Специально для RT: Лондон принял у Вашингтона Зеленского как эстафетную палочку

20:20 02.03.2025

Александр КОЦ, военкор "Комсомольской правды", член СПЧ при президенте, автор Telegram-канала



Заметили, какую длинную паузу выдержал Лондон после скандала в Белом доме? Уже все европейские лидеры дружным хором, словно по команде, "отстрелялись" в поддержку Зеленского, а премьер Стармер все молчал. Но именно к нему, словно побитая собака, прибежал просроченный украинский президент. И жаркие объятия на Даунинг-стрит на контрасте показали, кто теперь будет танцевать Незалежную. Лондон принял эстафетную палочку у Вашингтона.



