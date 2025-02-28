 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Специально для RT: Лондон принял у Вашингтона Зеленского как эстафетную палочку
20:20 02.03.2025

Александр КОЦ, военкор "Комсомольской правды", член СПЧ при президенте, автор Telegram-канала

Заметили, какую длинную паузу выдержал Лондон после скандала в Белом доме? Уже все европейские лидеры дружным хором, словно по команде, "отстрелялись" в поддержку Зеленского, а премьер Стармер все молчал. Но именно к нему, словно побитая собака, прибежал просроченный украинский президент. И жаркие объятия на Даунинг-стрит на контрасте показали, кто теперь будет танцевать Незалежную. Лондон принял эстафетную палочку у Вашингтона.



Сегодня еще неизвестно, что будет с американской помощью Киеву в ближайшие месяцы. Пока мы имеем лишь невнятное заявление спикера администрации Трампа Кэролайн Левитт: "Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира". Но что, если США действительно перекроют кран? Справится ли Лондон со свалившимся на него счастьем?

Разумеется, львиная доля военных поставок Киеву приходится на Америку. И без них Украина серьезно просядет. Но при этом мы видим очертания формирования новой "партии войны", которая бросает вызов администрации Трампа. Вряд ли это будет объединение в рамках ЕС - здесь милитаристские решения могут блокировать Венгрия и Словакия. Но главные застрельщики могут образовать ястребиную коалицию, во главе которой и встанет Лондон. Либо будет управлять в тени более амбициозного Макрона, на которого можно будет спустить всех собак в случае неудачи.

Запланированных на этот год европейских поставок, в принципе, хватит на восполнение утраченных ресурсов - одних танков разных типов обещано около 250 штук. Плюс десятки БМП и сотни БТР. Набирает обороты и европейское производство снарядов - от танковых до артиллерийских. Однако "партия войны" явно столкнется с дефицитом боеприпасов под высокоточные РСЗО и, что даже важнее, под средства противовоздушной обороны.



При этом очевидно, что, в свою очередь, Киев столкнется с нехваткой людей под все это "богатство", а значит, Лондон будет продавливать снижение возрастного ценза для насильной мобилизации. И под удар попадет самое малочисленное украинское поколение 18-24 лет. Но давайте без ханжества, это даже не те объемы, которые были подготовлены для контрнаступа 2023 года. А уж как Британия может планировать военные операции, мы все прекрасно знаем. "Беспримерный" поход на Крым завяз в маленьком селе на Днепре - в Крынках, - где было перемолото огромное количество элитных сил Киева.

Европа исходит из того расчета, что еще один год войны измотает Россию и она пойдет на западные условия прекращения конфликта - о военном поражении Москвы Запад уже не мечтает. При этом пойти на мир на условиях России (и даже США) не могут. Потому что придется объяснять своему обществу, ради чего на Украине сгорели сотни миллиардов евро, за что была принесена в жертву европейская промышленность, почему выросли тарифы на энергоносители… А значит, по разным оценкам экспертов, еще от полугода до года войны нам обеспечено.

Единственное, чего не учитывают лондонские "стратеги", это того, что через год условия капитуляции Киева будут для него еще более болезненными, чем сегодня.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1740936000


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