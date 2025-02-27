Помидор в тюбетейке: как мультсериал из Узбекистана вышел на зарубежные стриминговые сервисы

19:59 28.02.2025 "Помидор Доппи" - мультсериал из Узбекистана, который транслируется на более 50 платформах в странах СНГ, а также в Китае и Испании. Мы поговорили с основателем студии DIP Animation, выпускающей сериал, о себестоимости и доходности таких проектов, адаптации контента под зарубежные рынке и состоянии анимационной индустрии в Узбекистане.



С детства мечтая о создании мультфильмов, Павел Ким прошел путь от самостоятельного изучения 3D-анимации до запуска собственной студии DIP Animation. Его первой большой работой стал мультсериал "Помидор Доппи", который начинался как эксперимент, а сейчас выходит на десятках платформ, включая "Кинопоиск", ИВИ и KION. Недавно он был адаптирован для испанского и китайского рынков.



YouTube-канал, куда выкладываются все серии "Помидор Доппи", набрал почти полмиллиона подписчиков. Однако, из-за отсутствия монетизации на этой платформе студия потеряла порядка $80 тыс. потенциальной прибыли.



Сериал также вышел в кинотеатрах, на бортах Uzbekistan Airways и национальном телевидении.



В интервью Spot Павел рассказал, сколько в среднем стоит создание одной серии, как и сколько можно заработать на мультфильмах, о сложностях и возможностях рынка анимации Узбекистана.







Из детского хобби в работу



Я с детства любил рисовать и хотел создавать мультфильмы. Первые навыки работы с 3D-графикой получил в Корейском образовательном центре, где мне заложили прочную базу. Затем в течение года я самостоятельно изучал 3D-анимацию, ежедневно смотрел обучающие материалы и совершенствовал свои навыки.



Вся моя работа до открытия собственной студии была связана с анимацией. Я начинал в рекламном агентстве, где занимался созданием анимации для рекламных роликов. Затем два года проработал в Москве. Там мы делали ролики для крупных компаний - "Газпром" и РЖД. Параллельно изучал традиционную анимацию у Александра Дорогова - аниматора, который десять лет работал в Disney над такими проектами, как "Король Лев" и "Лило и Стич".



В 2014 году я вернулся в Узбекистан и начал работать на телеканале Milliy, где был супервайзером отдела компьютерной графики. До запуска канала мы занимались различными проектами: создавали мультфильмы, работали над рекламными роликами, делали музыкальные клипы. Например, клип на песню "Иллюзия" от Камиллы - это наша работа. Параллельно учился на сценариста и режиссера в школе Зульфикара Мусакова.



В 2017 году я осознал, что наконец-то готов воплотить свою мечту в жизнь - создавать собственные мультфильмы. Так я принял решение открыть студию и посвятить себя мультипликации и 3D-анимации.



Процесс запуска похож на создание гаражного стартапа. Мы нашли небольшое помещение, сделали косметический ремонт и купили два компьютера. Денег на старте было немного, поэтому мы вкладывались в бизнес по мере его развития.



Что касается названия, то DIP - это аббревиатура, которая расшифровывается как Dream It’s Possible ("Мечтай, это возможно"). Компания изначально не строилась вокруг бизнес-идеи, а возникла из мечты - создавать мультфильмы.



Я ожидал быстрого успеха, думал, что студия будет делать много анимационных сериалов и рекламных роликов. Но реальность оказалась иной - за полгода мы реализовали всего один заказ на рекламный ролик. А первый мультсериал "Помидор Доппи" делали по собственной инициативе, не зная, сможем ли его потом продать телеканалам или стриминговым сервисам.



Как появился Помидор в тюбетейке



"Помидор Доппи" появился в 2015 году, когда я еще работал на телеканале Milliy. У нас появилась идея создавать анимационные сериалы и полнометражные фильмы. Для начала экспериментально создали короткий ролик про "Плачущий помидор" , который быстро набрал популярность. Это был своего рода тест-драйв, который помог понять, нравится ли детям наш продукт и насколько эффективной является его концепция.







Персонаж придумал продюсер канала: он предложил создать героя на основе своего любимого овоща - помидора, и мы начали работать над его визуальным обликом и характером.



После того, как ролик завирусился, мы начали разрабатывать сценарий и формировать полноценный анимационный проект. К тому моменту я уже ушел с найма, поэтому идеи продолжил реализовывать в своей студии.



Сначала мне приходилось совмещать множество ролей. Например, в первой серии "Помидора Доппи" я сделал как минимум половину всей работы. В анимации обычно нужен отдельный специалист на каждый этап, но тогда все ложилось на меня. Со второй серии мы начали делегировать задачи, а сейчас над одной серией работает 10−12 человек. Это 3D-дженералисты, моделлеры, риггеры, аниматоры, композеры, специалисты по спецэффектам. Некоторые сотрудники совмещают несколько профессиональных ролей. В состав команды также входят сценаристы, художники, концепт-артисты, звукорежиссер, композитор, некоторые из них работают удаленно.



Чаще всего сценарии создаются на основе реальных событий из жизни. Например, в одной из серий, где Помидор сталкивается с пчелами, показана проблема на работе: начальник требует результат, но сотрудники ленятся, отвлекаются на планшеты и не выполняют план по добыче меда.







Написание сценария начинается с премиса - краткого описания серии. Если идея подходит, сценарист детализирует ее, после чего сценарий дорабатывается несколько раз. Мы убираем лишние моменты, учитываем маркетинговые требования и адаптируем контент под различные рынки. Например, для Европы и России важно учитывать безопасность: сцены, которые ребенок может попытаться повторить, либо убираются, либо адаптируются, чтобы избежать нежелательных последствий. Это всегда баланс между креативностью и ответственностью перед зрителями.



За почти восемь лет мы выпустили 42 серии, каждая продолжительностью 3,5 минуты. Новые эпизоды выходят ежемесячно. До того, как мы начали продавать сериал стриминговым сервисам, мы открыли канал в YouTube, куда загружали новые серии. Он набрал около 500 тыс. подписчиков и суммарно порядка 270 млн просмотров.



Путешествия помидора по миру



Когда у нас было 22 серии, мы начали предлагать мультсериал стриминговым сервисам и телеканалам. Сейчас он выходит на более чем 50 онлайн-платформах в СНГ, включая такие крупные сервисы, как "Кинопоиск", ИВИ, START, KION, Megogo и iTV. Чаще всего мы связывались с сервисами, но бывало и так, что они сами выходили на нас.



Финансовые условия сотрудничества отличаются и зависят от конкретной платформы. Чаще всего это либо фиксированная оплата за эпизод, либо процент от просмотра или привлечения подписчика.



Опираясь на успехи сериала в СНГ, мы предложили его дистрибьюторам контента в Китае и Испании. В 2023 году он вышел в Испании. Мы адаптировали вступительную песню, локализовали названия и титры. Весь процесс сводился к пересборке серий с учетом новых звуковых дорожек и текста.



Адаптацию мы провели на собственные деньги. Работали со звукозаписывающими студиями, где носители языка записали озвучку. Техническую часть - монтаж, синхронизацию и редактирование титров - выполнили специалисты нашей студии.



В первый квартал заработок составлял всего $20−30. Доход начал расти только к концу 2024 года, причем существенно - за квартал мы стали получать около $2 тыс.



После Испании мы решили выйти на рынок Китая, который считается сложным. Мы хотели отработать на "Помидор Дуппи" все процессы, чтобы в будущем выходить с новыми проектами в этот регион.



Сложности заключались в том, что в Китае есть квота на иностранный контент, нужно получать лицензию, а оформление документов занимает много времени. Несмотря на тщательную подготовку, в процессе возникали непредвиденные трудности - изменения в законодательстве, открытие и закрытие квот.



Чтобы адаптировать мультсериал под китайский рынок, нам пришлось вносить изменения в сам контент. Например, в Китае запрещено изображать глобус, поэтому в сценах, где он стоял на полке у Помидора, этот элемент пришлось замаскировать. Таких серий оказалось 15.



Команда дистрибьютора в Китае внимательно отсмотрела весь материал и дала комментарии, с учетом которых мы подготовили финальную версию. Хотя сериал открывается песней, в остальном он бездиалоговый, поэтому дополнительного дубляжа не потребовалось. Китайская сторона записала вступительную песню на своем языке, адаптировала логотип, а также предоставила переводы названий серий и титров. Нам оставалось только свести все в студии. От подписания контракта с дистрибьютором до реального выхода мультсериала в китайский эфир ушло порядка полутора лет.



В сентябре 2024 года состоялась премьера сериала в Китае. Истории о Помидоре в тюбетейке вышли на китайском языке сразу на 45 онлайн-платформах. Расходы на адаптацию и получение лицензии мы окупили практически сразу.



Кроме того, "Помидор Дуппи" можно также смотреть на рейсах национальной авиакомпании Uzbekistan Airways. Мы сами предложили сотрудничество, и авиакомпания поддержала нашу инициативу. Также мы участвуем в выпуске бортового журнала - готовим специальную страницу для детей с заданиями и головоломками от героя мультсериала.



Помидор добрался и до киноэкранов. Мы собрали лучшие эпизоды в специальный сборник "Лучшие серии в кино", который сейчас показывают в кинотеатре Compass. Формат длится около 30 минут - идеально для первого похода в кино с детьми: большой экран, объемный звук и знакомые персонажи.



На телевидении сериал регулярно выходит в эфир на телеканале Milliy и некоторое время транслировался на российском канале "Карусели". Сейчас мы хотим наладить сотрудничество с национальным детским каналом Bolajon.



Коммерческая сторона анимации



Основной доход студия получает от работы над рекламными роликами. В зависимости от сложности, объема работы и количества людей, участвующих в проекте, стоимость одного ролика может обходиться в $1−10 тыс. Мы работали с такими крупными международными брендами, как KFC, Yandex, Osstem, Adrenaline Rush, "Ролтон" и "Газпром", а также с ведущими узбекскими компаниями, включая Evos и Bliss.



При этом у нас нет отдела продаж. Все заказы мы получаем благодаря сарафанному радио. Нас рекомендуют, потому что мы делаем качественную анимацию. У нас штатная команда, а также проверенные фрилансеры, которых мы привлекаем при необходимости. Благодаря этому нам доверяют более масштабные проекты.



Себестоимость у анимационных мультфильмов или роликов довольно высокая - в среднем одна секунда обходится от $50 до $200. По сравнению с российским производством, у нас анимация в 2−3 раза дешевле, хотя используем такое же оборудование. Разница в стоимости во многом связана с зарплатами, которые у нас на 30−50% ниже.



Цена серии получается ниже еще и потому, что один специалист выполняет сразу несколько задач. Например, средний бюджет полнометражного фильма в России - около $4 млн. Дешевле можно снять только за счет снижения качества. В Узбекистане такие суммы на анимацию пока недоступны. При этом такие инвестиции часто окупаются. Например, "Чебурашка" от Союзмультфильма, где использовали игровую съемку и графику, стоил около $7 млн, но заработал в прокате $70 млн, окупившись в несколько раз.



В каком-то смысле анимацию можно сравнить со стартапами - она тоже требует долгосрочных вложений, схожих на венчурные инвестиции, где окупаемость не всегда предсказуема. Производство мультифльмов - это большие затраты на протяжении длительного времени, и лишь немногие проекты приносят существенную прибыль. Здесь действует принцип портфельного подхода: если запустить 5−10 проектов, то один из них может "выстрелить" и окупить все остальные в десятки, а то и в сотни раз.



Пока анимация не приносит большой прибыли, мы покрываем расходы за счет других источников дохода, потому что верим в перспективы этого направления. Мы хотим постепенно отойти от рекламы и больше заниматься собственными творческими проектами. Например, недавно выпустили короткометражный мультфильм "Земля и Луна", который полностью создали на свои деньги.



Также на стадии разработки находится мультсериал "Элементарно", который мы создаем в партнерстве с зарубежными студиями. Это детский образовательный проект, ориентированный на глобальный рынок. Сценарий проходит правку от специалистов, ранее работавших с Cartoon Network и Nickelodeon Junior. Помимо развлекательной составляющей, мы добавляем элементы, способствующие развитию эмоционального интеллекта у детей. Мы хотим, чтобы наши мультфильмы помогали детям понимать и контролировать свои эмоции, учиться дружбе, разбираться в таких чувствах, как злость, радость, страх.



Также мы планируем запустить проект с применением искусственного интеллекта. Мы верим, что за ним будущее, но пока не имеем достаточного контроля над исправлением его ошибок. Нам важно детально прорабатывать анимацию и схожесть персонажей, а ИИ не всегда обеспечивает нужную точность. Он скорее предлагает варианты, а нам нужен конкретный результат.



Одним из значимых некоммерческих проектов было для меня участие в создание клипа для DJ Avicii. В 2013 году, еще до открытия студии, я участвовал в конкурсе Talent House совместно с брендом напитков для команды Lotus F1. Задача была создать концепцию клипа на песню Speed.



Я решил попробовать, посмотреть, что из этого получится. В течение месяца каждый день после работы сидел над клипом до трех ночи. Когда закончил, отправил работу и благополучно забыл о ней, так как другие проекты набирали больше лайков, а мой ролик ушел вниз. Но однажды мне позвонили и сообщили, что моя работа стала победителем. Я был невероятно удивлен этому. В итоге я получил призовой фонд в $4 тыс.



Они попросили доработать клип - добавить логотипы, разместить эмблему на машинах и форме гонщиков. Для этого мне дали доступ к дизайн-базе команды Lotus F1, где были все их фирменные элементы.



Мультяшный рынок Узбекистана



Для полноценного развития анимационного рынка Узбекистана требуется комплексный подход. Одной из главных проблем остается отсутствие развитой инфраструктуры. В стране практически нет рынка дистрибуции и лицензирования, что затрудняет продвижение местных анимационных проектов. Чтобы выйти на международный уровень узбекистанским студиям важно участвовать в крупных событиях, таких как Annecy International Animation Film Festival, на котором параллельно с конкурсной программой работает Международный рынок мультипликационных фильмов, где есть возможность показывать фильмы для проката.



Еще одной серьезной проблемой является нехватка профессиональных кадров. В стране недостаточно аниматоров, сценаристов, продюсеров и специалистов по постпродакшену. Даже если международные компании захотят передавать проекты на аутсорс в Узбекистан, существующих ресурсов не хватит для выполнения заказов в нужном объеме и на должном уровне.



Кроме того, монетизация YouTube в Узбекистане пока недоступна, что сокращает возможности заработка на цифровых платформах. Из-за этого мы потеряли около $80 тыс. потенциальной прибыли.



Мы надеемся, что в будущем ситуация изменится и это станет мощным стимулом для местных создателей контента. Мы считаем, что узбекистанская анимация может стать экспортным продуктом и быть востребованной в мире. У нас есть конкурентное преимущество - мы создаем контент международного уровня по более низкой стоимости.



Сейчас в стране ощущается острая нехватка детской анимации. Например, если показать на телевидении все выпущенные серии "Помидор Доппи", они закончатся всего за один день эфира на телеканале. Для сравнения: российский канал "Карусель" круглосуточно транслирует исключительно отечественные мультфильмы.



Анимационная индустрия в Узбекистане находится на этапе становления. Пока процесс развивается методом проб и ошибок, но со временем, когда рынок стабилизируется, появятся четкие механизмы сотрудничества с международными партнерами, лицензирования и дистрибуции. Это откроет новые возможности для всей индустрии.



Страна обладает огромным потенциалом: население Узбекистана приближается к 38 млн человек, и значительную его часть составляет молодежь. В ближайшие 5−10 лет спрос на детскую анимацию будет только расти, что создаст новые возможности для развития рынка.



Материал подготовлен совместно с IT Park в рамках новой рубрики, посвященной стартапам, венчурным инвестициям и развитию IT-отрасли Узбекистана. Источник - spot.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740761940





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат одобрил закон о воинской службе в резерве

- Главное для партии – это работа с людьми: в "AMANAT" подвели итоги конкурса среди ППО

- В Жамбылской области построят металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали

- Кадровые перестановки

- Депутаты рассмотрели новые инициативы Правительства к проекту Налогового кодекса

- 9 трлн тг составит объем валовой продукции АПК по прогнозу 2025 года

- В МТСЗН подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год

- Новый газоперерабатывающий завод на Карачаганаке: проект переходит к стадии принятия инвестиционного решения

- Почему корпоративная связь - это необходимость?

