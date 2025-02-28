|Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 55% голосов и стал президентом Абхазии
13:27 02.03.2025
Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии
Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии
СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Политика Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан.
"По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге.
По предварительным данным, Бадра Гунба получил 54,73%, за него проголосовали 54 954 человека.
Оппозиционный кандидат Ардзинб Адгур набрал 41,54%, за него отдали 41 708 голосов.
Маршан уточнил, что в голосовании приняли участие 70% граждан Абхазия - 100 412 человек.
В Абхазии в субботу прошел второй тур президентских выборов. На высший государственный пост претендовали видный политик и победитель первого тура Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба.
В первом туре, состоявшемся 15 февраля, Гунба набрал 46,38% голосов, а Ардзинба - 36,92%.
Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Кандидат экономических наук. С 2011-го по 2014-й - министр культуры Абхазии. В апреле 2020 года вступил в должность вице-президента. С 19 ноября прошлого года был исполняющий обязанности президента Абхазии.