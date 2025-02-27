|Специально для RT: Прилюдно унизив Зеленского, Трамп послал "черную метку" всем своим противникам
14:13 01.03.2025
Прилюдно унизив Зеленского, Трамп тем самым послал "черную метку" всем своим противникам на обоих берегах Атлантического океана, считает Кирилл Бенедиктов.
Американист объясняет: по сути, Трамп начал войну с Европой, ведь европейские "друзья Украины" - это союзники американских либералов, Демпартии и "глубинного государства", которые остаются его злейшими врагами.
Подробнее - в канале "Специально для RT"
Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968
Стоит ли говорить, что практически на всех первых полосах сегодняшней мировой прессы фотографии выволочки, которую Дональд Трамп устроил заехавшему к нему Владимиру Зеленскому. Многие ожидали сложную дискуссию и скандал, но уж точно не в таком виде и не такого масштаба.
Ведущие основных западных телеканалов растерянно обсуждают, что пошло не так. На Fox News все свели к тому, что украинский гость допустил явную ошибку, когда начал отвечать на английском языке, который он толком не знает, вместо того чтобы прибегнуть к услугам переводчика. Отсюда, мол, сразу началось недопонимание. Некоторые из них до последнего надеялись, что Зеленский одумается, освежится и вернется к успокоившемуся Трампу в Белый дом.
Тяжелее всех пришлось консервативной прессе и комментаторам, которые поддерживали Трампа и Зеленского одновременно. В последнее время очень забавно было наблюдать за кульбитами Бориса Джонсона, который поставил на движение MAGA, как только понял, что оно берет верх в Америке и Европе, но одновременно "столовался" в Киеве. Он постоянно убеждал публику, что лидеры США и Украины обязательно найдут общий язык, что не надо воспринимать буквально критику Трампа, который "не претендует на историческую точность", а всего лишь пытается разворошить и побудить к действию европейцев.
По мере роста расхождений между Белым домом и Киевом раздвигались конечности и Джонсона, что особенно заметно стало во время его недавнего посещения Украины, когда он совсем запутался в том, поддерживать ему сделку по минералам, которую продвигал Трамп, или нет. Будучи в Киеве, Джонсон назвал ее "грабительской". Что не помешало ему спустя день восхвалять ее и называть "прекрасной". Ясно, что это он говорил накануне визита Зеленского в Белый дом, будучи уверенным, что сделка будет подписана. Не сомневаюсь, что еженедельная колонка Джонсона, которую он каждую субботу пишет для Daily Mail, была посвящена именно этому. Но она сегодня не вышла в печать! Вместо этого появился неудобоваримый твит, в котором британский прохиндей призвал к "хладнокровию" и напомнил, что "США и Украина находятся на одной стороне".
Примерно в таком же духе составлены и некоторые статьи правой прессы, которая еще не определилась, на чьей же стороне она в этом конфликте.
Может создаться впечатление, что среди лидеров Европы по этому вопросу гораздо больше единства: фон дер Ляйен, Макрон, Туск, скандинавы, прибалты выступили с однотипными призывами к Трампу не забывать, что Запад поддерживает Украину. Британские комментаторы долго дожидались реакции от своего премьера, и в конце концов тот выдавил из себя заявление о "непоколебимой поддержке Украины".
Но вот премьер Италии Джорджа Мелони, которая считается ближайшим союзником Трампа в Западной Европе, отреагировала очень аккуратно, призвав к срочному саммиту США - Европа и ограничившись общей фразой о том, что "раскол делает Запад слабее". В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан предсказуемо поддержал Трампа. И что-то мне подсказывает, что так же выступит премьер Словакии Роберт Фицо.
Особняком, конечно, стоит глава внешней политики Евросоюза Кая Каллас. Поскольку ее саму на днях обидели, указав на дверь в Вашингтоне, она пошла дальше всех, решительно призвав то ли избрать, то ли назначить "нового лидера свободного мира". Мне показалось, что она скромно указывает на себя.