Кыргызстан готовится к запуску цифрового сома - что это и как повлияет на экономику?

01:48 01.03.2025

by Илона Ахматова

27 фев. 2025



Руководитель проекта "Цифровой сом" Национального банка КР Айгуль Бакесариева выступила на пленарной сессии "Кыргызстан на пути к современному цифровому обществу" в ходе ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan в Бишкеке. Она рассказала о текущем статусе работы над проектом и его значении для страны.



По ее словам, цифровой сом – это новая форма национальной валюты, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными деньгами. В отличие от криптовалют, цифровой сом будет регулироваться государством и станет официальным платежным средством в Кыргызстане.



Бакесариева подчеркнула, что цифровой сом выполнит все основные функции денег:



- средство платежа – возможность использовать для покупок и переводов,

- средство накопления – хранение стоимости,

- средство обращения – удобный инструмент для расчетов.



Проект цифрового сома реализуется в рамках Нацпрограммы развития Кыргызстана, утвержденной президентом страны. Ведется работа по двум ключевым направлениям:



Законодательное регулирование:



- внесены поправки в Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Закон о платежных системах и Закон о банках;

- Национальный банк получил эксклюзивное право на выпуск цифрового сома.



Технологическая реализация:



- создается платформа для цифрового сома, которая обеспечит возможность проводить транзакции без интернета и автоматизированные финансовые операции.



Сейчас проект находится на этапе тестирования, а его постепенный запуск запланирован до 2026 года.



По словам Бакесариевой, внедрение цифрового сома позволит повысить доступность финансовых услуг, особенно в отдаленных регионах, сделать платежи быстрее и удобнее, снизить зависимость от наличных денег и обеспечить прозрачность финансовых операций.



"Проект цифрового сома – это важный шаг в цифровой трансформации экономики Кыргызстана. Его реализация создаст новые возможности для бизнеса, граждан и государственных структур, а также укрепит финансовую систему страны", – заключила Бакесариева.