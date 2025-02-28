 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыргызстане снижена генерация электроэнергии - население просят экономить
19:35 28.02.2025

Пятница, 28 февраля 2025

На Токтогулке работают три гидроагрегата из четырех

Энергетики призывают потребителей в Кыргызстане экономить электроэнергию.

Как сообщили в ОАО "НЭСК", в связи с началом реконструкции гидроагрегата №3 Токтогульской ГЭС в энергосистеме республики генерация электроэнергии снижена, так как в настоящее время на ГЭС функционируют три гидроагрегата из четырех.

"Учитывая указанную ситуацию призываем население и других потребителей к экономному использованию электроэнергии. После завершения реконструкции мощность Токтогульской ГЭС увеличится еще на дополнительные 60 МВт, и общий объем мощности станции составит 1 440 МВт", - отметили в компании.

Источник - vesti.kg
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