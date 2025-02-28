|Узбекистана впервые назначил посла на Мальте Абат Файзуллаев
08:25 03.03.2025
Узбекистан назначил первого посла Узбекистана - островном государстве в Средиземном море. Им стал Абат Файзуллаев, одновременно являющийся послом в Италии и на Кипре.
Первым послом Узбекистана на Мальте - островном государстве в Средиземном море - стал Абат Файзуллаев, с 2023 года являющийся послом в Италии.
Как сообщает ИА "Дуне", Абат Файзуллаев вручил верительные грамоты президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно.
На встрече она отметила, что, несмотря на географическую удаленность двух стран, у них есть взаимосвязанные интересы и цели, которые служат развитию многогранного сотрудничества.
В сентябре 2024 года министры иностранных дел двух стран впервые провели встречу в рамках участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В январе текущего года был назначен посол Мальты в Узбекистане с резиденцией в Москве, а в Валлетте состоялся первый раунд консультаций между МИДами.
Абат Файзуллаев также является постоянным представителем Узбекистана при международных организациях в Риме (ФАО, ВОЗ, УНП ООН), а с декабря 2024 года - первым послом на Кипре.