Таджикистан и Иран договорились об обмене опытом в изучении тонкостей моды и дизайна одежды

00:51 01.03.2025

Таджикистан и Иран планируют совместно изучать тонкости моды и дизайна одежды



ДУШАНБЕ, 27.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. На встрече ректора Государственного института изобразительного искусства и дизайна Таджикистана Сироджиддина Джурахонзода, генерального менеджера международной компании "Pegah Paya Entrepreneurs" (MACAP) Исламской Республики Иран Хусейна Нуруддина Хаджа Хусейни и старшего сотрудника компании Судобы Созманд 25 февраля состоялось обсуждение двустороннего сотрудничества. Сообщили в вузе.



Ректор вуза рассказал о деятельности учреждения и отметил, что институт является первым государственным учреждением, которое готовит специалистов высшего уровня в области изобразительного искусства и дизайна.



В ходе предоставления информации генерального менеджера международной компании "Pegah Paya Entrepreneurs" было отмечено, что компания имеет опыт проведения выставок, фестивалей и мастер-классов по направлениям моды и красоты в нескольких развитых странах мира, имеет более 1000 профессиональных тренеров по различным специальностям моды, дизайна, пошива и декорирования различных видов тканей и одежды.



Стороны договорились об обмене опытом в изучении тонкостей моды и дизайна одежды, проведении совместных фестивалей и конференций, а также мастер-классов с участием тренеров компании в институте и преподавателей института на базах компании.



При этом стороны призвали к дальнейшему участию в мероприятиях друг друга для представления своих знаний, опыта и возможностей.