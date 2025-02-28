Забиулла Моджахед: Европа заинтересована в отношениях с Афганистаном, но у нее какие-то деликатные проблемы с Америкой

22:52 02.03.2025

Европа заинтересована в налаживании отношений с Афганистаном, заявили в ИАЭ

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: Европу сдерживает политика США



МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Европейские страны заинтересованы в развитии отношений и официальном сотрудничестве с Исламским эмиратом Афганистан (ИЭА, самоназвание государства при нынешнем правительстве), но их сдерживает политика США, заявил в воскресенье телеканалу RTA пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед.



По словам пресс-секретаря, Исламскому эмирату удалось расширить свои отношения с соседними государствами, в регионе и даже за его пределами, но у него пока что нет предпосылок для установления отношений с остальным миром.



"Все европейские страны заинтересованы в официальных отношениях, но у них есть соглашения с Америкой или же какие-то деликатные проблемы. Поэтому они в первую очередь будут смотреть на Америку", - цитирует слова пресс-секретаря телеканал.



Официальный представитель ИЭА сообщил о том, что у некоторых европейских стран существуют отношения с Афганистаном, но они это не афишируют.



"У некоторых государств есть официальные отношения с нами, но они не объявляют об этом. У них тоже есть свои деликатные вопросы. Мы не должны принуждать их. Главное, чтобы эта проблема решалась, пусть и медленно", - сказал Моджахед.