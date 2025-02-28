|Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США
06:10 02.03.2025
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным.
"Этим приказом английский язык признается официальным языком США", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.
В указе говорится, что целью его подписания является продвижение единства и общей американской культуры среди американских граждан.
Этим же указом отменяется действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.
По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.