 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мировая реакция на буффонаду в Белом доме
02:46 01.03.2025

"Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты просишь без уважения", или Мировая реакция на буффонаду в Белом доме
Киевская власть не может прийти в себя от случившегося

01.03.2025 | Егор ВОЛКОВ

Последний день зимы удался на славу. Но не на "Славу Украине!", как хотелось бы киевской хунте. Скорее наоборот.

Скандальная встреча Зеленского с Трампом в Белом доме, публичная часть которой транслировалась в прямом эфире, превратилась в уродливую буффонаду, которая показала все двуличие и недоговороспособность киевского клоуна.

Поведением Зеленского были шокированы все – от Трампа и Вэнса до журналистов, присутствовавших на встрече. Один из них очень дипломатично высказался об этом: "Один из самых необычных и впечатляющих эпизодов в Овальном кабинете, которые мне когда-либо доводилось видеть". И это еще мягко сказано.



На самом деле, Зеленский практически устроил публичный скандал, думая, что никто не будет уличать его во вранье, и задавать неудобные вопросы. Даже украинский посол Маркарова, увольнения которой республиканцы потребовали еще в сентябре прошлого года во время прошлого приезда Зеленского в США, сидела, прикрыв лицо руками, словно пытаясь скрыть ужас в глазах от разворачивавшихся событий.

Думаю, многие уже в курсе подробностей разгоревшегося в Белом доме скандала, который привлек внимание не только мировых СМИ, но и политиков. Изначальная позиция сторон была такова: Трамп хотел получить украинские ресурсы, а Зеленский – добиться американских "гарантий безопасности". Формально, для Украины, а на самом деле - личных, потому что его сейчас интересует только это.

Встреча в Белом доме сначала развернулась, как театральная постановка по мотивам картины "Опять двойка", а затем перешла в какие-то семейные разборки мафиозной семьи с взаимными обвинениями и перекрикиванием.

Сама перепалка заслуживает на то, чтобы ее прослушать или посмотреть полностью, потому что такого публичного скандала в Белом доме еще не было (как минимум со времен президента Клинтона).

Если вкратце, то Трамп заявил, что Зеленский "играет с жизнями миллионов людей" и рискует развязать третью мировую войну. Поэтому Киеву придется пойти на компромиссы в вопросе мирного урегулирования с Россией: "Либо вы идете на сделку, либо США умывают руки".

Однако Зеленский начал врать напропалую про отсутствие поддержки Украины, высмеял сроки возможного окончания конфликта и стал угрожать, что США еще столкнуться с проблемами. При этом он вел себя абсолютно неадекватно – пожимал плечами, закатывал глаза, матерился и кривил лицо как уличный гопник в попытке сдержать вырывающиеся маты. Да и одет он был так же, невзирая на просьбу американской стороны прибыть в официальном костюме.

В итоге встреча была сорвана, а киевского попрошайку выставили из Белого дома без подписания соглашения об украинских ресурсах и обещанного ланча, обвинив его в неготовности к миру и неуважении к США. При этом вся дальнейшая программа визита пошла вкривь и вкось, а соратники Трампа и он сам публично высказали свое негодование поведением Зеленского.

Трамп практически пообещал прекратить помощь киевской власти, "Мы либо закончим эту войну, либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет. Украине не понравится продолжать конфликт с Россией без нашей поддержки". По его словам, Зеленский "внезапно стал "большой шишкой", потому что на его стороне США, но без нас он не победит".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявил, что "ему либо нужно уйти в отставку и прислать кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо ему нужно измениться". По его словам, произошедшее в Белом доме была "полной катастрофой". Он подчеркнул, что Трамп, который до встречи был "в хорошем настроении", был шокирован ситуацией. Другой соратник Трампа - Илон Маск также подчеркнул, что "Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа".

Однако провал визита и пинок под зад от Трампа ничуть не смутили Зеленского. В соцсетях он без особых сомнений в своей правоте долго благодарил США: "Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно ради этого".

Невзирая на явный дипломатический скандал, позицию Зеленского открыто поддержали в ЕС и во многих европейских столицах, сделав хорошую мину при плохой игре.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так и написала ему: "Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы не одиноки. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира". Она также подчеркнула, что "достойное поведение" Зеленского оказывает большую честь "мужеству" украинского народа.

Аналогично высказалась и ее заместитель - представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас: "Украина – это Европа! Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор агрессору".

Польский премьер Дональд Туск написал в соцсетях: "Дорогие украинские друзья, вы не одни". Уходящий немецкий канцлер Шольц также поддержал киевскую власть: "Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Поэтому мы вырабатываем общий путь к устойчивому и справедливому миру. Украина может полагаться на Германию - и на Европу". Лидер партии, победившей на парламентских выборах 23 февраля (и будущий немецкий канцлер) Мерц высказался в том же стиле: "Дорогой Владимир Зеленский, мы с Украиной и в хорошие, и в трудные времена!"

Шведский премьер Кристерссон выразил поддержку Киеву: "Мы стоим рядом с Украиной, которая борется не только за свою свободу, но и за всю Европу". Схоже высказались литовский президент Науседа: "Украина, ты никогда не останешься одна", и испанский премьер Санчес: "Украина, Испания с тобой".

Норвежский премьер Стере заявил: "Мы поддерживаем Украину в ее справедливой борьбе за справедливый и прочный мир", а чешский президент Петр Павел написал почти так же: "Мы поддерживаем Украину как никогда. Европе пора активизировать свои усилия". На удивление быстро отреагировала молдавский президент Майя Санду: "Правда - проста. Мы на стороне Украины".

Такое впечатление, что вся Европа ждала результата встречи Зеленского с Трампом и, невзирая ни на что, наперегонки высказывалась в поддержку главаря киевской хунты.

Откровенно проамериканской была лишь реакция венгерского премьера Орбана "Сильные люди создают мир, слабые – войну".

А вот французский президент Макрон после недавнего визита в США постарался усидеть сразу на двух стульях: "Нужно благодарить тех, кто тебе помогает. И нужно уважать тех, кто сражается с самого начала" (кстати, Макрона, в отличие от Зеленского, не встречал сам Трамп на входе в Белый дом, может поэтому, он и вел себя скромнее).

Сразу после провальной встречи Зеленский созванивался со своим лучшим французским другом Макроном, с председателем Евросовета Антониу Кошта и с генсеком НАТО Марком Рютте. Наверное, жаловался, что США больше не дадут ему ни денег, ни оружия, и сообщал, что Европе придется финансировать киевскую хунту самостоятельно.

В украинских СМИ скандальный визит в Вашингтона подается скорее как позитив, хотя и наблюдается некоторые противоречивые оценки.

Во-первых, невзирая на ситуацию, киевскую власть "поддержали все европейские лидеры". Во-вторых, "позорное шоу" Трампа "осудило мировое сообщество". В-третьих, "теперь кровь Украины будет на руках не только Путина, но и Трампа". Вместе с тем, пресса печатает сообщение агентства Reuters, что "у Трампа не исключают пресс-конференцию с Зеленским, пока тот пребывает в США".

Такое впечатление, что киевская власть еще не пришла в себя от случившегося, и не дала четких указаний СМИ, как оценивать политический скандал в Вашингтоне.

Представитель МИД России Мария Захарова заметила, что "самая большая ложь Зеленского за всю его ложь – заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки". А затем подчеркнула сдержанность американской стороны: "Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, - чудеса выдержки".

Захарова также подчеркнула, что политологи сходятся в том, что "Зеленский забронзовел". Он хамит всем и кусает руку, которая его кормила, но "все видят болезненного человека, который заигрался в своей роли до предела".

Отменно высказался о публичной порке Зеленскому зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "Трамп впервые сказал кокаиновому клоуну правду в лицо: киевский режим играет с третьей мировой войной. А неблагодарная свинья получила крепкую затрещину от хозяев свинарника".

Логичный вывод из случившегося сделал бывший заместитель руководителя аппарата Белого дома Карл Роув, который также озвучили многие мировые СМИ: "Единственным победителем сегодня является Владимир Путин".

И это правильно!

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740786360


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