ФСБ предотвратила убийство Крымского митрополита Тихона, готовившееся спецслужбами Украины

06:30 03.03.2025

Алексей Иванов



Киевские сатанисты (то, что они сатанисты - фвкт, непреложный факт), отметились очередным действом.



Украинство есть бесовщина.



Враги планировали убить Тихона, митрополита Симферопольского и Крымского (Шевкунова Георгия Александровича).



Утром 28 февраля поступила информация от ФСБ: "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Г. Шевкунов). В результате проведенных мероприятий в г. Москве задержаны гражданин Украины и гражданин Российской Федерации, завербованные ГУР МОУ посредством мессенджера "Телеграм". В ходе следственных действий изъято самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с фотографиями задержанных и измененными установочными данными. Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 г. были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона. В декабре 2024 г. через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в г. Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами. В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы".







Террористический акт в отношении митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Исполнителям передали взрывчатку через систему тайников.



ТАСС: ""Покушение было запланировано через приведение в действие самодельного взрывного устройства. Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве", - рассказали мужчины на допросе. Бомбу в храм должен был принести Попович. В их телефонах оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко". Добавим, что оголтелая русофобка-нацистка Ривавченко является кадровым сотрудником террористической организации "Главное управление разведки Министерства обороны Украины".



"Исполнителями были выбраны люди из окружения Владыки, имеющие украинские корни и родственников на Украине, которые, скорее всего, находятся в положении фактических заложников. С одной стороны, ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине - уничтожать Церковь? Богоборчество - вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков. Но воинствующее безбожие - это всегда безумие. Не сомневаюсь, что подобные акции получат рано или поздно соответствующую оценку и суда истории, и всех государств", - пишет заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.