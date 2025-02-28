|Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая
06:15 02.03.2025
"Дубайские" общежития для гастарбайтеров-вахтовиков открываются в Домодедово: закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами, где созданы условия для нормального проживания.
Заселять посторонних (в т.ч. семью) нельзя. Отработал вахту – уехал.
Этот подход взят у Арабских Эмиратах, где большинство мигрантов живут в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой, а не вместе с местным населениеи, как это повсеместно в России.
Дальше все крупные новые склады в Подмосковьк будут строиться именно с такими общежитиями. Ответственность за обстановку в них возложат на работодателей мигрантов.
- "С прошлого года в области действует новый региональный стандарт. В соответствии с ним бизнес, строя складские и оптово-распределительные центры (площадью более 30 тыс. м²), а также логистические комплексы, обязан предусмотреть на территории общежитие для иностранных работников. Мигранты, которые легально трудятся в Подмосковье, смогут проживать в непосредственной близости от места работы, где для них созданы цивилизованные условия. К тому же они находятся на удалении от населенных пунктов. Это позволит решать проблему "резиновых квартир" и нелегальных хостелов, которая доставляет беспокойство жителям", - заявил губернатор А. Воробьев.
Первое такое общежитие откроется в складском комплексе "Домодедово 2". А в марте там введут еще одно. Всего в области инвесторы сейчас строят 5 таких объектов.
Их оснастят камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему "Безопасный регион". Это позволит следить за порядком.