Spot: В Узбекистане могут заблокировать китайский маркетплейс Temu

13:41 01.03.2025

В НАПП заявили, что не ведут прямой диалог с Temu по легализации их деятельности в стране.



27 февраля 2025



Китайский маркетплейс Temu может быть заблокирован на территории Узбекистана. Об этом 27 февраля заявил начальник управления электронной коммерции Национального агентства перспективных проектов Камронбек Мухаммадиев, передает корреспондент Spot.



С 1 июля 2025 года в Узбекистане начнут действовать новые правила для международных платформ, включая уведомительный реестр и специальный реестр субъектов электронной коммерции. Главное требование - приземление в республике и регистрация юридического лица-резидента, - которое вступило в силу уже с 28 декабря 2024 года (ПКМ-885).



Мухаммадиев отметил агрессивную маркетинговую стратегию Temu по выходу на новые рынки за рубежом. По данным НАПП, в 2024 году китайский маркетплейс потратил на маркетинг и занижение цен всего $4 млрд, а в этом году их расходы могут достичь порядка $10 млрд.



Также представитель НАПП привел пример Турции, где приход Temu сильно подействовал на местного игрока Trendyol, который официально не ведет деятельность в Узбекистане. В результате турецкий регулятор полностью ограничил доступ к китайской платформе, добавил чиновник.



"Мы готовы обеспечивать защиту их прав и интересов легального бизнеса, готовы помочь официально зайти на рынок Узбекистана, но они должны к обратиться. Со стороны Temu пока что такого [интереса] не было, но уже есть подвижки. До этого мы говорили, что в случае невыполнения условий их деятельность будет пресекаться - вплоть до блокировки", - заявил Мухаммадиев.



На вопрос корреспондента Spot о дате возможной блокировки начальник управления электронной коммерции НАПП ответил, что "скоро будет". Также он уточнил, что регулятор не ведет "прямого диалога" с представителями Temu, отметив, что "есть маленькие движения" со стороны китайского маркетплейса в этом направлении.



В свою очередь, первый замдиректора НАПП Вячеслав Пак подчеркнул, что незаконная деятельность зарубежных маркетплейсов несет вред для экономики Узбекистана. При поставках товаров на местный рынок не платятся налоги и таможенные платежи, грузоперевозки и оплата осуществляются сторонними компаниями, а также происходит отток валюты, объем которой только по Temu превысил $10 млн за 2024 год.



"Либо они приземляются в Узбекистане и открывают здесь дочернее предприятие, либо они встают на налоговый учет и становятся плательщиками НДС", - заявил Пак.



По его мнению, отсутствие представительств зарубежных маркетплейсов в республике лишает местных потребителей возможности вернуть или пожаловаться на бракованный товар. Замдиректора отметил, что НАПП имеет "большой опыт" по приземлению компаний такого рода.



Мобильное приложение Temu с конца прошлого года входит в топ наиболее популярных приложений в Узбекистане. Например, китайский маркетплейс занимает второе место в магазине App Store, а также возглавляет список в Google Play.



В интервью Spot начальник управления электронной коммерции НАПП Камронбек Мухаммадиев рассказал, зачем нужны новые правила для такси и маркетплейсов, как они изменят рынок и что будет с компаниями, которые их не выполнят.



Ранее Spot писал, что на маркетплейсе из ОАЭ Noon будут продаваться товары из Узбекистана.