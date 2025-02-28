"Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана

13:48 01.03.2025

"Вежливые люди" Сталина: Синьцзянские приключения чекистов Казахстана



28.02.2025



"Станрадар" не раз писал о работе советской разведки в Афганистане в годы Великой Отечественной. Но в то время у СССР была и другая не менее проблемная точка - Синьцзян. После Гражданской войны этот регион тоже был тем еще "плавильным котлом".



Чтобы шпионить против СССР, у враждебных разведок сложилась просто идеальная "питательная среда" для вербовки: бежавшие в Синьцзян после Гражданской войны басмачи и алаш-ордынцы, а также остатки банд атаманов Дутова и Анненкова.



Проблем Москве прибавляли и восстания, которые периодически устраивали против китайцев в Синьцзяне местные мусульмане: уйгуры, дунгане (хуэй), казахи, кыргызы и узбеки. К началу Великой Отечественной в Синьцзяне уже отгремели два крупных восстания, которые местный губернатор (дубань) Шэн Шицай смог подавить только с помощью СССР. Москва, впрочем, помогла Шэну еще и потому, что спокойный Синьцзян нужен был ей самой - как "коридор". Через него Китаю из Союза шло оружие и снаряжение для борьбы с японцами...



