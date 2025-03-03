В Казахстане задержаны должностные лица Центра судебных экспертиз по факту хищения более 2 млрд бюджетных тенге

08:20 03.03.2025

Казахстан. Должностные лица Центра судебных экспертиз задержаны, наложен арест на 2 млрд тенге



03 марта 2025



Департаментом АФМ по г.Астана при координации прокуратуры столицы зарегистрировано досудебное расследование в отношении должностных лиц Центра судебных экспертиз и руководителя ТОО (поставщика) по факту хищения бюджетных средств в сумме более 2 млрд тенге.



В рамках Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023 – 2025 годы в целях материально-технического оснащения органов судебной экспертизы из республиканского бюджета выделено 10,3 млрд тенге.



Однако в 2023–2024 годах должностные лица Центра судебных экспертиз, действуя в сговоре с поставщиками, при формировании бюджетной заявки завысили стоимость оборудования в три раза путем предоставления фиктивных коммерческих предложений.



Кроме того, до объявления конкурса на государственные закупки в технической спецификации указывалось только то оборудование, которое могли поставить аффилированные компании.



В целях конфискации наложен арест на имущество общей стоимостью более 148 млн тенге: 2 земельных участка в г.Алматы, квартиру в г.Астана и автомашины BMW Х6 и RAV 4.



Также арестованы денежные средства ТОО на банковских счетах в сумме 1,6 млрд тенге, 367 тыс долларов США и 366 тыс евро.



Директор Центра судебных экспертиз, руководитель Департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Досудебное расследование продолжается.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



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