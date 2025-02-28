Европа требует продолжения банкета в виде войны. План введения "миротворцев" на Украину - это наглость, - Сергей Лавров

18:12 02.03.2025

За последние 500 лет все трагедии мира зарождались в Европе, после прихода Зеленского к власти его за полгода "развернули" на 180 градусов и превратили в чистого нациста, заявил "Звезде" Сергей Лавров. Европа требует продолжения банкета в виде войны, подчеркнул глава МИД РФ.



"Они в виде оружия привели на своих штыках к власти сначала Порошенко, потом Зеленского. "Науськали" его на разворот на 180 градусов, хотя, может быть, Бербок расценила бы это как 360. Человек, который пришел к власти на лозунгах мира и на лозунгах "отстаньте вы от русского языка", за полгода превратился в чистого нациста", - отметил Лавров.



Сейчас Европа "своими штыками" в виде миротворческих подразделений хочет "подпереть" главу киевского режима, но это будет означать, что первопричины конфликта никуда не исчезли, заключил дипломат.



