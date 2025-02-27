Посольство Узбекистана в России приглашает мигрантов на строительство "Нового Ташкента"

15:00 01.03.2025

Посольство Узбекистана в России:



Дорогие соотечественники!



Приглашаем наших соотечественников, работающих за рубежом, вместе строить "Новый Ташкент" и зарабатывать деньги!



Строительные организации проекта предлагают работу около 10 тысячам наших соотечественников, имеющих опыт работы в этих сферах, по 38 специальностям, в том числе бетонщикам, штукатурам, сантехникам, электрикам, каменщикам и другим, с ежемесячной заработной платой от 8 до 15 миллионов сумов.



Наши соотечественники за рубежом, желающие трудоустроиться на родине, в кругу семьи, могут найти работу, позвонив по номеру 0 800 0000 1176, а наши соотечественники в нашей стране могут позвонить по короткому номеру 1176.



