Фон дер Ляйен предложила превратить Украину в "щетинистую свинью"

07:45 03.03.2025

Дикобразы (лат. Hystrix, от др.-греч. ὕστριξ "дикобраз", буквально "свинощетин", "щетинистая свинья") - род грызунов семейства дикобразовых (Hystricidae), включающий самых известных дикобразов Старого Света.

https://ru.ruwiki.ru/wiki/Дикобразы



Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в "стального дикобраза"



Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого "стального дикобраза"



Tекст: Антон Антонов



Украина должна стать "стальным дикобразом", которого "не сможет переварить противник", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны "превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник", передает ТАСС.



Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.



Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.



Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.



Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.



Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или "афганского" сценария.



Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.



МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.