Ответ Токио Пекину. Япония поставит Монголии радиолокационную систему

20:31 28.02.2025

Япония и Монголия укрепляют оборонные связи с помощью новой радиолокационной системы



27.02.2025



Соглашение, в рамках которого Монголия получит радиолокационную систему управления воздушным движением, является частью программы помощи Японии в области обороны, стартовавшей в 2023 году. Для японского правительства это усиливает его приверженность региональной стабильности в антикитайском ключе.



Токио (AsiaNews/Agencies) – Япония поставит Монголии радиолокационную систему управления воздушным движением в рамках первой официальной помощи в сфере безопасности этой восточноазиатской стране.



Проект стоимостью 1,3 млрд иен (около 8,7 млн ​​долларов США) является частью программы помощи в обороне, которую Япония запустила в 2023 году для укрепления связей в сфере безопасности с некоторыми азиатскими странами.



Посол Японии в Монголии Масару Игавахара и министр обороны Монголии Сандаг Бямбацогт подписали документы в начале этого месяца в Улан-Баторе, сообщило монгольское министерство на пресс-конференции.



Новая радиолокационная система, которая вступит в эксплуатацию в ближайшие годы, поможет Вооруженным силам Монголии улучшить возможности управления воздушным движением во внутреннем воздушном пространстве страны.



Расположенная между Китаем и Россией и сильно зависящая от обеих стран в удовлетворении своих экономических и энергетических потребностей, Монголия в декабре подписала соглашение с Японией о передаче оборонного оборудования и технологий, став шестнадцатой страной, сделавшей это.



Соглашение, вступившее в силу в январе, устанавливает процедуры, обеспечивающие контроль за экспортом товаров военного назначения третьим лицам и их использованием не по назначению.



По данным МИД Японии, новый радар "будет способствовать обеспечению безопасности и безопасного использования воздушного пространства на основе верховенства закона" в Монголии и прилегающем регионе.



По мнению многих аналитиков, более тесное двустороннее сотрудничество является ответом Японии на усиление военной активности Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, частью стратегии Токио по созданию дружественной Японии среды безопасности посредством двустороннего партнерства.



Несколько дней назад Филиппины также согласились укрепить оборонные связи с Японией.



Программа помощи Японии в сфере обороны была запущена в 2023 году с целью стабилизации ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.



В бюджете на 2025 год правительство Японии планирует увеличить бюджет помощи в сфере безопасности на 60 процентов - до 8,1 млрд иен (54 млн долларов США).



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