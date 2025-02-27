Специально для RT: Прилюдно унизив Зеленского, Трамп послал "черную метку" всем своим противникам

14:13 01.03.2025

Прилюдно унизив Зеленского, Трамп тем самым послал "черную метку" всем своим противникам на обоих берегах Атлантического океана, считает Кирилл Бенедиктов.



Американист объясняет: по сути, Трамп начал войну с Европой, ведь европейские "друзья Украины" - это союзники американских либералов, Демпартии и "глубинного государства", которые остаются его злейшими врагами.



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