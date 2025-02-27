|Ушел из жизни таджикский филолог-востоковед Азим Байзоев
13:55 01.03.2025
28 февраля в возрасте 66 лет скончался таджикский филолог-востоковед, кандидат филологических наук Азим Байзоев. Об этом сообщила его дочь Сульхия Азими в соцсети Facebook.
По словам коллег, Азим Байзоев вчера еще находился на своем рабочем месте. Похороны покойного состоялись сегодня на кладбище "Сари-Осие".
Азим Байзоев работал доцентом кафедры иранской филологии факультета востоковедения Таджикского национального университета. Он также преподавал таджикский язык иностранным гражданам, работающим в Таджикистане, в том числе сотрудникам посольств.
Байзоев считал знание таджикского языка важным для каждого гражданина Таджикистана. В одном из своих интервью он сказал: "Наша задача – сделать так, чтобы наши дети изучали иностранные языки, не забывая при этом родной язык".
"Зная государственный язык, мы можем обогатить наши традиции и культуру", – говорил он.
Азим Байзоев родился в 1959 году в городе Истаравшан. В 1982 году окончил факультет восточных языков Таджикского государственного университета, в 2005 году – Институт налогообложения и права по специальности "Юриспруденция".
С 2008 по 2013 год Байзоев работал координатором программ и преподавателем персидского и таджикского языков в университетах Мэриленда и Аризоны в США.
Он является автором 4 монографий, 8 научно-аналитических работ (в соавторстве), 10 учебников, в том числе 2 учебников таджикского языка для иностранцев, 12 учебных пособий, 8 художественных книг, в том числе 6 книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста, и более 180 научных и других статей на таджикском языке.