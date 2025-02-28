Муфтий Таджикистана призвал не завышать цены на продукты в Рамадан

20:19 28.02.2025

28 февраля, 2025



Председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода призвал предпринимателей и представителей торговли не повышать цены на продукты питания во время священного месяца Рамадан. По его словам, искусственное завышение стоимости товаров ради увеличения прибыли противоречит исламским ценностям.



Как отметил муфтий, Рамадан – это не только время поста и воздержания, но и месяц испытания моральных качеств, чистоты намерений и поступков. В этот период мусульмане должны проявлять сострадание, заботу о ближних и помогать нуждающимся.



