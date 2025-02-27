Душанбе и Москва дали старт Всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"

21:00 28.02.2025

27 февраля Посол России в Таджикистане С.В.Григорьев принял участие в проведении телемоста Москва-Душанбе, на котором был дан старт Всемирной школьной олимпиады "Великая Победа".



В мероприятии также участвовали Министр просвещения Российской Федерации С.С.Кравцов, заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан Р.Каримзода, научный директор Российского военно-исторического общества М.Ю.Мягков, учащиеся, педагоги и руководство Школы № 281 г.Москвы и российско-таджикской Школы им.Ю.А.Гагарина г.Душанбе.



Выступая с приветственным словом, С.В.Григорьев отметил, что руководство Таджикистана в полной мере разделяет наши оценки итогов Великой Отечественной войны и бережно относится к общей исторической памяти.



"В Таджикистане по-настоящему уважают и поддерживают ветеранов, которых, к сожалению, с каждым днем становится все меньше. Мы высоко ценим сохранившиеся в республике традиции патриотического воспитания молодежи, уважения истории, чести и достоинства наших предков, памяти о бессмертном подвиге, который мы не имеем права забыть", – добавил он.



Посол России также анонсировал торжественное мероприятие в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы:



"5 марта Посольство России совместно с ветеранскими организациями и властями столицы откроет на городском (русском) кладбище г.Душанбе восстановленную стелу, посвященную памяти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны".



Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа" является масштабным интеллектуальным соревнованием, вовлекающим учеников из разных стран в изучение хода Великой Отечественной войны, историю ее сражений и героев. Главный приз – посещение Парада Победы на Красной Площади в Москве 9 мая 2025 г.



