Трамп подписал указ о признании английского языка государственным в США

06:10 02.03.2025

ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании английского языка государственным.



"Этим приказом английский язык признается официальным языком США", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома документе.



В указе говорится, что целью его подписания является продвижение единства и общей американской культуры среди американских граждан.



Этим же указом отменяется действие документа, которым гарантировался доступ к государственным услугам людей с ограниченным английским.



По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев говорят дома только на английском, но миллионы используют испанский, китайский, тагальский и другие языки. Испанский является первым языком более чем для 10% населения Штатов. Ранее ни один язык не был признан в США государственным.