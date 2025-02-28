Пакистанский астронавт отправится на китайскую космическую станцию

08:03 03.03.2025

Исламабад, 28 февраля /Синьхуа/ -- Управление программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSEO/ и пакистанская Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы /SUPARCO/ в пятницу здесь подписали соглашение о сотрудничестве по отбору и подготовке пакистанских астронавтов для китайской космической станции.



Согласно документу, китайское правительство будет заниматься отбором и подготовкой группы пакистанских астронавтов. Один из них станет первым иностранным астронавтом, который отправится на китайскую космическую станцию.



Процесс отбора продлится около года. Пакистанские астронавты пройдут всестороннюю систематическую подготовку в Китае, а в ближайшие несколько лет будут отправлены на китайскую космическую станцию в рамках краткосрочных миссий.



На церемонии подписания соглашения присутствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.