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В Узбекистане с этого года узбекский язык станет обязательным предметом на экзаменах
20:42 28.02.2025

С 2025 года выпускникам классов, где обучение ведется не на узбекском языке, также придется сдавать выпускной экзамен по государственному языку. Об этом сообщила министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова.

Экзамен станет обязательным для выпускников 9-х и 11-х классов. Данное изменение направлено на популяризацию государственного языка.

Стоит отметить, что ранее узбекский политик Алишер Кадыров выступал против выбора языка обучения родителями школьников. Кадыров отмечал, что родители выбирая иностранные языки, ущемляют права своих детей.



Хилола Умарова: Теперь выпускники классов, где язык обучения не узбекский, также будут сдавать экзамены по государственному языку.

Приказом Министра дошкольного и школьного образования № 65 от 20 февраля 2025 года установлен порядок проведения итоговой государственной аттестации в учреждениях общего среднего образования. На основании данного документа утверждены перечень предметов и форм экзаменов, по которым проводится итоговая государственная аттестация в учреждениях общего среднего образования, а также перечень сертификатов национального и международного образца, оценивающих уровень знаний общеобразовательных предметов и иностранных языков.

В соответствии с ним итоговая государственная аттестация учащихся 9-х классов:

- Родной язык и литература (для классов, где обучение ведется на узбекском языке) - письмо;
- Государственный язык (для классов, где язык обучения не узбекский) – письменно;
- Математика – письменно;
- История Узбекистана – письменно/устно;
- Физическое воспитание преподается в практическом формате.

Итоговая государственная аттестация учащихся 11-х классов:

- Родной язык и литература (для классов, где обучение ведется на узбекском языке) - письмо;
- Государственный язык (для классов, где язык обучения не узбекский) – письменно;
- Математика (базовая) / Математика (продвинутая) – письменно;
- История – письменная;

По выбору студента:

- Родной язык и литература (для классов с преподаванием на каракалпакском, русском, казахском, туркменском, таджикском, киргизском языках), биология, физика, химия, основы государственного права, география - письменно;
- Тест по иностранному языку проводится в письменной/устной форме.

К вашему сведению, с 2025 года планируется, что выпускные контрольные экзамены по государственному языку станут обязательными для выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений, где обучение ведется не на узбекском языке.

Подробная информация об изменениях будет предоставлена ​​в социальных сетях министерства.

Источник - upl.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740764520


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