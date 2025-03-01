Японский дипломат: "Сейчас нам лучше затаиться и не привлекать к себе особого внимания громкими словами"

23:04 01.03.2025

После фиаско антироссийской политики Токио предлагают "молчать в тряпочку"

Японский дипломат: "Сейчас нам лучше затаиться и не привлекать к себе особого внимания громкими словами"



01.03.2025 | Анатолий КОШКИН



Среди разъяснений о происхождении выражения "молчать в тряпочку" есть такое: "Ироническое выражение, означающее, что человеку, к которому оно обращено, лучше помалкивать, воздержаться от высказывания своего мнения. Обычно это относится к тем, кто уже до этого наговорил "лишнего" или сказал что-то "не подумавши"". В известной степени это можно отнести к японским политикам и дипломатам, наговорившим за последние годы в адрес Москвы немало опрометчивых слов и невсупориц (есть такое старинное русское слово, означающее несуразную ошибку).



После ряда лет злобной антироссийской политики коллективного Запада ситуация вдруг начинает меняться…



Центральные газеты Страны восходящего солнца сообщают о смятении и даже панике среди японской правящей верхушки по поводу "революционной" политики нового старого президента США Дональда Трампа на международной арене, в частности в отношении планов прекращения вооруженного конфликта на территории бывшей УССР. И, как выяснилось, "вошедших не в ту дверь" японских политиков и дипломатов можно было бы понять, но не посочувствовать. Кто как не они стремились чуть ли не возглавить "санкционный поход" против России, объявив своими врагами не только российских предпринимателей, банкиров и чиновников, но и высших руководителей РФ с членами их семей? Кто усиленно и безудержно нагнетал махровую русофобию, доведя уровень, мягко говоря, нелюбящих нашу страну и народ японцев до 95 процентов? Кто прекратил политическое и дипломатическое общение с Москвой и в значительной степени обрушил ранее взаимовыгодные торгово-экономические связи?



Отвечая на эти вопросы, Президент РФ Владимир Путин укорял японцев в сознательном низведении японо-российских отношений до низшей черты, отмечая, что русские ничего не сделали для такого обрушения и до сих пор благожелательно относятся к японцам с их рафинированной культурой, обычаям и кухней.



Видя устремления Трампа к отказу от сумасбродной линии Байдена на "стратегическое поражение" России и превращение ее в сырьевые колонии стран коллективного Запада, японские политики и дипломаты стали спешно изобретать хитроумные шаги, направленные на возобновление примирительной политики в отношении Москвы для "решения" не существующей для России "территориальной проблемы". И заговорили (искренно ли?) о "важности отношений с соседней страной – Россией".



В связи с этим одна из ведущих японских газет "Майнити симбун" в статье под заголовком "Япония должна не высовываться и не выделяться" пишет: "В Японии обеспокоены будущим: переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией на фоне затянувшегося конфликта на Украине вселяют страх в японских чинуш. Как это повлияет на дипломатические и экономические процессы в Японии?"



"Нам нужно принимать верные решения и извлечь из сложившейся ситуации соответствующий урок", – заявляет министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.



Результаты переговоров о прекращении боевых действий на Украине могут повлиять и на будущее Японии: вполне вероятно, что после урегулирования ситуации возобновятся японо-российские переговоры по вопросу заключения мирного договора между двумя странами и решения проблемы территориальной принадлежности северных островов. Однако высокопоставленные лица из японского МИД не рискуют делать громких заявлений. "Правительству следует соблюдать осторожность, говорят представители МИД. Любой неверный ход может вызвать у мирового сообщества вопросы касательно занимаемой нашей страной позиции". Другой японский чиновник советует: "Сейчас нам лучше затаиться и не привлекать к себе особого внимания громкими словами". Кстати, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров присутствовал на встрече глав МИД стран G20, однако с (министром индел) Ивая Такэси разговаривать не стал…"



Меняет тон и заведомо русофобская и проукраинская газета "Санкэй симбун", поместившая статью с ранее маловероятным заголовком "Зеленский – токсичная фигура для Украины". И это о политике, которого всячески превозносила данная газета, ратуя за всемерную финансовую и иную помощь его режиму и ужесточение "санкционного" давления на Москву.



Как бы в информационном ключе издание пишет:



"24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с официальным интервью, в котором заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина "в конечном итоге превратилась в дружественное соседнее государство". В своем выступлении президент дал нелестную оценку Владимиру Зеленскому, подчеркнув, что его отказ от предложений по мирному урегулированию кризиса на Украине является попыткой избежать президентских выборов, поскольку шансы быть переизбранным у Зеленского весьма невелики".



Рейтинг оскандалившегося за океаном Зеленского вдвое ниже, чем у потенциального кандидата в президенты Залужного, заявил президент журналистам.



Владимир Путин также подчеркнул, что не считает действия Дональда Трампа "пророссийскими", заявив, что тот действует в интересах Украины. Путин добавил, что намерен продолжать переговоры с Трампом в целях укрепления американо-российских отношений, а также указал на вероятность потенциального сокращения военных расходов США, РФ и Китая на 50%.



Небезынтересны комментарии читателей этой правонационалистической газеты:



"nem********



Зеленский не игрок в этой партии, он всего лишь игральная карта. Трамп форсирует мирные переговоры, но решать все в итоге будет Путин.



Point



Вполне естественно исключить из этой конкурентной гонки Зеленского, который является пешкой американских неоконсерваторов и британо-европейских разжигателей войны, враждебно настроенных по отношению к России.



fsp********



На мой взгляд, переговоры - самое быстрое решение конфликта. Если Зеленский мешает переговорам, то можно провести их и без него.



Распустить Министерство финансов! Снизить потребительский налог!



Дело не в том, что выборы президента Украины невозможно провести из-за военного положения, а в том, что военное положение было введено для того, чтобы их не допустить. Зеленскому не хочется делиться властью. Что такого в том, что соседние страны не желают ссориться вечно? Сейчас дело взял в свои руки Трамп, и он добьется желаемого. А вот правительству Японии следовало бы прекратить эту бессмысленную поддержку Украины и заняться решением собственных проблем.



mti********



Права Россия или нет, но прекращать этот конфликт точно нужно. Также как и решать что-то с ООН. Организация Объединенных Наций не функционирует, последние годы показали это достаточно ясно".



Еще одной важной темой, вызвавшей интерес японских политиков и общественности, стало голосование в ООН двух резолюций с призывом прекратить кровопролитие на территории бывшей УССР. Занимающая первое место в стране по тиражу газета "Иомиури симбун" сообщает, что делегация США представила Совету Безопасности ООН собственный проект резолюции по Украине, в котором отсутствует критика действий России и не упоминается территориальная целостность Украины. Резолюцию поддержали десять стран из 15, в том числе Россия и Китай. Пять европейских стран, включая Великобританию и Францию, воздержались от голосования, поскольку американский проект резолюции "не осуждал российскую агрессию".



Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши приветствовала принятие резолюции, назвав ее "первым, но важным шагом по пути мира". "Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поддержал коллегу, заявив, что "в ходе обменов мнениями на высшем и высоком уровнях Кремль и Белый дом единодушно достигли понимания". Он высоко оценил действия Дональда Трампа по пути урегулирования конфликта", – пишет японская газета.



Содержание статьи находит понимание читателей "Иомиури симбун":



"yma



Позиция Трампа весьма расчетлива. Совместная американо-российская разработка ресурсов значительно снизит риск возникновения боевых действий. Нужно придерживаться политики сокращения числа человеческих жертв. Да, сейчас Европа, мягко говоря, недовольна, но следует принимать правильные решения.



tyf



Печально на все это смотреть. Великобритания и Франция имеют право вето, однако они воздержались и не воспользовались этим правом. Эти страны явно не могут позволить себе пойти против США. Японии пора бы подумать о себе и своей безопасности.



Потомственный воин



Украина наплевала на Минские соглашения, и никакая Организация Объединенных Наций ей в этом не помешала, сколько бы нам ни пели о том, что международные договоры являются обязательными. Европе попросту не хватит сил настоять на своем. Все это лишь фикция. Решает только сила…"



P. S. Россия не оставит без ответа принятый Токио в январе 25-й пакет санкций, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев в комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР.



"Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу. Данный шаг администрации Сигэру Исибы, предпринятый накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствует о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов", – отметил посол.