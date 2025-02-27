Кыргызстан и Беларусь обсудили совместные литературные проекты

12:04 01.03.2025

27 февраля 2025



В рамках работы по укреплению межкультурного диалога состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики Эрбола Султанбаева с председателем Союза писателей Республики Беларусь Александром Карлюкевичем. Об этом сообщает пресс-служба МИД.



По ее данным, стороны обсудили перспективы реализации совместных литературных проектов, в том числе и мероприятия, посвященного творчеству кыргызского и советского писателя Чингиза Айтматова в рамках национального дня Кыргызской Республики на Международной книжной выставке-ярмарке, который пройдет 13 марта в Минске.



Также были обсуждены перспективы совместной работы по популяризации произведений кыргызских и белорусских авторов, а также по переводу и изданию художественных произведений двух стран.