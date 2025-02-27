Ушел из жизни таджикский филолог-востоковед Азим Байзоев

13:55 01.03.2025

28 февраля в возрасте 66 лет скончался таджикский филолог-востоковед, кандидат филологических наук Азим Байзоев. Об этом сообщила его дочь Сульхия Азими в соцсети Facebook.



По словам коллег, Азим Байзоев вчера еще находился на своем рабочем месте. Похороны покойного состоялись сегодня на кладбище "Сари-Осие".



