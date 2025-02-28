 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 02.03.2025
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Суббота, 01.03.2025
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Пятница, 28.02.2025
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Европа требует продолжения банкета в виде войны. План введения "миротворцев" на Украину - это наглость, - Сергей Лавров
18:12 02.03.2025

За последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе, после прихода Зеленского к власти его за полгода "развернули" на 180 градусов и превратили в чистого нациста, заявил "Звезде" Сергей Лавров. Европа требует продолжения банкета в виде войны, подчеркнул глава МИД РФ.

"Они в виде оружия привели на своих штыках к власти сначала Порошенко, потом Зеленского. "Науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, Бербок расценила бы это как 360. Человек, который пришел к власти на лозунгах мира и на лозунгах "отстаньте вы от русского языка", за полгода превратился в чистого нациста", - отметил Лавров.

Сейчас Европа "своими штыками" в виде миротворческих подразделений хочет "подпереть" главу киевского режима, но это будет означать, что первопричины конфликта никуда не исчезли, заключил дипломат.



Дональд Трамп - прагматик с лозунгом "здравый смысл" и это придает живой, человеческий характер политике, заявил Сергей Лавров. Именно поэтому с лидером США "интересно", подчеркнул глава МИД РФ.

Главные заявления Лаврова в интервью "Звезде":

Здравый смысл команды Трампа в отношении любого конфликта диктует "отойти в сторону", а у команды Байдена победила гордыня;

У США все равно одна и та же цель - быть первой страной в мире. Байден и Обама пытались это делать, подчиняя себе все и вся;

Госсекретарь Рубио и советник Трампа Уолтц - абсолютно вменяемые люди, в Эр-Рияде Россия и США смогли поговорить о проблемах;

Предварительной подготовки в двустороннем формате ко встрече РФ и США в Эр-Рияде не было, команды готовились каждая у себя;

Зеленский - чистый нацист и, как говорил президент РФ, предатель еврейского народа;

План введения "миротворцев" на Украину - это наглость и продолжение "науськивания" киевского режима на войну против России;

На Западе не могут объяснить, что будет с территорией Украины и русским языком, если ее возьмут под контроль европейские миротворцы;

РФ неоднократно требовала информацию у Управления ООН по правам человека именах тех людей в Буче, чьи трупы показали в сюжете BBC - никакой реакции нет.

Источник - Звезда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740928320


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