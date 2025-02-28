В США задержали гражданина Таджикистана по подозрению в финансировании ИГИЛ

00:12 01.03.2025

28.02.25



Гражданина Таджикистана Мансури Манучехри арестовали в Нью-Йорке по подозрению в сговоре с целью оказания материальной помощи ИГИЛ*, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.



Манучехри уже предстал перед судом в Восточном округе Нью-Йорка.



По данным следствия, Манучехри приехал в США из Таджикистана в июне 2016 года по полугодовой туристической визе и остался в стране после истечения срока ее действия. В марте 2017 года Манучехри заплатил гражданке США за фиктивный брак, чтобы получить легальный статус. Однако он не предоставил запрошенные у него подтверждающие документы, потому его ходатайство не было удовлетворено.



Предположительно с декабря 2021 года по апрель 2023 года, проживая в Бруклине, Манучехри перевел более $50 тысяч в Турцию и Сирию людям, связанным с ИГИЛ, в том числе человеку, который позже был арестован турецкими властями за предполагаемую причастность к теракту в церкви в Стамбуле в январе 2024 года, ответственность за который взяла на себя ИГИЛ-К*. Манучехри выражал поддержку ИГИЛ, восхваляя прошлые теракты в США, и собирал пропагандистские видео джихадистов, призывающие к насилию и мученической смерти.



Также утверждается, что Манучехри владел огнестрельным оружием и посещал тиры, несмотря на то, что ему было запрещено делать это как иностранцу, незаконно находящемуся на территории США. В феврале 2022 года Манучехри записал на видео, как он стреляет из штурмовой винтовки на стрельбище в Нью-Джерси, и отправил видео одному из членов ИГИЛ в Турции со словами: "Слава Аллаху, я готов, брат".



Дело Манучехри на контроле у директора ФБР Каш Патель и генерального прокурора США Пэм Бонди.



В случае признания виновным Манучехри грозит максимальное наказание в виде 45 лет лишения свободы.