Госдолг Узбекистана в 2024 году вырос на $5,3 млрд и превысил $40 млрд

13:59 01.03.2025

Доля госдолга к ВВП увеличилась с 34,4% до 35%. Большая часть прироста ($4,08 млрд) пришлась на внешний долг.



В 2024 году государственный долг Узбекистана увеличился почти на $5,3 млрд, следует из данных Министерства экономики и финансов, которые изучил Spot.



По состоянию на четвертый квартал прошлого года госдолг составил $40,19 млрд. За год объем суверенных обязательств вырос на $5,27 млрд (+15,09%).



Соотношение госдолга к валовому внутреннему продукту (ВВП) увеличилось примерно на 60 базисных пунктов - с 34,4% до 35%.



Большая часть заимствований приходится на внешний долг - более 84% (-1 п.п.). Его размер в прошлом году вырос на $4,08 млрд (+13,77%) - до $33,72 млрд. Внутренний долг прирос всего на $1,19 млн и составил $6,47 млрд (+22,52%).



Львиная доля внешнего долга номинирована в долларах - свыше $24,1 млрд. За год доля американской валюты незначительно снизилась - с 73,57% до 71,47%. На втором и третьем местах идут японская иена (7,7%) и евро (7,58%). Заимствования, номинированные в европейской валюте, за прошлый год увеличились более чем на 83% - с $1,39 млрд до $2,35 млрд.



В свою очередь, внутренний долг в основном номинирован в узбекских сумах ($3,08 млрд) и долларах ($3,12 млрд). Объем заимствований, выпущенных в нацвалюте, прирос на $1,22 млрд, а доля от внутреннего долга увеличилась с 35,17% до 47,5%. Обязанностей в долларах стало меньше на $2 млн, поэтому доля американской валюты упала до 59,15% до 48,2%.



Среди кредиторов в структуре внешнего долга лидируют международные финансовые институты - $19,14 млрд или 57% от всех заимствований:



Всемирный банк (ВБ) - $7,63 млрд (23% от внешнего долга);

Азиатский банк развития (АБР) - $7,41 млрд (22%);

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - $1,65 млрд (5%);

Исламский банк развития (ИБР) - $944 млн (3%);

Международный валютный фонд - $669 млн (2%).



На финансовые организации иностранных правительств приходится 31% суверенных обязательств - $10,44 млрд:



Китай (Эксимбанк, Китайский банк развития и другие) - $3,76 млрд (11%);

Япония (Японское агентство международного сотрудничества и другие) - $2,88 млрд (9%);

Франция (Французское агентство развития) - $977 млн (3%);

Южная Корея (Эксимбанк, Фонд экономического развития и сотрудничества и другие) - $740 млн (2%);

Саудовская Аравия (Саудовский фонд развития) - $139 млн.



Кроме того, 12% внешнего долга находится в руках инвесторов. В 2024 году объем международных облигаций увеличился на $738 млн - до $4,13 млрд.



Согласно данным инвесткомпании Avesta Investment Group, в прошлом году Узбекистан выпустил рекордный объем еврооблигаций на $4 млрд. Из этой суммы чуть больше трети пришлось на правительство ($1,5 млрд). Самым долгосрочным стало размещение в американской валюте - его стоимость составила $600 млн со сроком обращения семь лет. Также Узбекистан привлек заимствования на €600 млн и 3 трлн сумов на 3 года.



Ранее Spot писал, что Узбекистан разместил еще три выпуска облигаций почти на $1,5 млрд.