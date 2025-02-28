Экс-глава СГБ Узбекистана Рустам Иноятов числится в списке получивших "золотой паспорт" Вануату

01:30 01.03.2025

28 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Бывший руководитель Службы национальной безопасности (ныне СГБ) Узбекистана Рустам Иноятов и несколько членов его семьи, включая сына Шарифа Иноятова, получили гражданство Вануату в 2023 году.



Об этом сообщает Intelligence Online, ссылаясь на список владельцев так называемых "золотых паспортов" этой тихоокеанской страны.



Согласно опубликованным данным, в списке значатся почти две тысячи человек, более половины из которых составляют граждане Китая и России.



