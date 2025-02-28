Под Москвой начали решать проблему миграции по опыту Дубая

06:15 02.03.2025

"Дубайские" общежития для гастарбайтеров-вахтовиков открываются в Домодедово: закрытая территория, не соприкасающаяся с жилыми кварталами, где созданы условия для нормального проживания.



Заселять посторонних (в т.ч. семью) нельзя. Отработал вахту – уехал.



Этот подход взят у Арабских Эмиратах, где большинство мигрантов живут в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой, а не вместе с местным населениеи, как это повсеместно в России.



