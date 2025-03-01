Мировая реакция на буффонаду в Белом доме

02:46 01.03.2025

"Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения", или Мировая реакция на буффонаду в Белом доме

Киевская власть не может прийти в себя от случившегося



01.03.2025 | Егор ВОЛКОВ



Последний день зимы удался на славу. Но не на "Славу Украине!", как хотелось бы киевской хунте. Скорее наоборот.



Скандальная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, публичная часть которой транслировалась в прямом эфире, превратилась в уродливую буффонаду, которая показала все двуличие и недоговороспособность киевского клоуна.



Поведением Зеленского были шокированы все – от Трампа и Вэнса до журналистов, присутствовавших на встрече. Один из них очень дипломатично высказался об этом: "Один из самых необычных и впечатляющих эпизодов в Овальном кабинете, которые мне когда-либо доводилось видеть". И это еще мягко сказано.



