 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана
13:48 01.03.2025

"Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана

28.02.2025

"Станрадар" не раз писал о работе советской разведки в Афганистане в годы Великой Отечественной. Но в то время у СССР была и другая не менее проблемная точка - Синьцзян. После Гражданской войны этот регион тоже был тем еще "плавильным котлом".

Чтобы шпионить против СССР, у враждебных разведок сложилась просто идеальная "питательная среда" для вербовки: бежавшие в Синьцзян после Гражданской войны басмачи и алаш-ордынцы, а также остатки банд атаманов Дутова и Анненкова.

Проблем Москве прибавляли и восстания, которые периодически устраивали против китайцев в Синьцзяне местные мусульмане: уйгуры, дунгане (хуэй), казахи, кыргызы и узбеки. К началу Великой Отечественной в Синьцзяне уже отгремели два крупных восстания, которые местный губернатор (дубань) Шэн Шицай смог подавить только с помощью СССР. Москва, впрочем, помогла Шэну еще и потому, что спокойный Синьцзян нужен был ей самой - как "коридор". Через него Китаю из Союза шло оружие и снаряжение для борьбы с японцами...



Тропы для теней

Через 5 лет после того, как СССР помог Шэн Шицаю удержаться у власти, последний, видимо, вспомнил выражение: "Услуга, оказанная однажды (в случае с Шэном - дважды), ничего не стоит". Если раньше Синьцзянский дубань клялся в верности Москве и даже имел партийный билет ВКП(б) за № 1859118, то в 1942 году Шэн перешел на откровенно антисоветские позиции. Историки пишут, что:

"...руководствуясь его приказом, власти провинции, грозя арестами и пытками, потребовали от граждан СССР сдачи в полицию своих паспортов и принятию китайского гражданства. [...] Под страхом конфискации имущества купцам и торговцам запрещались сделки с советскими организациями, а за положительное отношение к СССР полиция подвергала их жесточайшим репрессиям. Против советских дипломатов и торговых работников были проведены акции провокационного характера".

В конце концов, весной 1943 года советское правительство эвакуировало из Синьцзяна промышленные предприятия и отозвало всех своих специалистов. Однако в регионе по-прежнему работали 6 резидентур НКГБ СССР. Работать им приходилось в сложных условиях. Историки разведки пишут, что в то время советская разведка в Западном Китае имела слабые позиции. Тайная полиция Синьцзяна загнала всех коммунистов в подполье, а тех, до кого смогла добраться - казнила. Таким образом погибли один из основателей Компартии Китая Чэнь Таньцю и Мао Цземинь - младший брат будущего "Великого Кормчего" Мао Цзедуна.

Тем не менее, советские разведчики работали даже в таких условиях. Имена некоторых из них до сих пор под грифом "Совершенно секретно". Известны только некоторые из них: Аубакир Арстанбеков, Абдулла Турсунов, Петр Евсеев, Али Мухамедшин, Ахмед Абузаров, Григорий Марченко, Хаджи Авасбакиев, Амин Амирбаев, Иван Иванов и Иван Кузнецов. Казахи, русские, уйгуры, татары, узбеки - все они были советскими людьми. В отличие от нынешних любителей растаскивать подвиги по "национальным квартирам", эти герои "невидимого фронта" знали, что они делают общее дело. Как и казненные в Синьцзяне нелегалы Гани Истаев и Эмилия Романова…

Советская разведка умела учиться на лету. Фронт работ в те годы у наших разведчиков был просто огромным: китайские органы власти, уйгурские и узбекские купеческие дома, культурно-просветительные общества местных мусульман, иностранные миссии, всяческие эмигрантские сообщества, местная феодальная верхушка, в том числе - китайская, местные межнациональные комитеты, армейские части, а также духовенство и китайцы, выдворенные в свое время из СССР за шпионаж и контрабанду. Информацию удавалось добывать даже там, где ее, казалось, невозможно добыть в принципе. В итоге все эти центры к концу Великой Отечественной были под полным контролем советской разведки. Это позволило в будущем ликвидировать всех шпионов и диверсантов, которых забрасывали в СССР. Кроме того, приходилось противодействовать работе разведок Германии, Италии и Японии. Британцы в ту пору были союзниками СССР, поэтому за ними просто "присматривали". Памятуя о том, что Британия в любой момент из союзника может превратиться во врага, как в истории уже бывало...

Ну а пока Шэн Шицай проводил у себя антисоветскую политику и устраивал коммунистам пытки и казни, у него самого начались проблемы. Разрыв отношений с СССР оставил Синьцзян без советских товаров и основного покупателя сырья из провинции. Инфляция и налоги росли неимоверными темпами, а следом за ними, что вполне естественно - и недовольство дубанем среди мусульман региона. Для СССР было бы верхом глупости этим не воспользоваться.

Идем на Восток

В мае 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение создавать на территории Синьцзяна так называемые "группы национального возрождения". В них должны были войти не только сами жители провинции, но и советские уйгуры, казахи, узбеки и кыргызы.

Российский историк Валерий Бармин пишет:

"Кроме того, в Казахстане, Узбекистане и Киргизии было решено создать несколько школ для подготовки командиров таких групп и пропагандистов, которые должны были работать с населением Синьцзяна".

Эти школы появились в том же мае 1943 года - под патронажем 1 (разведывательных) отделов республиканских управлений НКГБ. Ну а летом в приграничных районах Синьцзяна появились листовки с призывами бороться за национальную независимость и уничтожать китайскую колониальную власть в провинции. Подписаны листовки были "Группами национальной независимости". Понятно, что в условиях, царивших в тогдашнем Синьцзяне, все эти призывы находили своих сторонников.

В сентябре 1943 года - кружным путем через Монголию - в Синьцзян отправились 28 первых выпускников Алма-Атинской спецшколы. Один из этих выпускников - Арыспек Заурбеков - уже в июне 1944 года сформировал первую группу повстанцев из казахов, уйгуров и монголов. Эти 250 человек также распространяли среди местного населения пропагандистские материалы. Можно вспомнить и кавалерийский отряд под кодовым названием "Связисты" из 115 человек, которым командовал майор Дюсембеков. Он сражался против войск Шэн Шицая, а потом - Чан Кайши дольше всех: до июля 1946 года.

В августе 1944 года в Синьцзян перебросили вторую группу "алма-атинцев" во главе с Газизом Муслимовым. Те вышли на контакт с отрядом из русских белоэмигрантов "Кольцо" и объединили свои силы. В общем, все было готово к восстанию. И оно началось.

Повод к выступлению дал… сам Шэн Шицай. Дубань издал указ о поставке для гоминьдановской армии 10 тысяч лошадей. По этому указу каждый округ провинции должен был поставить определенное количество лошадей, а если таковых не было - внести за каждую непоставленную лошадь 700 синьцзянских юаней. При том, что реальная стоимость лошади была вдвое меньше. Понятно, что этого никто из местных жителей не стерпел.

Чан Кайши снял Шэна с поста дубаня, но машина восстания была уже запущена. В сентябре 1944 года началось восстание в уезде Нилка, а в ночь с 7 на 8 ноября полыхнуло в Кульдже. Спустя пять дней - 12 ноября 1944 года - повстанцы провозгласили Восточно-Туркестанскую революционную республику на территории трех округов Синьцзяна: Алтайского, Илийского и Тарбагатайского. Что характерно, в ВТРР большинство населения составляли казахи: 52,1%. Второе место занимали уйгуры: 25,3%. Остальные - это кыргызы, узбеки, дунгане, татары, русские, ойраты (потомки джунгар) и сибо. Иосиф Сталин никому ничего не прощал, потому что у него была слишком хорошая память. Поэтому у повстанцев было все, что нужно для войны.

То, что произошло потом - вхождение Синьцзяна в состав КНР - историки трактуют по-разному. К примеру, Сталин посмертно обвиняется в том, что он, якобы, предал Синьцзян тем, что не включил его в состав СССР. Эти заявления порой можно встретить не только среди публицистов, но и у историков. Но дело в том, что вопрос об отделении Синьцзяна от Китая или тем более его аннексии Советским Союзом никогда не ставился. Москве вполне было достаточно того, что в Синьцзяне будет если не дружественный, то хотя бы лояльный к СССР режим. И чекисты Советского Казахстана делали для этого не только возможное, но порой - даже невозможное.

Специально для StanRadar.com: Дмитрий Орлов

Источник - stanradar
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