|Пакистанский астронавт отправится на китайскую космическую станцию
08:03 03.03.2025
Исламабад, 28 февраля /Синьхуа/ -- Управление программы пилотируемых космических полетов КНР /CMSEO/ и пакистанская Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы /SUPARCO/ в пятницу здесь подписали соглашение о сотрудничестве по отбору и подготовке пакистанских астронавтов для китайской космической станции.
Согласно документу, китайское правительство будет заниматься отбором и подготовкой группы пакистанских астронавтов. Один из них станет первым иностранным астронавтом, который отправится на китайскую космическую станцию.
Процесс отбора продлится около года. Пакистанские астронавты пройдут всестороннюю систематическую подготовку в Китае, а в ближайшие несколько лет будут отправлены на китайскую космическую станцию в рамках краткосрочных миссий.
На церемонии подписания соглашения присутствовал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.