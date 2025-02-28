|Муфтий Таджикистана призвал не завышать цены на продукты в Рамадан
20:19 28.02.2025
28 февраля, 2025
Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода призвал предпринимателей и представителей торговли не повышать цены на продукты питания во время священного месяца Рамадан. По его словам, искусственное завышение стоимости товаров ради увеличения прибыли противоречит исламским ценностям.
Как отметил муфтий, Рамадан – это не только время поста и воздержания, но и месяц испытания моральных качеств, чистоты намерений и поступков. В этот период мусульмане должны проявлять сострадание, заботу о ближних и помогать нуждающимся.
"Повышение цен на продукты питания в этот месяц ради личной выгоды является одним из худших поступков. Это действие осуждается в исламе", – подчеркнул Абдулкодирзода.
Муфтий также обратился ко всем, кто оказывает услуги населению, напомнив о важности честности и справедливости в бизнесе.
Абдулкодирзода отметил, что в Рамадан особое внимание следует уделять помощи сиротам, инвалидам, малоимущим и нуждающимся семьям. Он подчеркнул, что любые благие дела должны совершаться не ради признания или уважения, а во имя искреннего стремления к добру.
"В этот священный месяц наши соотечественники должны проявлять доброту и сострадание к пожилым людям, заботиться о больных, поддерживать соседей и помогать тем, кто находится в трудном положении", – добавил он.
В 2025 году Рамадан начнется 1 марта и продлится до 30 марта. В течение этого месяца мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья в светлое время суток, а также от курения и других мирских удовольствий.
Вечером верующие собираются для ифтара – трапезы после захода солнца. Традиционно в Рамадан мусульмане проводят больше времени в мечетях, занимаются благотворительностью и стремятся соблюдать терпимость и милосердие.