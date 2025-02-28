Узбекистана впервые назначил посла на Мальте Абат Файзуллаев

08:25 03.03.2025

Узбекистан назначил первого посла Узбекистана - островном государстве в Средиземном море. Им стал Абат Файзуллаев, одновременно являющийся послом в Италии и на Кипре.



Первым послом Узбекистана на Мальте - островном государстве в Средиземном море - стал Абат Файзуллаев, с 2023 года являющийся послом в Италии.



Как сообщает ИА "Дуне", Абат Файзуллаев вручил верительные грамоты президенту Мальты Мириам Спитери Дебоно.



