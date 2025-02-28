Продавцы фальшивого патриотизма. Кто такие крайне правые и почему их победы не сулят ничего хорошего, - Сергей Кожемякин

22:01 01.03.2025 Продавцы фальшивого патриотизма. Кто такие крайне правые и почему их победы не сулят ничего хорошего



Успех "Альтернативы для Германии" (АДГ) стал очередным очком в копилку ультраправых. В основе процесса лежит наступление капитала под прикрытием популизма и националистической риторики.



Ловушки демагогии



Ведя "холодную" - а при необходимости и "горячую" - войну против трудящихся, буржуазия расставляет "смысловые ловушки". Сто лет назад многие немцы, итальянцы и жители других стран поверили, что фашисты борются с разложившимися элитами, "внутренними врагами" и кознями империалистических держав. К счастью, тогда на эту удочку не клюнули коммунисты, а ведь соблазн был велик.



"Последние крохи национального богатства, принадлежащего всему немецкому народу… переходят в руки ненасытных паразитов"; "если либеральное мировоззрение обожествляет отдельного индивидуума… национальный социализм имеет своей целью именно сохранение народа"; "…борьба против интернационального финансового и ссудного капитала успела уже стать важнейшим программным пунктом борьбы всей немецкой нации за ее экономическую независимость и свободу"; "современный политический мир насквозь лжив. Демократия - ширма для этой лжи". Подобные высказывания Гитлера можно было легко принять за чистую монету. Если, конечно, не знать, что за фашизмом всегда стоит крупный капитал. Или, другими словами, обращать внимание не только на то, что говорят, но и на то, кто говорит и с какой целью.



Спустя столетие мир столкнулся с той же западней. Ультраправое движение стало главным политическим вектором Запада. На выборах в бундестаг "Альтернатива для Германии" заняла второе место, получив рекордный для себя результат - 21 процент. Крайне правые руководят Италией и входят в правящую коалицию в Нидерландах. Родственные им силы добились успеха в Австрии, Португалии, Великобритании, во Франции, на выборах в Европарламент. Проводись голосование сейчас, британские "реформисты" стали бы победителями, оттеснив дуэт лейбористов и консерваторов. Растет популярность испанской "Вокс", греческого "Голоса разума"…



Причины их успеха те же, что привели Гитлера и его соратников к власти спустя десять лет после провального "пивного путча". Капитал увидел в них свое спасение, получив возможность переключить массовое недовольство с реальных проблем на ловко подброшенные - будь то иммигранты, "леваки", "глобалисты", "коммунистический Китай". Что тот же наплыв мигрантов спровоцирован империалистической политикой и служит интересам корпораций (как признавался бывший председатель правления корпорации "Даймлер" Дитер Цетше, "беженцы - фундамент для следующего "немецкого чуда"), от публики тщательно скрывают.



Ярче всего разворот буржуазной политики виден на примере США. "Правда" писала (см. номер от 24-27 января с.г.), что Дональд Трамп приведен в Белый дом крупнейшими монополиями, а его программа служит максимизации прибыли правящего класса. Европейский капитал следует тому же пути, победа республиканцев лишь придала ускорение процессу. Но ускорение довольно важное.



Лидеры европейских ультраправых присутствовали на инаугурации Трампа. Пассивная поддержка союзников быстро перетекла в агрессивный прозелитизм. Богатейший человек планеты и член администрации Трампа Илон Маск включился в агитацию за АдГ, утверждая, что только она "может спасти Германию". Дальше пришел черед вице-президента Джея Ди Вэнса. Его выступление на Мюнхенской конференции многие в России восприняли с восторгом, утверждая, что Вашингтон "поставил на место зарвавшиеся европейские элиты". В действительности речь Вэнса содержала один-единственный посыл. Он выдвинул ЕС ультиматум, потребовав не чинить препятствий крайне правым. Без этого, пригрозил вице-президент, диалог Брюсселя с Вашингтоном будет невозможен.



"Новая Реконкиста"



Кульминацией солидарности реакционеров стал съезд "Патриотов за Европу" - фракции Европарламента, объединяющей 16 националистических партий. Он прошел 8-9 февраля в Мадриде под избитым лозунгом "Сделаем Европу снова великой". Ни одну из острых проблем Евросоюза - будь то 15-процентный уровень безработицы среди молодежи, прозябание в бедности пятой части населения, уничтожение социальных и трудовых прав - участники, впрочем, даже не упомянули. Приоритеты у них другие.



Во-первых, делегаты выразили бурный восторг по поводу избрания Трампа. Тон задал президент Венгрии Виктор Орбан. "Наш друг Трамп, торнадо Трамп изменил мир за пару недель. Эпоха закончилась. Сегодня все видят, что будущее - это мы", - утверждал он. Пафос подхватила лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, заявившая, что возвращение Трампа - "патриотическое пробуждение нации, отвергнувшей силы упадка, глобальная точка невозврата".



Тень Трампа витала над съездом и после того, как славословия стихли. Самым распространенным образом была "новая Реконкиста" - очищение Европы от "чужаков". К таковым были отнесены иммигранты, защищающие их левые и нерешительные либералы. "Вы были первыми, кто отбросил ислам и восстановил богатое наследие христианства", - обратился глава голландской "Партии свободы" Герт Вилдерс к хозяевам встречи. "Мы должны отвоевать нашу Европу - христианскую Европу!" - призвал лидер португальской "Чеги" Андре Вентура. "Европа похищена прогрессивной идеологией так же, как мифологическая Европа была похищена быком", - добавил Орбан.



Немало досталось руководству Евросоюза. Чешский олигарх и руководитель партии ANO Андрей Бабиш обвинил Брюссель в стремлении задушить бизнес и потребовал вернуться к политике свободного рынка. Ярко проявились и внешнеполитические принципы ультраправого лагеря. По видеосвязи выступили президент Аргентины Хавьер Милей и лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо, была выражена полная солидарность с Израилем и планами Трампа по аннексии сектора Газа. Участники единогласно одобрили присоединение израильской правящей партии "Ликуд" в качестве наблюдателя. "Разумно ли стремиться расширить контакты Израиля с "Патриотами"? Конечно! Некоторые партии в этой группе полностью поддерживают нас, например венгерская "Фидес", итальянская "Лига", испанская "Вокс". Даже "Национальное объединение" заняло четкую произраильскую позицию", - написала газета "Иерусалим пост".



Незадолго до съезда три евродепутата от "Вокс" посетили Западный берег реки Иордан и поддержали оккупантов. "Израиль - оплот западной цивилизации. Мы должны защищать его вместе. У нас общие враги", - заявил депутат Герман Терч. Правые руководители Венгрии и Италии выступили против ордера Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и поддержали демарш Трампа против этой и других организаций ООН.



Служба бизнесу



Даже краткий обзор сбора "Патриотов" рушит лакированный образ националистов. За редчайшими исключениями эти силы исповедуют неолиберализм в самых крайних его формах. Взять, к примеру, британскую "Партию реформ". Привлекая избирателей яркими, но малозначимыми подачками, вроде отмены процентов по студенческим кредитам и введения бесплатного вай-фая в общественном транспорте, по основополагающим вопросам она на стороне крупного бизнеса. "Наше идеологическое ядро - классический либерализм, тэтчеризм", - признаются ее руководители. Культ "железной леди" поддерживается старательно. "Тэтчер была бы с нами", - утверждает лидер партии Найджел Фарадж.



С бывшим премьером "реформистов" роднит обещание сократить корпоративный налог с 25 до 15 процентов, снизить налоги на богатство и наследство. Требуя сокращения госрасходов, в том числе путем урезания пособий по безработице, партия сулит льготы частным организациям здравоохранения и образования. Для армии, впрочем, ограничений не предусмотрено. "Партия реформ" выступает за доведение расходов на оборону до 3 процентов ВВП и стимулирование военно-промышленного комплекса.



Сам Фарадж является миллионером и бывшим банкиром. В руководство партии входят владелец девелоперских компаний, мультимиллионер Ричард Тайс и бывший член правления финансовых гигантов "Кредит Суисс" и "Меррилл Линч" Ян Гриббин. Под стать спонсоры, среди которых управляющий инвестфондом "Дрейквуд капитал" Дэвид Лилли, владелец хедж-фонда Пол Маршалл, криптоинвестор Кристофер Харборн. Британская левая газета "Морнинг стар" указывает на тесные связи партии с американским бизнесом и пиар-агентствами вроде Capital HQ.



Идеологическим "клоном" британских ультраправых является "Альтернатива для Германии". Она была основана в 2013 году экономистами-неолибералами. Один из них - член либертарианского фонда Фридриха фон Хайека Петер Берингер - называет идеалом модель свободного рынка, предложенную в конце 1940-х годов министром экономики ФРГ Людвигом Эрхардом. Нынешняя экономическая политика ЕС для него слишком "централизованная и плановая". Впрочем, как выяснилось, даже Гитлер в глазах АдГ - "коммунист", поскольку-де вмешивался в экономику. Об этом в разговоре с Маском заявила сопредседатель партии Алиса Вайдель.



Эти идеи вошли в программу АдГ. "Любая форма экономики, управляемой государством, рано или поздно закончится нерациональным распределением и коррупцией", - утверждается в ней. Партия добивается полной отмены налогов на имущество и наследство, сокращения госсубсидий и обещает тщательно придерживаться "фискальной дисциплины" путем урезания расходов бюджета.



К чему приводит приход ультраправых к власти, показывает пример Италии. В бюджете на 2025 год сокращены траты на здравоохранение, образование, общественный транспорт при росте военных расходов на 2 млрд евро. Зарплаты в госсекторе предполагается увеличить всего на 6 процентов за три года, параллельно урезаются трудовые права. Ответом на массовые забастовки стало ужесточение карательных мер.



Весьма специфичен официозный национализм. Ударяя по бесправным иммигрантам, он лоялен к иностранному капиталу. Всяческие льготы предоставлены американскому бизнесу, в том числе компаниям Маска, которого премьер-министр Джорджа Мелони называет "драгоценным гением". "Италия и США всегда будут союзниками", - заявляет она. В награду Трамп включил Рим в проект "величайшего" торгового коридора Индия-Израиль-Италия-США. После прихода правых к власти сошла на нет риторика против Брюсселя. Член "Братьев Италии", однопартиец Мелони Раффаэле Фитто недавно стал членом Еврокомиссии.



То же самое можно сказать о Венгрии, которой громогласные заявления о суверенитете не мешают проводить либеральную политику. При Орбане были существенно сокращены расходы на образование и здравоохранение, бьющий по простому населению НДС здесь наивысший в Европе - 27 процентов. Существующую систему нередко называют "кумовским капитализмом". Крупнейшим акционером ведущего банка MBH является друг детства Орбана - Леринц Месарош. Он же признан богатейшим человеком Венгрии. Из этого финансового источника оказывается помощь другим крайне правым силам. 9,2 млн евро получила на выборы 2023 года "Вокс", ранее аналогичную поддержку получала Ле Пен.



Как и в Италии, иностранный капитал чувствует себя прекрасно. Развитую сеть производств имеет в Венгрии немецкий оружейный концерн "Рейнметалл". На заводе в Залаэгерсеге выпускаются танки Panther KF51 и БМП Lynx, в Варпалоте - боеприпасы. Еще один завод строится в Сегеде.



Обыкновенный неофашизм



Помимо антииммигрантских выпадов, задачам маскировки служит переписывание истории с реабилитацией фашистских диктатур. "Если французы по праву гордятся своим императором, а британцы - Нельсоном и Черчиллем, то мы имеем право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах", - говорит сопредседатель АдГ Александр Гауланд. Его коллега Вайдель - внучка члена НСДАП с 1932 года, функционера СС и судьи в Варшавской комендатуре - требует "отказаться от культа позора", то есть покаяния за преступления фашизма.



Еще дальше идет теоретический орган партии - журнал Compact. "Немецкие солдаты сражались благородно и достойно. Отдельные правонарушения сурово наказывались системой военного правосудия", - утверждается в нем. Такие настроения поддерживаются из-за океана. Выступая по видеосвязи на предвыборном митинге АдГ в Галле, Маск призвал немцев гордиться историей. "Слишком много внимания уделяется прошлой вине, нам нужно выйти за ее рамки", - призвал он. В год 200-летия со дня рождения Маркса АдГ устроила марши против установки памятника в Трире. Там назвали недопустимым увековечение памяти того, "кто принес страдания стольким людям".



В Италии обеляется режим Муссолини. 9 февраля молодежное крыло "Братьев Италии" провело демонстрации в память о "мучениках Фойбе". Так именуются колонисты и функционеры фашистского режима, ставшие жертвами возмездия югославских партизан. В Болонье митингующие потребовали возвращения Истрии и Далмации и ворвались в здание мэрии.



Схожие кумиры у "Вокс". Партия не поддержала мероприятия по случаю 50-й годовщины падения диктатуры Франко. "Мы не будем участвовать в этой абсурдной некрофилии, которая разделяет испанцев", - пояснили там. Марин Ле Пен, в отличие от отца, не решается прославлять коллаборантов режима Виши, но вовсю оправдывает империализм. "Колонизация много дала бывшим колониям, особенно Алжиру", - заявляет она, кляня власти за любые извинения перед бывшими покоренными народами.



К "защите идентичности" и "воспитанию патриотизма" призывает "Партия реформ". Любые упоминания о преступлениях колониализма и рабовладения в учебных программах должны, по ее мнению, сопровождаться примерами аналогичных фактов у неевропейских народов. Любопытны данные опросов. Если среди британцев в целом 33 процента считают, что нужно гордиться имперским прошлым, в рядах электората партии таковых 64 процента. Столько же считают, что колонии стали жить лучше после их захвата Британией.



Орбан называет "исключительным государственным деятелем" союзника Гитлера Миклоша Хорти. Ему и другим коллаборантам, например Альберту Вассу, Йожефу Ньире, устанавливаются памятники, в учебных программах они именуются "национальными героями". События 1956 года трактуются как "революция против гнета советской империи". "Октябрь 1956 года золотом вписал имена храбрых венгров в великую книгу истории", - заявил Орбан прошлой осенью. При этом создание в 1919 году Венгерской советской республики характеризуется как "акт национальной измены".



Не все однозначно и с симпатиями к Москве. "Вокс", "Чега", польское "Национальное движение" поддержали Украину. Для остальных "пророссийский" курс - часть демагогической риторики и элемент антибрюссельской фронды, как правило, отбрасываемый после прихода к власти. Италия отправляет оружие Киеву и выступает с антироссийскими заявлениями. Президент страны Серджо Маттарелла недавно сравнил "российскую агрессию" с преступлениями третьего рейха. В МИД РФ назвали это кощунственными измышлениями. Тогда в защиту президента выступила Мелони. Комментарии Москвы, заявила она, оскорбляют всю итальянскую нацию. "Я выражаю полную солидарность с президентом", - добавила премьер. Такие кульбиты характерны и для других "принципов". "Традиционалисты" из АдГ выдвинули в канцлеры Вайдель - открытую лесбиянку, живущую в "браке" с уроженкой Шри-Ланки.



Как и в США, взлет правой реакции - не случайность, а продуманный шаг правящих классов. Неолиберальный дрейф с паразитированием на национализме и антикоммунизме затронул почти все слои западных элит. Правящие в Великобритании лейбористы уже переплюнули консерваторов в бюджетных ограничениях и приватизации, а "тори" требуют от бывших колоний благодарности "за наследство, которое им оставили". Немецкие христианские демократы голосуют вместе с АдГ за меры против иммигрантов и обещают резкое снижение корпоративных налогов. "Великим солдатом, заслужившим уважение", называет президент Франции Макрон служившего фашистам маршала Петена…



Как и раньше, капитал поддерживает господство чередованием буржуазных социал-демократов с буржуазными же неофашистами. Остановить порочные "качели", закрыв весь буржуазный аттракцион, способны коммунисты. Но для этого нужно сохранять ясность политического "зрения" и не попадаться в расставляемые капиталом ловушки.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740855660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат одобрил закон о воинской службе в резерве

- Главное для партии – это работа с людьми: в "AMANAT" подвели итоги конкурса среди ППО

- В Жамбылской области построят металлургический комбинат мощностью 3 млн тонн стали

- Кадровые перестановки

- Депутаты рассмотрели новые инициативы Правительства к проекту Налогового кодекса

- 9 трлн тг составит объем валовой продукции АПК по прогнозу 2025 года

- В МТСЗН подвели итоги работы в 2024 году и обозначили планы на 2025 год

- Новый газоперерабатывающий завод на Карачаганаке: проект переходит к стадии принятия инвестиционного решения

- Почему корпоративная связь - это необходимость?

