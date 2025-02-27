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Пятница, 28.02.2025
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Четверг, 27.02.2025
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22:00  ВС РФ освободили село Новая Сорочина в Курской области – итоговая сводка Readovka за 27 февраля
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Readovka: Уничтожение украино-американских отношений в Белом доме - главное событие 28 февраля
23:00 28.02.2025

Личная встреча Трампа и Зеленского не задалась с самого начала. Еще в дверях американский лидер высмеял Зеленского за внешний вид. Разговор перед прессой Трамп начал с требования перестать валять дурака, договориться о прекращении огня и заключить сделку по ископаемым с Вашингтоном. Позиция Трампа была понятна: Украина проигрывает, США настроены на окончание конфликта, Россия хочет того же, так что придется идти на компромисс.

В ответ Зеленский начал хамить, перебивая и перекрикивая американцев. В результате Трамп выдал 10-минутную речь, а в конце подытожил, что проблемы у Украины начинаются "прямо сейчас". После чего Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная пресс-конференция вообще была отменена. Общий итог подвел Трамп. Нелегитимный президент Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США в священном для них месте.



ВС РФ отражают атаки ВСУ на Покровском и Константиновском направлениях – итоговая сводка Readovka за 28 февраля

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 февраля в разрезе СВО. Русские войска остановили серию украинских контратак на Покровском направлении и ликвидируют малые рейдовые группы противника, которые пытаются прорваться в Торецк.

Медийная мотивация

Ситуация с морально-волевым состоянием личного состава ВСУ потребовала от Киева предпринять имитацию "масштабных успехов". Весь секрет в том, что в военной истории было множество примеров, когда армия, стабильно терпящая поражение за поражением, критически разлагалась и в принципе более не могла переломить ход конфликта даже при технических возможностях. Моральный надлом солдата – это приговор даже самому богатому и оснащенному войску. В этой связи командование противника решило создать инфоповод для "перемоги". Киев выбрал сектора, где у него достаточно сил, а характер боев до последнего момента был позиционным. Этими направлениями стали Покровское и Константиновское (бывшее Торецкое).

На западном фланге Покровского направления командование ОТГ "Донецк" ВСУ после провала прежних попыток срезать дугу охвата Покровска с флангов попробовало иной вариант атаки. А именно – неприятель решил принудить подразделения ВС РФ оставить Котлино и выйти из села Удачное. Украинские силы предприняли атаку со стороны шахты "Покровская № 1" в направлении Котлино, также путем вспомогательного удара со стороны Покровска неприятель попытался ворваться в населенный пункт. Однако ВСУ потерпели неудачу, лишь приблизившись к нашим позициями в Котлино.

В Торецке ситуация куда специфичнее. Украинские части атаковали предместья города с севера и северо-запада. Подразделения незалежной используют тактику малых мобильных групп. Несмотря на высокие потери, некоторым маневренным отрядам ВСУ порой удается проникать вглубь населенных пунктов, чтобы атаковать передовые позиции ВС РФ с тыла. В любом случае у украинских частей недостаточно сил для полномасштабного наступления против наших соединений в Торецке. Поэтому они и используют данную тактику. Условия города помогают им при необходимости быстро искать укрытие, повышая свою выживаемость. План ВСУ прост, но работает преимущественно против неопытных армейских частей. А здесь солдатам незалежной противостоят подготовленные и опытные русские бойцы.

Заход под чужим флагом

Американские военные производители уже начали присматриваться к Украине как к месту для развертывания собственных мощностей. Причем они начали это делать опосредованно, используя в качестве "прокладки" аффилированные с ними европейские военные концерны. Одним из таких стал норвежский производитель ЗРК NASAMS Kongsberg Defence & Aerospace. Глава предприятия Эйрик Ли сообщил, что сейчас идут переговоры с украинской стороной о создании совместного предприятия по производству ЗУР для ЗРК NASAMS.

"Мы ведем тесное сотрудничество с промышленными предприятиями Украины, чтобы создать совместное производство. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО на Украине, основанной на украинских технологиях. Мы говорим о массовом производстве ракет, то есть о сотнях ракет. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев", – сказал Ли.

Интересное наблюдение состоит в том, что ракеты для NASAMS не производятся в Норвегии. AIM-120 AMRAAM разработаны американскими фирмами Hughes и Raytheon. А последняя также является единственным производителем данного вооружения. И норвежец говорит о планах создания на Украине пусковых или каких-либо иных агрегатов ЗРК, которые в действительности никак не ассоциируются с Kongsberg Defence & Aerospace. Речь идет о сугубо американской продукции. И стоит предположить, что перспективное предприятие под "украинско-норвежским" флагом на самом деле будет приносить прибыль производителю из США.

Прилюдное уничтожение украино-американских отношений – Трамп выгнал истеричного клоуна без гонорара

Личная встреча Трампа и Зеленского не задалась с самого начала. Глава киевского режима прибыл в Белый дом, чтобы давить и требовать. Трамп начал с требования перестать валять дурака, договориться о прекращении огня и заключить ресурсную сделку с Вашингтоном. Позиция Трампа была понятна: Украина проигрывает, США настроены на окончание конфликта, Россия хочет того же, так что придется идти на компромисс.

В ответ Зеленский начал хамить и угрожать. В буквальном смысле, перебивая и перекрикивая Вэнса и Трампа. В результате американский лидер сообщил, что его проблемы начинаются "прямо сейчас". После чего Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная пресс-конференция вообще была отменена.

Общий итог подвел Трамп. Нелегитимный президент Зеленский не готов к миру. Он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки. Он может вернуться, когда будет готов к миру.

Мы часто и, разумеется, заслуженно шутили по поводу русского ястреба Зеленского, который хочет сражаться до последнего украинца и тотального коллапса государственности незалежной, но теперь это не выглядит шуткой. Украиной управляет в буквальном смысле маньяк. Это человек, который готов сломать свою страну о Россию просто из личных страстей и хотелок. И единственный способ закончить украинский конфликт – это физически вытряхнуть из кресла силой оружия.

Вчера, 27 февраля, главным событием дня стало освобождение русскими войсками села Новая Сорочина в Курской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740772800


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