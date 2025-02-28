ЦИК Таджикистана признал выборы в парламент состоявшимися, явка на 12:00 составила 59%

15:42 02.03.2025

Выборы в парламент Таджикистана признали состоявшимися



ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости. Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признали состоявшимися, сообщил в прямом эфире государственного телевидения глава Центризбиркома страны Бахтиер Худоерзода.



"Выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана признаны состоявшимися, на 12:00 местного времени (10:00 мск) проголосовали 59% избирателей", - сказал он.



По его словам, избиратели активно голосуют на всех 3513 участках, открытых в Таджикистане.







Еще 36 участков работают в 28 странах мира - от Японии до США. Наибольшее число - в России. Всего право голоса имеют 5 522 088 человек.



Все участки закроют в 20:00 (18:00 мск) по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги голосования, как ожидается, объявят утром 3 марта.



За голоса избирателей борются 220 кандидатов. Из них 65 - самовыдвиженцы, не имеющие партийной принадлежности. Своих кандидатов выдвинули шесть из семи существующих в стране партий.



Нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избирают по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, остальные 41 по образованным одномандатным избирательным округам.



По единому общереспубликанскому округу выдвинули 68 кандидатов. По единому общереспубликанскому округу в новый состав нижней палаты парламента проходит партия, в случае если она наберет не менее пяти процентов голосов избирателей. Полностью парламент Таджикистана нового созыва сформируют к концу первого квартала текущего года.



