Трамп и Зеленский поскандалили в Белом доме на глазах у всего мира – итоговая сводка Readovka за неделю

23:57 02.03.2025 Трамп и Зеленский поскандалили в Белом доме на глазах у всего мира с пока труднопрогнозируемыми последствиями – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников, Дарья Продина



СВО



Последняя неделя уходящей зимы ударно в смысле громкости завершилась большой встречей в Белом доме Трампа, его вице-президента Вэнса и пока еще главы Украины Зеленского. Вместо подписания того самого соглашения по редкоземельным металлам собравшиеся по инициативе киевского гостя напрочь разругались в прямом эфире. Более того, Зеленского просто выгнали, после чего он полетел в Лондон, а прогнозы относительно развития конфликта отправились на полное уточнение данных. На другом внешнеполитическом контуре продолжается остросюжетная драма с выборами в Абхазии, а на фронте ВС РФ создают противнику на нескольких направлениях уже тотальные проблемы. Их решение с каждым разом дается ВСУ все хуже и хуже, особенно в Курской области.



Курское направление







За прошедшую неделю наши войска стали еще ближе к развязке истории с ключевой автотрассой 38К-004. В частности, обозначились 4 примерные точки, в которых русские подразделения будут намертво затягивать жгуты на этой артерии снабжения неприятеля. Во-первых, это Куриловка, что южнее Суджи, откуда по прямой до дороги всего 8 км, что не является препятствием для наших дронов на оптоволокне. Во-вторых, это дуга наступления ВС РФ от Свердликово через освобожденную Лебедевку и вставшую на острие боев Казачью Локню. Нависшая над трассой нахмуренной бровью дуга – самый близкий маршрут, который разом перебивает и 38К-004, и примыкающий к ней "рукав", ведущий от Суджи на север к Малой Локне.



В-третьих, это долина реки Локня, открывшаяся русским войскам после освобождения все того же Свердликово, от которого они и движутся по долине на юг, через старую и все более условную границу с Украиной, по цепи прибрежных сел. На данный момент уже в Сумской области освобождено село Новенькое, а дело пробивным образом идет к Басовке, откуда недалеко и до Юнаковки – ближайшего хаба ВСУ перед Суджанским районом. В этом секторе местность и успехи продвижения дают возможность развернуть по краю речной долины на дистанции не более 4 км позиции ПТРК и минометов, которые в тандеме с расчетами БПЛА обнулят все шансы украинских солдат доехать из Юнаковки до Суджи живыми, да еще и с грузом. В-четвертых, активные бои идут уже непосредственно в Сумской области, в другой ее приграничной точке – у Журавки (по некоторым данным, столкновение завершилось взятием села). От него до Юнаковки также совсем недалеко, порядка 10 км – это тоже приемлемое расстояние для беспилотников. Таким образом, брать Юнаковку, чтобы перерезать трассу, нет острой нужды – достаточно 2 районов для работы оптоволоконных БПЛА на ощутимо короткой дистанции.



Налицо оперативный кризис ВСУ в конфигурации четырехугольника, 2 из 4 точек которого уже прилично "съехали" в подконтрольную Киеву Сумскую область. Это привело к тому, что достойно "обслуживать" все участки и купировать прорывы русских войск у противника не хватает сил, результаты чего продолжают пополнять новостные сводки. За последние дни в северном секторе боев ВСУшниками оставлены Погребки, Орловка, Новая Сорочина, что лишило всякого прикрытия Малую Локню, в том же районе они потеряли и Никольский. Эти свершения явным образом предсказывают оперативное окружение Малой Локни, которую, по некоторым данным, уже начали обжигать наступательными боями.



Купянское направление



А в Харьковской области ВС РФ продолжают наращивать свое присутствие, превышая способность ВСУ купировать и нейтрализовать подобные процессы. В первую очередь это касается плацдарма севернее Купянска за Осколом. Несмотря на то, что противник все-таки изыскал резервы и перебросил из Покровско-Мирноградского укрепрайона 151-ю мехбригаду, ожидаемого эффекта на конфигурацию линии фронта маневр не возымел, так как время было фатально упущено. И вот теперь русские войска расширяют плацдарм не только на юг, продолжая медленно, но верно сползать лавиной на Купянск – накануне взята Голубовка, северо-восточное предместье города – но и в другие стороны.



В частности, наши подразделения приближаются к урочищу Долгенькое (на картах по-прежнему обозначенное как село, но уже давно нежилое) и селу Дорошовка. В этом параллельном продвижении считывается замысел подготовительных мероприятий к штурму с севера и юга весьма крупного и укрепленного населенного пункта Кутьковка, что северо-западнее Двуречной. Но и это далеко не все: как подтвердило Министерство обороны РФ, еще севернее русская армия заняла то самое приграничное село Тополи. Все это вполне может привести к соединению плацдармов друг с другом, что создаст уже ощутимую перспективу не только для очевидного наступления на Купянск, но и для фронтального продвижения вглубь Харьковской области на запад. Обозримая на данный момент задача – удар по тылам ОТГ "Харьков". Насколько эти угрозы реальны, в командовании ВСУ прекрасно понимают и пытаются что-то делать, конечно, перекидывая изыскиваемые резервы не только к основному плацдарму, но и к Тополям. Но время все равно уже упущено, суетиться смысла нет.



Южно-Донбасское направление



На берегах реки Волчья и ее притоков – Мокрых Ял и Вороной – разыгрывается прямо сейчас масштабная комбинация, цель которой – заключить в большой капкан группировку ВСУ "Хортица". От Великой Новоселки ВС РФ атакуют широким фронтом в северо-западном направлении, аккурат между руслами рек Вороная и Мокрые Ялы. Задача наших частей в этом секторе – выйти в излучину Волчьей и таким образом расставить флажки, сформировав и разграничив южную часть зоны окружения "Хортицы". К исходу недели приходят новости, что в ходе этого наступления от Великой Новоселки группировкой ВС РФ "Восток" освобождены Скудное и Бурлацкое, движение продолжается. Тем временем по северному берегу Волчьей русские войска, атакуя в протяженной по местности полосе сел Надеждинка (на некоторых картах встречается под украинизированным названием Надиевка), Серебряное (также Срибное) и Андреевка, стремятся выйти к крупному населенному пункту Новопавловка. По достижении этого рубежа ядро "Хортицы" будет блокировано в междуречье Волчьей и Мокрых Ял, и можно будет начинать разговор о ликвидации группировки как боеспособного соединения.



Покровское направление



На этом участке ЛБС глобально ничего нового: возрастающая западная дуга охвата Покровско-Мирноградской агломерации по-прежнему костью упирается в горло ВСУ. Они же, претендуя и на реальную оперативную выгоду, и на медийный эффект, опять пытаются ее срезать, но только губят людей и технику.



В этот раз противник решил атаковать занятое ВС РФ Котлино, но зайти непосредственно в село у него не получилось, не говоря уже о нанесении поражения нашим бойцам. Таким образом, "перемога" опять отменилась. В самом Покровске настроения упаднические – там в прошедшую среду вообще произошел немыслимый скандал. Шутка ли, местный мэр Руслан Требушкин, то есть киевский уполномоченный чиновник, записал лично Зеленскому открытое видеообращение на чистом русском (!) языке и призвал уже скорее подписать мир, потому что люди смертельно устали от конфликта, да и еще Покровск и Мирноград хотя бы относительно целы, их пока не постигла судьба городов, переживших бои. Вряд ли хозяин Банковой прислушался к такой дерзости, да и неизвестно, что с самим паном мэром за подобные речи могли сделать те же ВСУшники, стоящие в городе, но это был нонсенс – такого ридна Украина еще не знала.



Константиновское направление



На фоне вышеописанных событий ВСУ задумали "воскресить" Торецкое направление, логичным образом "затухшее" с освобождением одноименного города и переформатировавшееся в Константиновское. На широком фронте силами рейдовых механизированных групп противник решил попытаться ворваться в Торецк. Применяемая неприятелем тактика глубокого вклинения предполагает использование городских условий для быстрого закрепления на отбитом участке, организации обороны и укрытий, внося тем самым зачатки хаоса среди наших подразделений.



То есть русскую армию пытаются, воспользовавшись суетой и неожиданностью, принудить отступать, снова навязав ей бои за сильно пострадавший город, давшийся большими усилиями. В планах незалежной провести подобный "Торецкий контрнаступ" с целью пошатнуть положение ВС РФ в этой точке Донбасса. Несмотря на ограниченные успехи и локальные малые прорывы мобильных и высокоподвижных групп, которые действительно произошли, едва ли ВСУ сумеют добиться ожидаемого от данной авантюры результата. Сил для чего-то большего – вроде купания коней в шампанском – у противника нет, что он сам и понимает, соответственно, угадывается задача облить напитком попроще хотя бы кота, срубив кое-какую медийную "перемогу". Но для этого опять нужен хоть какой-то успех, пусть и на копейку, а понесенные потери противника не беспокоят.



Трамп и Зеленский: скандал на весь мир



В прошедшую пятницу Зеленский прибыл на официальную встречу в Белый дом. Ожидалось, что, церемониально переговорив перед бесчисленными камерами, президент Трамп, вице-президент Вэнс и киевский гость перейдут к подписанию того самого "компенсирующего" соглашения по добыче редкоземельных металлов взамен на потраченные США деньги на военную поддержку Украины. Но шоу пошло не так, совершенно не так – в ходе беседы Зеленский вспылил, Трамп ответил и начался грандиозный скандал перед буквально всем миром, даже с руганью. Такого Овальный кабинет не видел давненько, если вообще видел.



В итоге ничего не подписали, переговоры, вопреки буквально мольбам остальной украинской делегации, завершились. Зеленского попросили немедленно удалиться, что он, оскорбленный всеми и вся предводитель великого народа и армии, которой до победы чуть-чуть, только дайте грошей и всего остального безвозмездно, и сделал. Мириться с Россией президент незалежной гордо и истерично отказался, вновь заклеймив жителей нашей страны исчадиями ада и убийцами. Произошедшее немедленно вылилось в массовый "пилеж" разнообразных мемов, но шутки шутками, а рисовавшиеся хотя бы примерными перспективы развития ситуации мгновенно стерлись с доски, и что будет теперь – в принципе туманно. Нет, никому не надо обольщаться, что теперь Украине конец – история продолжается, но по какому сценарию и с какими участниками это нам только предстоит узнать.



Абхазия: Гунба все же победил



И, наконец, неделя завершается оглашением результатов скандальных и многострадальных президентских выборов в Абхазии. Во втором туре с 54,73% голосов, по подсчетам ЦИК страны, победу в упорной борьбе одержал Бадра Гунба, считающийся пророссийским кандидатом, у его оппонента Адгура Ардзинбы – 41,54%. Противостояние, без шуток, было тяжелым, что не секрет для всех, кто следил за остросюжетным абхазским "сериалом". Одиозный Ардзинба не чурался никаких методов, даже террористических – на несколько избирательных участков были совершены настоящие вооруженные нападения, открыта стрельба. То, чьи это "хлопцы", сам политик не скрывал и даже продемонстрировал, публично навестив одного из нападавших, которого ранили при погоне силовики.



На этот акт политического беспредела СК РФ ответил заведением нескольких уголовных дел, в том числе по статье о терроризме. Теперь, по информации источников Readovka, "лихие" парни, пытавшиеся устроить силовой захват власти, спешно пытаются "смыться" из Абхазии, укрывшись явно не в России. Неизвестно, будет ли проигравший Ардзинба (или те, кто за ним стоит) еще что-то предпринимать, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и все же урвать свое, не дав Гунбе просто так насладиться успехом. Скорее всего, эпопея все еще не окончена, поэтому всем ее участникам и наблюдателям стоит быть настороже.



Ранее, 1 марта, Readovka выделила главное событие недели, которым стал скандал Зеленского на переговорах с Трампом. Источник - Readovka

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