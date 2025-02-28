В Казахстане пресечен канал незаконного вывоза бензина в Кыргызстан в особо крупном размере

00:45 01.03.2025

АФМ пресечен канал незаконного вывоза бензина в Кыргызстан в особо крупном размере



Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации.



Установлено, что подозреваемые, закупая на территории РК бензин под видом растворителя и дистиллятов незаконно вывозила его за пределы страны по поддельным документам.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ" общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.



Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс тонн ГСМ.



По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.



По указанному делу объявлены в межгосударственный розыск:



Попов Алексей Александрович, 27.04.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец города Тараз, Жамбылской области, ранее не судим;



Ибраимов Рахымжан Маматұлы, 29.01.1996 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец города Чартак, Республики Узбекистан, ранее не судим;



Сагындыков Серик Ерланович, 29.07.1987 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Жамбылской области, ранее не судим.



Избранно мера пресечения - "содержание под стражей".



Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить по телефонам: +7-727-279-20-86 - дежурная часть.



Вознаграждение и анонимность гарантируются.



Пресс-служба АФМ РК

28 февраля 2025