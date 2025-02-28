Казахстан значительно повышает стоимость транзита по железной дороге: критическое влияние на импорт Кыргызстана

19:28 01.03.2025

Казахстан значительно повышает стоимость транзита по железной дороге: критическое влияние на импорт Кыргызстана



С 7 марта 2025 года Казахстанская железная дорога ("Қазахстан темир жолы") значительно увеличивает индексы тарифов на грузовые железнодорожные перевозки. Повышение затронет не только экспортные поставки, но и, что особенно важно для Кыргызстана, транзитные перевозки.



Новые тарифы увеличат стоимость транзита на 16%, что может оказать серьезное влияние на стоимость товаров, импортируемых Кыргызстаном из России. Под особой угрозой находятся горюче-смазочные материалы (ГСМ), которые занимают ключевое место в экономике страны. Напомним, что Кыргызстан импортирует 90% ГСМ из России, и весь этот объем проходит транзитом через Казахстан.



Это уже не первое повышение тарифов на транзит со стороны Казахстана. В течение 2024 года тарифы увеличивались пять раз, что в общей сложности привело к росту стоимости транзита на 31%.



Помимо роста транзитных тарифов, дополнительное давление на себестоимость товаров оказывает динамичное укрепление российского рубля. За последние три недели курс рубля вырос на 13% и имеет тенденцию к дальнейшему росту.



Рост стоимости транзитных перевозок и укрепление курса рубля могут привести к увеличению стоимости горюче-смазочных материалов и других товаров на внутреннем рынке Кыргызстана.