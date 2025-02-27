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Ответ Токио Пекину. Япония поставит Монголии радиолокационную систему
20:31 28.02.2025

Япония и Монголия укрепляют оборонные связи с помощью новой радиолокационной системы

27.02.2025

Соглашение, в рамках которого Монголия получит радиолокационную систему управления воздушным движением, является частью программы помощи Японии в области обороны, стартовавшей в 2023 году. Для японского правительства это усиливает его приверженность региональной стабильности в антикитайском ключе.

Токио (AsiaNews/Agencies) – Япония поставит Монголии радиолокационную систему управления воздушным движением в рамках первой официальной помощи в сфере безопасности этой восточноазиатской стране.

Проект стоимостью 1,3 млрд иен (около 8,7 млн ​​долларов США) является частью программы помощи в обороне, которую Япония запустила в 2023 году для укрепления связей в сфере безопасности с некоторыми азиатскими странами.

Посол Японии в Монголии Масару Игавахара и министр обороны Монголии Сандаг Бямбацогт подписали документы в начале этого месяца в Улан-Баторе, сообщило монгольское министерство на пресс-конференции.

Новая радиолокационная система, которая вступит в эксплуатацию в ближайшие годы, поможет Вооруженным силам Монголии улучшить возможности управления воздушным движением во внутреннем воздушном пространстве страны.

Расположенная между Китаем и Россией и сильно зависящая от обеих стран в удовлетворении своих экономических и энергетических потребностей, Монголия в декабре подписала соглашение с Японией о передаче оборонного оборудования и технологий, став шестнадцатой страной, сделавшей это.

Соглашение, вступившее в силу в январе, устанавливает процедуры, обеспечивающие контроль за экспортом товаров военного назначения третьим лицам и их использованием не по назначению.

По данным МИД Японии, новый радар "будет способствовать обеспечению безопасности и безопасного использования воздушного пространства на основе верховенства закона" в Монголии и прилегающем регионе.

По мнению многих аналитиков, более тесное двустороннее сотрудничество является ответом Японии на усиление военной активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, частью стратегии Токио по созданию дружественной Японии среды безопасности посредством двустороннего партнерства.

Несколько дней назад Филиппины также согласились укрепить оборонные связи с Японией.

Программа помощи Японии в сфере обороны была запущена в 2023 году с целью стабилизации ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

В бюджете на 2025 год правительство Японии планирует увеличить бюджет помощи в сфере безопасности на 60 процентов - до 8,1 млрд иен (54 млн долларов США).

AsiaNews - это информационное агентство, продвигаемое миссионерами PIME, Папским институтом иностранных миссий.

Источник - AsiaNews.IT
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