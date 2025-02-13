ЦБ России предложит обязать банки выявлять сотрудников-кротов - пособников аферистов

07:35 03.03.2025

Затапать "крота": банки обяжут выявлять сотрудников - пособников аферистов

Такую меру предложили ЦБ для реализации закона против кредитного мошенничества



Анна Каледина



Банки должны будут выявлять сотрудников, которые сознательно или непроизвольно содействуют мошенникам в оформлении кредита на жертв. Причем зачастую огромные деньги выдаются людям, чей доход очевидно не позволяет рассчитывать на такие суммы, что невозможно без участия сотрудников организации. Чтобы выявить "крота" и внести в свои регламенты изменения для предотвращения таких случаев, банкам придется провести расследование по каждому инциденту кредитного мошенничества и установить персональную ответственность сотрудников. Такое предложение было одобрено на заседании экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финрынка ЦБ, сообщили "Известиям" источники и подтвердили участники мероприятия, которое состоялось на прошлой неделе.



Почему банки должны поменять регламенты против фрода



Как рассказали "Известиям" участники заседания Экспертного совета ЦБ, вопрос кредитного мошенничества чрезвычайно актуален.



- Центробанк приводил данные, что 40% денег, которые получают мошенники, являются кредитными, - сообщил источник "Известий". - Однако жалобы пострадавших свидетельствуют, что в 100% случаев мошенничества жертву вынуждают получить кредит, чтобы и его перевести, грубо говоря, на "безопасный" счет. В итоге люди не только теряют сбережения, но и остаются с большим долгом.



Более того, зачастую огромные кредиты оформляются людям, которым незадолго до этого по причине низкого дохода отказали в небольшом заимствовании на покупку некрупной техники - пылесоса или микроволновки. Часто никого не смущает, что миллион выдается, например, пенсионерке или студенту, чьи доходы несопоставимы с размером полученных взаймы средств.



- Подобные примеры показывают явные уязвимости во внутрибанковских процедурах выдачи кредитов. Не исключаются случаи умышленного участия сотрудников банков. Но вполне вероятны ситуации, когда менеджеры банков пытаются выполнить внутренние показатели работы (оценка сотрудников зависит от количества продаж продуктов и услуг. - Прим. "Известий"), пренебрегая социальной ответственностью по защите клиентов, - отметил другой собеседник "Известий".



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Сейчас у банков нет никаких обязательств по выявлению и наказанию вольных или невольных пособников аферистов. Поэтому, предположил еще один источник "Известий", организации или в принципе не обращают на это внимания, или выявляют "крота", но сор из избы не выносят. Просто увольняют по статье из разряда "волчьего билета".



Все изменилось в связи с принятием в феврале нашумевшего закона по противодействию кредитному мошенничеству (№ 9-ФЗ от 13.02.2025, вступает в силу с 1 сентября этого года). В основном он известен тем, что банкам придется устанавливать период охлаждения перед выдачей кредита. Однако в документе содержится большой набор мер, которые организации должны предпринять, чтобы не допустить выдачу заемных средств без согласия клиента или согласия, полученного под влиянием социальной инженерии.



В частности, банкам необходимо разработать внутренние документы, которые регламентируют процедуры управления рисками. В том числе они должны содержать порядок реализации мероприятий по противодействию кредитному мошенничеству.



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Поэтому на заседании ЭС на прошлой неделе ЦБ предложили разработать рекомендации для банков, которые те могли бы использовать при подготовке внутренних регламентов. Итак, что же предлагается туда включить? Прежде всего, внутреннее расследование. После получения информации о выдаче кредита под воздействием мошенников банк должен в течение определенного периода исследовать всю процедуру выдачи. Для этого провести опрос сотрудников, просмотреть записи с видеокамер, проанализировать результаты скоринга и т.д.



- В ходе исследования изучается характер поведения человека, диалог, сопутствующий подаче заявки, подписанию договора, получению денег, сроки принятия решения кредитной организацией и аспекты, повлиявшие на одобрение выдачи, - пояснил один из собеседников "Известий".



Полученные результаты не только позволят выявить соучастника мошенников, но и усовершенствовать свои антифрод-процедуры. В частности, это могут быть дополнительные проверочные триггеры. Если же таких изменений не требуется, то кредитная организация должна зафиксировать факт, что конкретный сотрудник не выполнил требования установленных процедур, и определить меры персональной ответственности. Также все полученные результаты нужно доводить до всех работников банка, чтобы они понимали последствия за выдачу кредита под влиянием мошенников.



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Член ЭС ЦБ, глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин подтвердил "Известиям", что вопрос разработки рекомендаций по усилению противодействия внутреннему фроду в финансовых организациях действительно обсуждался. В том числе это касалось и выявления сотрудников, которые осознанно или невольно содействуют злоумышленникам. Это предложения в развитие того, что сказала председатель ЦБ на Уральском форуме об усилении персональной ответственности сотрудников финорганизаций, которые прилагают недостаточно усилий в части антифрода.



- Звучало даже предложение о подготовке стандарта для расследования инцидентов, но в итоге все согласились, что правильнее будет разработать именно рекомендации, поскольку у всех кредитных и МФО организаций внутренние процессы выстроены по-разному. А используя рамочные рекомендации, они могли бы внести изменения в свои регламенты, чтобы усилить защиту от мошенников, - рассказал Андрей Емелин.



По его словам, этот вариант поддержали большинство участников ЭС, присутствовавшие на заседании. Было решено предложить ЦБ создать рабочую группу с экспертами по разработке таких рекомендаций.



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Предлагаемые изменения в системы управления рисками представляются весьма обоснованными, считает зампред коллегии адвокатов "Сулим и партнеры" Даниил Черных-Аипов.



- Особенно важным является требование о проведении банками тщательного расследования каждого случая выдачи кредита под воздействием мошенников с анализом всей цепочки принятия решений - от поведения клиента и диалога с менеджером до процедур проверки и утверждения кредита, - сказал юрист.



Очевидно, что проблема кредитных мошенничеств в России стоит весьма остро, и для ее устранения требуется значительно перестроить как системы управления рисками банков, так и механизмы регулирования со стороны ЦБ, согласен доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.



- Предлагаемое решение может быть эффективным. Но тут принципиально важно, насколько значительными должны быть изменения в системе управления рисками банков и какие должны быть прописаны инструменты внутреннего контроля, а также каким образом функционирование данных механизмов будет проверяться и контролироваться Центробанком, - прокомментировал он.



С точки зрения эффективности, значимым элементом предложений является введение персональной ответственности сотрудников банков, допустивших нарушения процедур при выдаче кредитов жертвам мошенников, отметил Даниил Черных-Аипов. По его словам, в настоящее время действительно отсутствует четкий механизм, обязывающий банки выявлять таких работников и принимать к ним меры. Внедрение соответствующих процедур позволит создать необходимые стимулы для более тщательного соблюдения регламентов, заключил юрист.



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Ограничится ли ЦБ рекомендациями или введет более жесткое регулирование



Судя по всему, Центробанк не собирается ограничиваться рекомендациями, а планирует более жесткий подход к регулированию противодействия фроду, следует из ответа пресс-службы ЦБ на запрос "Известий". В нем говорится: "Меры по реализации Федерального закона от 13.02.2025 № 9-ФЗ будут предусмотрены нормативными актами (в отличие от рекомендаций, обязательны к исполнению. - Прим. "Известий") Банка России, мы их разработаем к моменту его вступления в силу".



- Это не бесспорно, - прокомментировал Андрей Емелин. - Центробанк сейчас не имеет прямых законодательных норм для детального регулирования внутренних документов банков по антифроду. Но если ЦБ сочтет такое регулирование целесообразным, мы будем готовы принять самое активное участие в разработке проектов нормативных актов регулятора.



На практике ЦБ действительно не может напрямую законодательно регламентировать внутренние документы банков, как правило, он выпускает рекомендации, поддержал судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев.



- Но ЦБ как регулятор банковской системы имеет и так достаточные полномочия, чтобы на нормативном уровне регулировании деятельности работы банков воздействовать на их внутренние процессы, - отметил юрист. - Впрочем, рекомендации не помешают. Скорей всего, ЦБ решил пойти по другому пути какого-то задвоения из-за чрезмерного желания регулировать антифрод-мероприятия или тут какой-либо иной подтекст, понятный только самому Центробанку.



По мнению Андрея Емелина, после того как будет согласован протокол заседания с ЭС с решением, профильный департамент внимательно изучит материалы и выберет наиболее подходящий формат регулирования. Но независимо от избранного пути, банки, безусловно, будут совершенствовать противодействие не только внешнему, но и внутреннему фроду.