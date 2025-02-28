|Экс-глава СГБ Узбекистана Рустам Иноятов числится в списке получивших "золотой паспорт" Вануату
01:30 01.03.2025
28 февраля 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Бывший руководитель Службы национальной безопасности (ныне СГБ) Узбекистана Рустам Иноятов и несколько членов его семьи, включая сына Шарифа Иноятова, получили гражданство Вануату в 2023 году.
Об этом сообщает Intelligence Online, ссылаясь на список владельцев так называемых "золотых паспортов" этой тихоокеанской страны.
Согласно опубликованным данным, в списке значатся почти две тысячи человек, более половины из которых составляют граждане Китая и России.
Вануату предлагает гражданство в обмен на инвестиции. Стоимость паспорта составляет 130 тысяч долларов, а процесс его получения занимает всего один месяц. Обладатели таких документов могут без визы въезжать в 130 стран, однако в декабре 2024 года Евросоюз отменил безвизовый режим для граждан Вануату из-за выявленных нарушений.
До 2022 года обладатели "золотых паспортов" также могли сменить имя и фамилию, чем пользовались разыскиваемые преступники и разведывательные службы. Однако после давления со стороны международного сообщества власти Вануату заявили, что прекратили эту практику. Тем не менее, как отмечает Intelligence Online, остаются сомнения в ее полном прекращении.