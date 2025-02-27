Readovka: Уничтожение украино-американских отношений в Белом доме - главное событие 28 февраля

23:00 28.02.2025

Личная встреча Трампа и Зеленского не задалась с самого начала. Еще в дверях американский лидер высмеял Зеленского за внешний вид. Разговор перед прессой Трамп начал с требования перестать валять дурака, договориться о прекращении огня и заключить сделку по ископаемым с Вашингтоном. Позиция Трампа была понятна: Украина проигрывает, США настроены на окончание конфликта, Россия хочет того же, так что придется идти на компромисс.



В ответ Зеленский начал хамить, перебивая и перекрикивая американцев. В результате Трамп выдал 10-минутную речь, а в конце подытожил, что проблемы у Украины начинаются "прямо сейчас". После чего Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированная пресс-конференция вообще была отменена. Общий итог подвел Трамп. Нелегитимный президент Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к США в священном для них месте.



