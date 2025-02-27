В Узбекистане введут продажу "красивых" номеров для ID-карт, загранпаспортов и водительских прав

11:06 01.03.2025

МВД Узбекистана вынесло на обсуждение проект постановления, которым предлагается запустить услугу выдачи ID-карт, загранпаспортов и водительских удостоверений с желаемыми комбинациями цифр за повышенную плату.



В Узбекистане планируется внедрить платную услугу по выдаче ID-карт, заграничных паспортов и водительских удостоверений с "красивыми" номерами. Это предусмотрено проектом постановления правительства, опубликованным МВД для общественного обсуждения.



В проекте документа указано, что спрос на такие услуги растет, и необходимо усовершенствовать порядок их предоставления.



МВД предлагает ввести систему платного выбора желаемой комбинации цифр для ID-карт, загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.



Услуга будет предоставляться через специальные электронные платформы, где граждане смогут выбирать и оплачивать желаемый номер.



Граждане Узбекистана, иностранцы с ВНЖ и лица без гражданства смогут приобрести номер ID-карты с повышенной ставкой через информационную систему по следующей схеме:



регистрация на Едином портале интерактивных госуслуг (my.gov.uz, ЕПИГУ) или другой электронной платформе;

выбор номера из доступных вариантов;

оплата с получением счета (инвойса);

привязка номера к личному идентификационному коду (ПИНФЛ) после оплаты;

оповещение в личном кабинете о закреплении номера;

в течение 90 дней гражданин обращается в пункт выдачи документов, где оформляет и получает ID-карту.



Платную услугу планируется запустить с 1 марта, а затем интегрировать ее с ЕПИГУ и предоставить доступ через веб-сайт и мобильное приложение.



На первом этапе до 1 июля 2025 года расходы планируется покрывать за счет внебюджетного фонда МВД, а затем - за счет поступающих средств от продажи "красивых" цифр. Доходы от оказания госуслуг по повышенной оплате направят на развитие материально-технической базы Службы безопасности дорожного движения, а также на мотивацию и премирование сотрудников.



Оплата за государственные услуги по выдаче загранпаспортов, ID-карт и регистрационных документов будет распределяться следующим образом:



а) при подаче заявки через официальный веб-сайт или мобильное приложение Главного управления миграции и оформления гражданства МВД (ГУМиОГ) или СБДД Департамента общественной безопасности МВД:

30% - на специальный счет внебюджетного фонда МВД;

70% - в Государственный бюджет.



б) При подаче заявки через Единый портал интерактивных госуслуг (ЕПИГУ):

10% - в фонд развития государственных услуг Министерства юстиции;

11,75%, из которых 0,5% - на специальный счет Центра управления цифровыми госуслугами за подтверждение платежа через единую биллинговую систему, остальная часть - в специальный счет Министерства цифровых технологий;

30% - на специальный счет внебюджетного фонда МВД;

48,25% - в госбюджет.



Продажа комбинационных номеров будет организована через информационную систему, основанную на списке, предоставленном ГУМиОГ. Выбрать и купить номера можно будет онлайн.



Серийные номера не будут участвовать в продаже номеров с заданной комбинацией цифр.



В обычном порядке номера на ID-картах, загранпаспортах и водительских удостоверениях присваиваются автоматически - их нельзя выбрать. Эти номера называются серийными.



В новой системе гражданам будет предложено выбрать и купить определенные комбинации цифр (например, 777777, 123456, 999999 и т. д.).



Серийные номера, которые присваиваются по стандартному алгоритму, не будут выставляться на продажу - их можно будет получить только в обычном порядке, без доплаты.



В 2023 году на товарно-сырьевой бирже было продано 87 тысяч автономеров на 396,1 млрд сумов. Самый дорогой "красивый" автономер продали юрлицу за 450 млн сумов, что немного превысило рекорд, установленный в 2021 году.



За девять месяцев 2024 года объем продаж автомобильных номеров на товарно-сырьевой бирже увеличился в 2,6 раза - до 620 млрд сумов.