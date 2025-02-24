Турция готова импортировать до 65 миллиардов кубометров газа из Туркменистана

00:24 01.03.2025

Огузхан Акынер: Турция готова импортировать до 65 миллиардов кубометров газа из Туркменистана – ИНТЕРВЬЮ



Бахтияр Мамедов

24 февр. 2025



Энергетическая безопасность и геополитическое влияние тесно переплетены в современном мире, и Турция позиционирует себя в центре этого динамического уравнения.



Поскольку мировые энергетические рынки претерпевают серьезную трансформацию, Турция стремится стать важнейшим центром торговли природным газом, используя свое стратегическое положение между основными поставщиками и европейскими потребителями.



С амбициозными инфраструктурными проектами, расширенными трубопроводными сетями и стратегическими партнерствами Анкара видит будущее, в котором она не только обеспечивает собственную энергетическую безопасность, но и играет решающую роль в формировании региональных и глобальных энергетических потоков. Но какие вызовы ждут Турцию в ее энергетической стратегии? Сможет ли она действительно стать доминирующей силой на мировом газовом рынке, конкурируя с традиционными державами? И как меняющиеся геополитические альянсы повлияют на ее амбиции?



В эксклюзивном интервью News.Az мы обсуждаем эти актуальные вопросы с Огужаном Акынером, президентом Турецкого центра исследований энергетических стратегий и политики (TESPAM), экспертом в области энергетической политики, чтобы изучить потенциал Турции как энергетического центра, риски, с которыми она сталкивается, и перспективы на будущее в условиях все более нестабильной глобальной энергетической ситуации.



- Какие страны являются поставщиками природного газа в Турцию ?​​



-Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Турцию, за ней следуют Азербайджан и Иран. Эти страны поставляют газ в Турцию через трубопроводную инфраструктуру. Теперь к этому списку должен присоединиться Туркменистан, при этом процесс поставки газа будет осуществляться методом свопа. Этот механизм позволит Турции получать газ из Туркменистана по трубопроводам.



Кроме того, Турция импортирует природный газ из других стран, включая Нигерию, Алжир, Египет и США. Кроме того, осуществляются также спотовые закупки газа из различных источников.



- Когда начнется подача туркменского газа в Турцию ? Каков годовой объем поставок в рамках подписанного соглашения ?​​​​​​



- Поставки туркменского газа в Турцию планируется начать 1 марта по методу свопа. Этот метод работает следующим образом: Туркменистан уже поставляет газ в Иран. Общая годовая пропускная способность трубопроводов между Туркменистаном и Ираном составляет 12 миллиардов кубометров. В настоящее время Туркменистан поставит Ирану 1,3 миллиарда кубометров газа, которые затем будут переданы в Турцию. Между тем Иран будет использовать газ, который он получает из Туркменистана, в своих северо-восточных регионах, тем самым высвобождая дополнительный газ, который можно будет отправить в Турцию. Этот процесс известен как метод свопа.



Также рассматривался альтернативный вариант поставок туркменского газа через Азербайджан. Однако это заняло бы больше времени и потребовало бы дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Другая возможность - поставки туркменского газа через Россию, поскольку между Туркменистаном и Россией есть трубопроводы большой мощности. Однако ключевым вопросом является то, как газ попадет в Турцию из России. Если бы Западная линия (Batı Hattı) все еще функционировала, это было бы осуществимо. Однако в настоящее время этот трубопровод не эксплуатируется. В качестве альтернативы, если в TurkStream или Blue Stream будут доступны свободные мощности, этот маршрут также можно было бы изучить.



Транспортировка туркменского газа через Азербайджан в Турцию также возможна, но это потребует строительства трубопровода из Туркменбаши (Туркменистан) в Баку (Азербайджан) и расширения Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ). Этот вариант предусматривает более крупные поставки газа, но требует строительства новой трубопроводной инфраструктуры. В целом, одной из важнейших задач для Турции и тюркского мира является успешная реализация этого процесса.



- Как это соглашение будет способствовать достижению цели Турции стать энергетическим хабом ?​​​​​



-Турция стремится стать крупным энергетическим хабом в долгосрочной перспективе, при этом переход в центр торговли природным газом является главным приоритетом. Страна уже расширила свою трубопроводную инфраструктуру и диверсифицировала источники поставок газа. В то же время Турция увеличила свои внутренние мощности по добыче газа и разработала правовую и нормативную базу, необходимую для реэкспорта импортируемого газа.



К 2050 году и далее Турция стремится максимизировать свои возможности поставок природного газа. Согласно карте, подготовленной TESPAM, если будут созданы необходимые инвестиции и инфраструктура, Турция могла бы импортировать дополнительно:



65 миллиардов кубометров из Туркменистана,

15 миллиардов кубометров из Азербайджана,

10 миллиардов кубометров из Казахстана,

15 миллиардов кубометров из Узбекистана,

58 миллиардов кубометров из Ирака, и

25 миллиардов кубометров из Восточного Средиземноморья.



Если этот сценарий будет реализован, Турция сможет импортировать большие объемы газа, оптимизировать его на своем рынке и экспортировать в Европу. В долгосрочной перспективе Турция может достичь годовой мощности торговли газом в 300 миллиардов кубометров, укрепив свои позиции как глобального энергетического хаба.



- Каковы цели Туркменистана по экспорту природного газа и какую роль Турция будет играть в этом процессе ?​​​​​​



-Туркменистан входит в число стран с крупнейшими запасами природного газа и имеет долгосрочные амбиции по экспорту энергоносителей. Наряду с Казахстаном и Узбекистаном, Туркменистан имеет потенциал для значительного увеличения своего экспорта газа. В настоящее время Туркменистан экспортирует около 40 миллиардов кубометров газа в год, из которых 35-36 миллиардов кубометров идут в Китай. Китай остается крупнейшим покупателем газа Туркменистана и играет решающую роль в формировании ценовой динамики. Когда Китай сокращает импорт газа, Туркменистан сталкивается с серьезными экономическими проблемами.



Поэтому Туркменистан стремится диверсифицировать рынки экспорта газа и найти новых покупателей. Страна изучает альтернативные маршруты для выхода на европейский рынок, рассматривая модель Азербайджана как пример для получения европейской политической поддержки. Кроме того, Туркменистан заинтересован в завершении трубопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Однако конфликты между Афганистаном и Пакистаном, а также напряженность между Пакистаном и Индией затормозили проект. Более того, Китай использует свое влияние, чтобы помешать завершению трубопровода.



В конечном итоге, наиболее реалистичным вариантом для Туркменистана является увеличение экспорта газа через Турцию. Это требует более тесного энергетического сотрудничества между Турцией и Туркменистаном. Если этот процесс будет успешно реализован, тюркский мир достигнет большей интеграции в энергетическом секторе, закрепив свои позиции в качестве основного поставщика природного газа.