Спецслужбы англосаксов накрыли наркопаутиной Европу, - Олег Розанов

16:17 02.03.2025 Спецслужбы англосаксов накрыли наркопаутиной Европу

Аресты мафиози и коррумпированных полицейских не затрагивают реальных кураторов европейского и мирового наркотрафика из спецслужб



02.03.2025 | Олег РОЗАНОВ



Следователю Федеральной судебной полиции Бельгии (PJF) предъявлены обвинения в коррупции в деле о наркоторговле, сообщает бельгийская газета La Libre.



Следствие по этому делу ведется с 2020 года, когда полиция расшифровала сервисы обмена сообщениями Encrochat и Sky ECC в 2021 году, которые пользуются большим спросом у наркоторговцев, как пишет издание. "Сто двадцать четыре обвиняемых, четыре компании и одно анонимное лицо" в октябре прошлого года предстали перед судом "в рамках крупнейшего уголовного процесса, когда-либо проводившегося в Бельгии".



Все обвиняемые являются членами албанской мафиозной группировки, занимающейся транзитом и продажей наркотиков.



Глава этой ОПГ 51- летний Eridan M.G. был приговорен к 14 годам тюремного заключения и оштрафован на 20 миллионов евро с конфискацией имущества.



Еще один главарь албанской ОПГ 35-летний житель Брюсселя Bilal I. был приговорен к 15 годам тюрьмы и оштрафован на 3 миллиона евро.



"Мужчина отвечал за импорт больших партий кокаина из Южной Америки, которые он затем продавал Эридану, другому лидеру организации и вдохновителю этого дела", – пишет La Libre.



Другой лидер албанской ОПГ, Abdelwahab G., отказавшийся сотрудничать со следствием, проведет за решеткой 17 лет.



Албанские мафиози ввозили кокаин из Латинской Америки в европейские порты, откуда они затем распространялись по всему Евросоюзу.



Албанская ОПГ создала ряд подставных предприятий в разных странах, в частности Хорватии и Испании. Ее члены регулярно ездили в Дубай, Мексику и Колумбию, чтобы организовать наркотрафик, и использовали зашифрованные средства связи для координации своей деятельности.



"Наркотики поступали в Европу, в основном через Антверпен и Роттердам, откуда затем распространялись по всей Западной Европе, – сообщил Эрик Ван Дер Сипт, представитель бельгийской федеральной полиции. – Для этого использовались всевозможные средства: наркотики вывозили из порта и доставляли в разные места, запрятанными в автомобилях, грузовиках и даже на частных самолетах".



Европейской полиции удалось задержать трех лидеров албанской ОПГ, которых называют "крупнейшими" наркобаронами Балкан, благодаря взлому зашифрованного мессенджера Sky ECC, который использовался преступниками для сокрытия своей деятельности.



11 мая 2023 года правоохранительные органы Сербии и Нидерландов провели облавы на лидеров наркокартеля и вскрыли инфраструктуру по распространению наркотиков, сообщает Европол. В ходе операции было арестовано 13 подозреваемых в Сербии, включая трех главарей, обыскано 35 домов и изъято почти 3 миллиона евро, 15 дорогих автомобилей, множество ювелирных изделий, часов и оружия.



Полиция также арестовала еще 10 членов картеля в Бельгии, Сербии, Перу и Нидерландах, всего 23 человека. Все эти задержания удалось провести именно благодаря взлому Sky ECC.



Sky ECC – это платное приложение для обмена сообщениями со сквозным шифрованием, разработанное компанией Sky Global. Эта же компания занималась изготовлением и продажей смартфонов Google, Apple, Nokia и BlackBerry без GPS-модулей, камер и микрофонов. Таким образом, через Sky ECC и специально подготовленные смартфоны преступники могли общаться текстом с "коллегами" без страха быть прослушанными полицией или прочими третьими лицами.



В марте 2021 года Sky Global прекратила свою работу после облав в Бельгии и Нидерландах на пользователей и продавцов Sky ECC. В том же месяце американские прокуроры предъявили обвинения генеральному директору Sky Global за продажу зашифрованных устройств наркоторговцам.



Вскоре после этих арестов бельгийская полиция заявила, что ей удалось "взломать" шифрование Sky ECC, что позволило "мониторить информационный поток" около 70 тысяч пользователей приложения. Вся эта информация, сосредоточенная в руках федералов, до сих пор продолжает способствовать расследованиям, арестам и судебным процессам.



В связи с последними арестами европейская полиция также напомнила о двух других зашифрованных сервисах для общения – EncroChat и ANOM, которые ранее тоже были взломаны и вскоре закрыты. Как и Sky ECC, эти платные приложения для коммуникации были популярны среди преступников для сокрытия своих незаконных операций. Данные из всех трех сервисов использовались правоохранителями как доказательства для тысяч арестов.



"Недавний спад трех зашифрованных коммуникационных инструментов, используемых преступниками – EncroChat, Anom и Sky ECC – показал распространенность балканских преступников в глобальной торговле кокаином и связанных с ней организованных преступных действиях", – заявил Европол.



После начала расследования дела Sky ECC было начато расследование в отношении свыше трех тысяч подозреваемых. Расследования ведутся по 531 делу, изъято в общей сложности 140 миллионов евро преступных денег. В марте 2023 года в результате операции Sky ECC было вынесено 488 обвинительных приговоров.



"Взломав сеть Sky ECC, мы нанесли сокрушительный удар по организованной преступности", – заявил министр юстиции Бельгии Ван Куикенборн, добавив, что борьба с организованной преступностью в Бельгии – "долгосрочная задача", но Федеральная государственная служба юстиции "вцепилась в нее зубами и не отпустит".



Аресты мафиози и коррумпированных полицейских продолжаются до сих пор, но они не затрагивают реальных кураторов европейского и мирового наркотрафика из спецслужб США и Великобритании.



"Работает ли ЦРУ с картелями? Да. Используют ли они наркотики/картели для продвижения своих внутренних/международных интересов? Да. Была ли албанская мафия связана с торговлей афганским опиумом в связи с военными полетами из Афганистана на Балканы? Вполне возможно. Мы никогда не узнаем, потому что, как сказал мой двоюродный дедушка: "Мы были ужасны, но ЦРУ были настоящими монстрами. Мы не могли угнаться за ними, даже если бы попытались"", – пишут пользователи албанских форумов.



16 марта 1998 года генеральный инспектор ЦРУ Федерик Хитц признал, что во время президентства Рейгана между ЦРУ и министерством юстиции существовало соглашение, в соответствии с которым офицеры ЦРУ скрывали свою связь с контрабандой наркотиков, в которой была задействована организованная ими никарагуанская контрреволюционная марионеточная армия "контрас".



"ЦРУ начало использовать наркоторговлю для получения доходов в 50-х годах с операций в Таиланде и других странах Азии, финансируя их сбытом большого количества наркотиков. Своей наивысшей точки эта деятельность достигла в 80-х годах, когда с помощью доходов, полученных от продажи афганского героина в Западной Европе, США профинансировали организацию Усамы бен Ладена*. То же самое произошло в Центральной Америке, когда США при посредничестве ЦРУ финансировали никарагуанских "контрас" на деньги, полученные от продажи кокаина, который они получали из Колумбии, Перу и Боливии и ввозили на свою территорию. Доклады, опубликованные Конгрессом США, и рассекреченные документы рассказывают о том, как ЦРУ и Управление по борьбе с наркотиками взаимодействовали с наркоторговцами, оказывали им материальную помощь и даже оказывали им помощь (через Международный банк кредитования и торговли, BCCI) в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков", – пишет испанская газета Rebelion.



"США продолжают использовать денежные поступления от продажи наркотиков для финансирования тайных операций. Кроме того, они использовали эти средства для выхода из собственных кризисов. Доклад, опубликованный в 2012 году подкомиссией Сената США, согласно которому "ежегодно от 300 миллиардов до одного триллиона долларов, имеющих преступное происхождение, отмываются в банках по всему миру, а половина этих средств перемещаются по банкам США", – указывает издание.



В последние годы ЦРУ делегировало полномочия по кураторству мирового наркотрафика британской службе внешней разведки МИ-6. Об этом рассказал бывший офицер МИ-6 Джеймс Кэсболт в своей книге Buried Alive ("Похоронен заживо).



"Это может быть откровением для многих людей, что мировая торговля наркотиками под контролем и ведение разведывательных служб. В этой глобальной торговле наркотиками безраздельно властвует британская разведка. Меня зовут Джеймс Кэсболт, и я работал на МИ-6 по незаконному обороту кокаина с ИРА и МОССАД в Лондоне и Брайтоне с 1995 по 1999 год. Мой отец Питер Касболт был также МИ-6 и сотрудничал с ЦРУ и мафией в Риме, занимаясь торговлей кокаином в Великобритании. По моему опыту, различия между всеми этими группами стирались, пока в конце концов мы не стали одной международной группой, работающей вместе для достижения одних и тех же целей. Мы были марионетками, за ниточки которых дергали мировые кукловоды из Лондона. Спецслужбы большинства уровней не лояльны к народу страны, в которой они базируются, и считают себя "наднациональными".



Эта глобальная торговля наркотиками, контролируемая британской разведкой, стоит не менее 500 миллиардов долларов в год. Это больше, чем мировая торговля нефтью, а экономика Великобритании и Америки полностью зависит от денег от продажи наркотиков", – пишет Кэсболт.



"Контроль над европейским наркотрафиком дает ЦРУ и МИ-6 серьезный рычаг влияния на косовскую албанскую диаспору, насчитывающую в странах ЕС более миллиона человек. Это своего рода "пятая колонна" США в "старой Европе"", – отмечают российские военные аналитики.



Между тем Европол и бельгийская полиция бодро рапортуют о разгроме албанской наркомафии, но европейские силовики прекрасно знают, что им разрешено ловить только мелкую рыбешку.



А крупные наркоакулы из спецслужб США и Великобритании продолжают свой зловещий бизнес, обновляя свою преступную агентуру взамен отправленных за решетку албанских наркобаронов. Источник - Фонд стратегической культуры

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