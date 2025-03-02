Американский империализм при Дональде Трампе: старые песни на новый лад? - Юрий Кузнецов

17:21 02.03.2025 Американский империализм при Дональде Трампе: старые песни на новый лад?

Как следует правильно понимать изменившуюся риторику



02.03.2025 | Юрий КУЗНЕЦОВ



Международная политика Белого дома при Дональде Трампе стала трудноузнаваемой. С одной стороны, флаг, герб и прочая символика и атрибуты США – на месте. Не сменили адреса ЦРУ, АНБ и ФБР. Но с приоритетами дело обстоит сложнее. Заявления Трампа, Вэнса и Маска потрясли сторонников глобализма и атлантизма. Свою лепту в разлад внесло и выступление известного американского экономиста Джеффри Сакса в Европарламенте, а также, разумеется, скандал с Зеленским 28 февраля в Белом доме.



По словам Сакса, Америка и все ее администрации за последние 30 с лишним лет вполне сознательно разжигали войны, провоцировали перевороты и гражданское противостояние по всему миру. Такова была политика неоконов, которые оказались слишком увлечены "теорией игр" и представлениями о мессианской роли США, исключавшей для Вашингтона ведение диалога с кем-либо, в том числе и переговоры Москвой.







Сегодня же, если верить словам Сакса и политике президента Дональда Трампа на слово, перед нами "новые" США, отказывающиеся от "теории игр", от кровавого мессианства, похожего на самый настоящий фанатизм, достигавший таких масштабов, что на его фоне даже "международный терроризм" (далеко не бесспорный, сконструированный Западом термин) выглядит как нечто невзрачное или переходящее. Хотя бы потому, что ни одна террористическая структура и в мечтах не может обладать всей мощью американского государства с их вездесущими спецслужбами и лояльными партнерами в масштабах всего земного шара. США стали империей в самом худшем ее исполнении.



Да, вполне возможно, что на наших глазах сегодня действительно формируется принципиально иной международно-политический ландшафт и порядок. По существу, мир, которому чуть более 75 лет, если брать за точку отсчета появление блока НАТО, перестал развиваться в парадигме привычной биполярной системы координат. Более того, похоже, и в самих США теперь тяготятся навязыванием либерально-глобалистской модели развития мира. Во всяком случае, оснований считать иначе после выражения публичной солидарности Вашингтона и его союзника Западного Иерусалима в адрес Москвы во время принятия последней резолюции Генассамблеи ООН по Украине, похоже, все меньше. Велик соблазн поверить, довериться новым веяниям без оглядки и без проверки – настолько оглушительно адекватно звучала и речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции в 2025 г. За последние годы мы отвыкли от адекватных подходов на Западе.



Разумеется, нашумевшую речь и месседж мировым элитам вице-президента на конференции услышали повсюду, в том числе в странах Азии и Африки, на Ближнем и Дальнем Востоке. Возможно, отчасти выдохнули с облегчением, пусть и не с таким заметным, как уставшее от конфликта российское общество. Но есть одно обстоятельство, учет которого не должен давать покоя ни России, ни Востоку. Дело в следующем.



Понимать и воспринимать публичные американские сеансы то ли рефлексии, то ли самобичевания можно двумя способами. Первый – незатейлив: восхищаться дальновидностью прожженного бизнесмена Трампа, который, не обладая богатым политическим опытом как будто бы пытается поставить российско-украинский конфликт на паузу. Во всяком случае, создает такое впечатление у международной общественности. При этом негативное связывается им с ошибками и преступлениями прошлых администраций, а объективно позитивное – с его командой.



Но есть и второй, куда менее популярный способ воспринимать международно-политическую реальность, а именно – увидеть в происходящем внутриэлитный консенсус в Вашингтоне. Менее популярный, поскольку это не простой путь осмысления текущих процессов, да еще способный повергнуть стремящегося докопаться до истины читателя в уныние.



Постараемся понять, что "волшебного Трампа" не существует. Дело в том, что определенные сигналы и признаки к изменению внешнеполитического курса США в отношении Европы, трансатлантизма (НАТО), России и Китая поступали значительно раньше десантирования трампистов в высшие эшелоны власти. Итак, рассмотрим темы, составляющие внутриэлитный консенсус.



К первой условно отнесем размежевание США с Европой по линии трансатлантизма. Еще в каденцию экс-президента Джо Байдена стало понятно, что Вашингтону и Брюсселю не по пути. В 2021 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе возникла региональная разновидность НАТО, известная как блок AUCUS в составе США, Великобритании и Австралии.



Уже тогда президент Франции, которая наряду с Германией считается лидером Евросоюза, Эмманюэль Макрон заявил о "смерти мозга" альянса и о том, что Европе было бы неплохо поразмыслить относительно создания своей армии, потому как ведь былой формат взаимодействия в рамках Североатлантического альянса "повис в воздухе". Не только Франция и Германия, но и другие европейские игроки, большая часть которых входят в НАТО, были поставлены перед фактом с появлением AUCUS, что, разумеется, не осталось незамеченным европейскими элитами. Явно не "союзнический" порядок уведомления союзников "по факту" казался оскорбительным еще и потому, что Австралия именно из-за участия в новом блоке разорвала с парижанами многомиллиардный контракт на поставку субмарин.



Мало того, во многом именно этот процесс, задавший определенное направление расколу коллективного Запада, привел к другому знаменательному событию. В 2022 году, по инициативе того же Макрона на подмостки европейского политического театра был явлен "дублер" ЕС в лице т. н. Европейского политического сообщества (ЕПС). Официально-номинально его целями было обозначено укрепление политического диалога между ЕС и потенциальными кандидатами на вступление в европейское объединение. Параллельно с этим трендом стала заметна активизация китайских инвестиций в Европе, а также перенос некоторых мощностей из Старого Света в Поднебесную, куда зачастили европейские лидеры.



К слову, противодействие Пекину составляет условно второй предмет внутриэлитного консенсуса в Вашингтоне. Об этом говорит целенаправленная и в общем последовательная, по мнению коллег-китаистов, линия Америки, начатая еще при Бараке Обаме. Не погружаясь с головой в столь дальнюю ретроспективу, отметим главное: даже после ротации глав Белого дома в январе 2021 с Трампа на Байдена антикитайский вектор и крен не только не изменился, но и напротив – резко усилился. По большей части речь пошла о торговой войне между странами. Впрочем, и гибридные войны между Вашингтоном и Пекином стали реальностью задолго до прихода Трампа в Овальный кабинет. Взять хотя бы перманентную эскалацию напряженности вокруг Тайваня.



К февралю 2025 года уже вполне очевидно главное – отказ США от тесного сотрудничества с Европой и курс на противодействие Китаю являются составляющими одного и того же процесса, не только не противоречащими, но и при необходимости взаимодополняющими друг друга. Ослабить Китай, и Евросоюз США могут только, лишив двух этих игроков возможности эффективно взаимодействовать. Более того, Трамп постоянно подчеркивает, что его линия на прекращение конфликта в Восточной Европе является не чем иным, как производным от политики США по переносу усилий Вашингтона на противодействие "китайской угрозе". Проще говоря, купировать вооруженный конфликт надо совсем не из-за морально-этических терзаний Трампа и уж тем более не из-за моральных терзаний осознания ошибочного характера действий предшественников, запустивших кровавым майданом 2013-2014 гг. маховик вооруженного противостояния. Более того, подходы предшественников Трампа хотя и развенчаны тем же экономистом Саксом, но перед судом их авторы, разумеется, не предстанут…



Похоже, что американцы вполне планово развернули внешнеполитический курс, как только осознали, что конфликт себя исчерпал и ранее поставленные цели были ими достигнуты. Несмотря на срыв подписания документа о разработке редкоземельных металлов, к нему можно будет вернуться, предъявив режиму Зеленского (если его, конечно, оставят в живых) или какого-нибудь Залужного такие аргументы, от которых те не смогут отказаться. К тому же сближение России и Китая было признано "глубинным государством" как опасный для Штатов процесс. Искренность профессора-экономиста, доходчиво рассказавшего о сути американского империализма и подоплеке конфликта на бывшей Украине, сомнений не вызывает. Лично он вполне мог не разделять агрессивной политики США за последние три с лишним десятилетия и даже вполне мог пытаться остановить нарастающее противостояние три года назад, как он об этом рассказал в Европарламенте. Белый дом также вполне мог дать ему зеленый свет на это бесспорно историческое выступление спустя три года после начала СВО. Однако это не отменяет главного: американцы следуют своему изначальному курсу – тактические отступления и эпатажные Трампы – сугубо для отвода глаз. США также неизменно считают деньги, а люди и судьбы народов Евразии их нисколько не волнуют. В идеале американцы мечтают столкнуть крупных евразийских игроков.



Из этого вытекает третья идея фикс вашингтонского истеблишмента, суть которой сводится к попытке использовать Индию и ее потенциал против Китая и России. Так в ходе недавних переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди, продолжая линию своего предшественника, Трамп объявил о создании международного торгового пути из Индии в США через Израиль (IMEC). Но началось все на индийском направлении несколько раньше: летом 2023 в ходе официального визита индийского лидера Байден во всеуслышание назвал Нью-Дели стратегическим союзником США в Южной Азии. Мало того, во время той памятной встречи ничто не мешало участвовать и главному "трамписту" Илону Маску, обещавшему тогда же обильные инвестиции компании Tesla в Индию. Тогда же, к слову, явно проговаривались и дальнейшие совместные шаги США и Индии, включая тот самый экономический коридор IMEC, старт которому, кстати, впервые дал не Дональд Трамп, а его предшественник Джо Байден на саммите "Большой двадцатки" в Индии.



Думается все вышеизложенное позволяет оценивать внешнеполитическую эволюцию Америки при Трампа без излишних иллюзий и "шапкозакидательских" ожиданий, способных сыграть злую шутку с теми, кто поддается подобного рода настроениям и несбыточным надеждам. Источник - Фонд стратегической культуры

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