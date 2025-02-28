Бадра Гунба во втором туре выборов набрал 55% голосов и стал президентом Абхазии

13:27 02.03.2025

Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии

Гунба во втором туре выборов набрал 54,73% голосов и стал президентом Абхазии



СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Политика Бадру Гунбу избрали президентом Абхазии по итогам второго тура выборов, сообщил председатель местного ЦИК Дмитрий Маршан.



"По итогам повторного голосования избранным президентом Республики Абхазия является Гунба Бадра", - сказал он на брифинге.



