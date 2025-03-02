"Нас отдали Путину!" Как Лондон выкинул прибалтов из "друзей Украины"

08:21 03.03.2025 Виктор Лавриненко

2 марта 2025



В воскресенье в Лондоне состоялся созванный премьер-министром Великобритании Киром Стармером саммит, на котором представители более десятка стран Евросоюза собрались, чтобы обсудить поддержку Киева для "обеспечения долгосрочного и справедливого мира".



В странах Балтии остались очень недовольны тем, что их лидеров не пригласили на эту встречу. Сейчас руководство региона пытается сообразить, как им держаться в нынешней обстановке.



Большинство выкрикивает лозунги о единении с Киевом. Трезвомыслящее же меньшинство советует дистанцироваться от Украины и сосредоточиться на собственных делах.



Смелые заявления



Трагикомическая сцена, разыгравшаяся в Овальном кабинете Белого дома в последний день февраля, поразила прибалтийских политиков в самое сердце. "Вчера был очень плохой день для Украины, для Европы, а в какой-то степени и для США и мира в целом", - сказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.



Он добавил, что "уже сейчас нужно начинать говорить о том, где мы находимся сегодня и что нужно сделать завтра и в ближайшем будущем". Президент призвал "увеличить оборонный бюджет Латвии, ускорить закупки и увеличить численность вооруженных сил".



В целом же Эдгар Ринкевич как глава государства постарался воздержаться от обвинений в адрес Дональда Трампа, на которые не скупятся медийные лица из Прибалтики рангом помельче. "Нам может нравиться или не нравиться то или иное высказывание по обе стороны океана, но в данный момент роль США очень важна, и никто не готов каким-либо образом ухудшать эти отношения", - сказал президент Латвии.



А вот руководство соседней Эстонии подобной сдержанности не проявило. Оно безоговорочно поддержало Владимира Зеленского. Эстонский министр внутренних дел Маргус Цахкна позволил себе поправить президента США, недавно назвавшего Зеленского диктатором. "Единственный, кто здесь является диктатором, - это Путин", - нравоучительно подчеркнул Цахкна.



Он пообещал, что в любом случае "поддержка Украины будет продолжаться". По мнению министра, Трамп обращался с Зеленским не так, как нужно обращаться с президентом какой-либо страны.



С критикой в адрес Трампа выступил и эстонский премьер-министр Кристен Михал. Как считает Михал, "то, что происходит сейчас, приведет к тому, что через три-пять лет ЕС будет иметь полноценную оборонную промышленность и готовность самостоятельно за себя постоять".



Сходную точку зрения выразило и руководство Литвы. "Украина, ты никогда не будешь одна", - написал литовский президент Гитанас Науседа. Словесную поддержку Киеву также выразили премьер-министр Гинтаутас Палуцкас и министр иностранных дел Кястутис Будрис.



Кому-то может показаться поразительным, что руководство прибалтийских лимитрофов может так смело идти против линии президента страны, являющейся геополитическим хозяином Прибалтики. Но все становится на место, если знать, что прибалтийские элиты присягали на верность не США вообще, а конкретно Демократической партии.



Они сформировались в период президентства Билла Клинтона и с тех пор ориентировались, скорее, на "клинтоноидов". Трампа же они привыкли бояться и ненавидеть. Да и сейчас элиты стран Балтии живут в надежде "пересидеть Трампа", а там как-нибудь все вернется на круги своя.



Сольет или не сольет?



Сразу после того, как состоялся скандальный разговор Трампа и Зеленского, прибалты получили обидный щелчок по носу. Глава британского правительства срочно созвал "антикризисный" саммит в Лондоне, на который он позвал лидеров Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Турции, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, а также генсека НАТО Марка Рютте и руководителей Евросоюза - Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту. Участники саммита обсудили ситуацию, складывающуюся вокруг Украины. Прибалтов, хотя они считают эту тему для себя практически основной, не позвали.



В британской прессе привели свидетельство некоего анонимного "источника", по мнению которого отсутствие прибалтов на лондонском саммите стало ошибкой. Он предупредил, что Москва с интересом заметит, что Латвия, Литва и Эстония были исключены, пишет в своей колонке редактор британского телеканала Sky News Дебора Хайнс. Правда, по словам информатора, премьер-министр Великобритании все-таки проведет телефонный разговор с лидерами стран Балтии.



Однако, как считает источник, этого явно недостаточно. "Они также - при их небольшом размере - среди главных союзников Украины, которые поставляют ей вооружение и финансирование", - напоминает Sky News. "Все решения напрямую влияют на нашу безопасность. Это как будто еще один пакт, чтобы разделить Европу. Позор", - сказал собеседник Sky News.



Такое невнимание многие в Прибалтике готовы оценить как тревожный признак, чуть ли не как очередное свидетельство готовящегося "слива". К слову, во время скандальной встречи с Зеленским в Вашингтоне Дональд Трамп упомянул страны Балтии, что, конечно, не осталось там незамеченным.



Дело было так. Польский журналист спросил Трампа: продолжат ли США поддерживать силы НАТО на восточном фланге альянса? В ответ президент США подчеркнул, что он готов оказать поддержку Польше, которая, по его словам, значительно увеличила свои расходы на оборону. На дополнительный же вопрос: "А как насчет стран Балтии?" - запинаясь, ответил: "Э-э… страны Балтии… тоже находятся в сложном районе. Но мы очень поддерживаем. Мы поддерживаем НАТО".



Именно эта нерешительность и выражение лица Трампа вызвали у прибалтов беспокойство. "Такое ощущение, что страны Балтии уже отдали Путину. Польшу - нет", - высказался по этому поводу известный в Латвии политтехнолог Юригис Лиепниекс.



Правда, МИД Латвии, судя по всему, остался заявлением Трампа доволен. Глава этого ведомства Байба Браже опубликовала слова американского президента в своем аккаунте в соцсети, добавив к цитате значок молитвенной благодарности.



Сейчас в странах Балтии есть две точки зрения относительно того, что им следует делать. В масс-медиа наиболее представлена оголтело-залихватская позиция: невзирая ни на что, нужно продолжать помогать Киеву, который, дескать, еще имеет шанс на победу.



"Я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?" - весьма оптимистично заявляет начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.



Сходную точку зрения выразил и евродепутат от Латвии Рихард Колс, один из главных инициаторов кампании по массовому сносу советских памятников: "Европа - пришло время вооружить Украину, сломать хребет России и показать нашим союзникам по ту сторону Атлантики, что мы способны нести свою собственную ношу".



Особое мнение



Но есть в Прибалтике и люди, которые настоятельно советуют оставить Украину в покое и заняться собственными делами. Эстонский политик Мартин Хельме, возглавляющий Консервативную народную партию (EKRE), на днях заявил, что "Украина фактически проиграла войну", а ее дальнейшую судьбу решат великие державы.



Он подчеркнул, что с самого начала эстонское либеральное правительство во главе с прежним премьер-министром Каей Каллас и ее сменщиком Кристеном Михалом принимало "фундаментально ошибочные" решения.



"Их эмоциональная риторика о том, что "война Украины - это наша война", изначально была ложной. Это никогда не была наша война. Это была война Украины, и мы оказывали ей поддержку как союзники - финансово и в других формах. Но она не была и не является нашей войной", - подчеркнул Мартин Хельме.



Интересно, что EKRE всегда имела репутацию "эстонских трампистов". Мартин Хельме присутствовал на инаугурации Трампа и чрезвычайно высоко оценивает его программу. И если у нынешней американской администрации когда-либо дойдут руки до переформатирования власти в Эстонии, то партия EKRE имеет хороший шанс вернуться в правящую коалицию, из которой ее вышибли в начале 2021 года, сразу после окончания первого срока Трампа. Можно сказать, что Хельме стал его глашатаем в Прибалтике.



По словам главы EKRE, почти никто уже не верит в реальную возможность восстановления Украины в ее прежних границах: "Мы отдали Украине свое оружие, утопили там свои деньги, заполонили свою страну русскоязычными мигрантами, которых мы любезно называем украинцами, и что получили взамен? Ничего. Теперь американцы выходят из Европы и говорят, что все эти проблемы ваши".



По мнению Хельме, Таллин не должен помогать Киеву отправкой своих солдат даже для участия в возможной совместной с союзниками по НАТО "миротворческой" миссии. "Ни в коем случае! Даже обсуждение такого вопроса опасно, вредно и глупо для Эстонии", - подчеркнул он, добавив, что глобальные игроки определят участь Украины, не посоветовавшись с Таллином.



Мартин Хельме считает, что нужно как можно быстрее прекратить боевые действия. "В эстонских газетах об этом почти не пишут, но российские войска ежедневно захватывают новые территории", - сказал лидер EKRE. По его словам, американцы и россияне работают над более крупным соглашением, которое затронет не только Украину, но всю глобальную архитектору безопасности.



"Это не будет двусторонняя сделка - там есть китайский фактор, европейский, тема Арктики и другие вопросы в комплексе. Это рукопожатие между великими державами, которое сейчас происходит, а его цена - это жизни украинцев", - подчеркнул Хельме.



Он добавил, что американцы также четко дали понять, что защита Евросоюза отныне - его собственное дело. Одновременно Хельме призвал не строить иллюзий о повышении военного бюджета до 5% ВВП - о чем сейчас толкует эстонское руководство: "В текущей экономической ситуации это нереально".



Безусловно, у такой точки зрения есть в Прибалтике и другие сторонники. Более того, среди влиятельных людей в этих странах (оппозиционные политики, чьи партии представлены в парламентах, крупные бизнесмены) есть и сторонники разморозки отношений с Россией. Открыто они пока высказываться не осмеливаются: заклюют.



Правящие партии привели отношения с Россией к обрушению, сделали все возможное для того, чтобы миновать точку невозврата и искренне полагают, что дорога назад закрыта. Но во всех трех странах Балтии есть и контрэлита, которая ориентируется не на Брюссель и не на американскую Демпартию, а на команду Трампа. Вот эта вот контрэлита в случае прихода к власти вполне способна устроить хотя бы частичную "оттепель" в отношениях с Россией. Источник - REGNUM

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