В Узбекистане с этого года узбекский язык станет обязательным предметом на экзаменах

20:42 28.02.2025

С 2025 года выпускникам классов, где обучение ведется не на узбекском языке, также придется сдавать выпускной экзамен по государственному языку. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.



Экзамен станет обязательным для выпускников 9-х и 11-х классов. Данное изменение направлено на популяризацию государственного языка.



Стоит отметить, что ранее узбекский политик Алишер Кадыров выступал против выбора языка обучения родителями школьников. Кадыров отмечал, что родители выбирая иностранные языки, ущемляют права своих детей.



