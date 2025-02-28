El Mundo: Встретили по одежке. Нападение на Зеленского в Белом доме было спланировано...

17:00 02.03.2025

El Mundo

Испания



В Белом доме нападкам подвергся не только Зеленский, но и его внешний вид, пишет El Mundo. Сперва приверженца милитари-стиля подколол Трамп, а затем один из журналистов осведомился, почему тот не в костюме...



Нападение на президента Украины началось с первой же минуты, и сначала досталось его внешнему виду. Они все спланировали заранее. У ворот Белого дома саркастичный Дональд Трамп ростом 192 сантиметра приветствует молчаливого Зеленского ростом 167 сантиметров бодрым восклицанием: "О! Он сегодня приоделся!" Украинский лидер прибыл в Вашингтон в узнаваемом наряде милитари-стиля...



В Овальном кабинете уже приготовились метать в украинского президента отравленные дротики, чтобы продолжать издеваться и унижать Зеленского. Вскоре журналист Брайан Гленн, корреспондент Real America's Voice в Белом доме и один из глашатаев ... вселенной MAGA (она же Make America Great Again) последовал примеру Трампа.



"Почему вы не в костюме? У вас есть костюм?" - грубовато спросил Гленн у приехавшего президента. "Что-то вроде этого", - настаивал американец. Журналист показал на свой безукоризненно отутюженный пиджак и с презрением взглянул на черный свитшот Зеленского с украинским трезубцем... "Может быть, есть, что-то вроде вашего. Да. Или лучше. Не знаю. Может быть, мой дешевле", - очень серьезно и твердо ответил Зеленский, моментально поняв, в какую ловушку попался.



Украинец заметил, что сидящий рядом человек, насмешливо улыбаясь, наслаждается сценой. Этим человеком был Джей Ди Вэнс, вице-президент Соединенных Штатов...



И вот тогда в Овальном кабинете разразилась буря. Как раз из тех, что так любит устраивать Дональд Трамп - тертый калач в любых переговорах. Словно рыбак в мутной воде, который привык запутывать рыбу, не давая ей шанса на сопротивление, он сбивает с толку, смущает и обессиливает своего оппонента...



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