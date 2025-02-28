Посол России в Италии А.В.Парамонов: "Есть ли альтернатива столкновению с ЕС?"

18:23 01.03.2025

"Есть ли альтернатива столкновению с ЕС?"



Ambasciata della Federazione Russa in Italia • 1 марта в 11:46



Статья Посла России в Италии А.В.Парамонова, опубликованная в газете "Мессаджеро" 1 марта 2025 г.



До того, как великий Лев Толстой поднялся в своем нравственном развитии до проповеди всеобщей христианской любви, всепрощения и непротивления злу и отвержения насилия, он получил боевой опыт в рядах русской армии, отстаивавшей права России на Крым. В 1854-1855 гг. подпоручик артиллерии граф Толстой командовал в Севастополе маленькой батареей из двух старых орудий со сбитыми прицелами, успешно отбивавшей яростные англо-французские атаки на основную базу русского Черноморского флота. Свои впечатления он резюмировал в замечательных "Севастопольских рассказах", вышедших в свет в 1855 г. и сразу создавших автору имя в русской литературе. Можно сказать, что Толстой был предтечей всех современных российских военных корреспондентов своего времени.



