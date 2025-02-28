Саммит лидеров ЕС в Лондоне: "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус!.. "

00:01 03.03.2025

"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны



Виктория Никифорова



В Лондоне прошел обещанный экстренный саммит европейских лидеров по Украине, призванный морально поддержать Зеленского после его незабываемого перформанса в Вашингтоне. Изгнанного из Белого дома кавээнщика накормили - Трамп ведь его делегацию даже ужина лишил, похлопали по плечу и надавали обещаний.



