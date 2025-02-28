Глава Нацбанка Кыргызстана Мелис Тургунбаев: Рекорды и стабильность в условиях внешнего давления

08:33 03.03.2025 Рекорды и стабильность в условиях внешнего давления. Интервью с главой Нацбанка Кыргызстана



Индира Камчыбекова

Кабар, 03 Март 2025



Национальный банк 25 февраля принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9 процентов. О том, чем обусловлено данное решение, а также об основных достижениях финансового регулятора по итогам минувшего года в интервью агентству "Кабар" рассказал председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.



Мелис Жусупжанович, Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 9 процентов. С чем это связано?



- Прежде всего, позвольте поблагодарить за приглашение на интервью. Что касается сохранения учетной ставки Национального банка на уровне 9%, то данное решение было принято на основе результатов комплексного анализа факторов инфляции в Кыргызской Республике с учетом оценки развития отечественной экономики и внешнеэкономической среды.



Позвольте объясню подробнее. Благодаря взвешенной денежно-кредитной политике Национального банка уровень инфляции в стране продолжает находиться в пределах среднесрочного целевого ориентира – 5-7%.



Инфляционные ожидания населения и хозяйствующих предприятий остаются умеренными. При этом наблюдается расширение внутреннего потребления. Это связано с ростом реальных доходов населения на фоне повышения заработных плат и положительной тенденции поступлений в страну денежных переводов физических лиц.



Экономика страны демонстрирует высокие темпы роста – на уровне 10,6% по итогам января текущего года, которые складываются выше своего потенциального уровня. Высокая экономическая активность в стране обусловлена в большей степени ростом сектора услуг и строительства. Мы видим, что в течение прошлого года и с начала текущего года инвестиции в основной капитал значительно выросли.



Несмотря на то, что в целом глобальная инфляция снижается, в нашем регионе, в частности в соседних странах Кыргызстана, инфляция остается повышенной. При этом в целом во внешней среде высокая неопределенность сохраняется.



Таким образом, с учетом всех перечисленных факторов Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 9 %.







Как бы Вы в целом охарактеризовали минувший год для Национального банка?



- В 2024 году Национальный банк, несмотря на воздействие различных факторов, достиг своей основной цели – поддержание ценовой стабильности. Более того, Национальному банку удалось добиться нескольких рекордных показателей, о которых я расскажу дальше.



Проводимая Национальным банком взвешенная денежно-кредитная политика позволила в 2024 году снизить уровень инфляции с 7,3% до 6,3% по итогам года. В целом уровень инфляции в Кыргызстане остается одним из самых низких среди стран нашего региона и стран ЕАЭС.



В результате эффективного управления международными резервами Национальному банку удалось достичь высоких показателей. Обеспечен рост международных резервов до 5,1 млрд долларов США – это исторический максимум. По сравнению с концом 2023 года прирост составил 1,9 млрд долларов США или 57,2%.



Другим показателем эффективной работы Национального банка является рост активов, которые на конец 2024 года сложились в размере 550,1 млрд сомов. Для сравнения: за предыдущие 2022 и 2023 годы активы Национального банка составляли 396,4 млрд сомов и 446,1 млрд сомов, соответственно.



Также, благодаря сбалансированной политике управления международными резервами наряду с эффективным реагированием на изменения глобальных и внутренних экономических условий, Национальный банк завершил 2024-й год с прибылью, которая составила около 46 млрд сомов.



При этом должен подчеркнуть, что достижение прибыли не является целью деятельности Национального банка. Основной целью остается ценовая стабильность, которая достигается путем поддержания покупательской способности национальной валюты, а также обеспечения надежности и безопасности банковской и платежной систем страны.



Известно, что сом остается одной из самых устойчивых национальных валют в регионе. Как Нацбанку удалось сохранять стабильность на валютном рынке?



- Следует напомнить, что Национальный банк при проведении валютной политики придерживается режима плавающего обменного курса. Это означает, что обменный курс формируется на основе рыночных механизмов – соотношения спроса и предложения на иностранную валюту.



В странах, где действует режим плавающего обменного курса, волатильность обменного курса считается закономерным явлением.



Для обеспечения покупательской способности национальной валюты и сохранения стабильности на внутреннем валютном рынке Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию как на внешних финансовых рынках, так и на внутреннем валютном рынке, и в случае необходимости принимает соответствующие меры с помощью имеющихся рыночных механизмов и инструментов денежно-кредитной политики, ключевым из которых являются интервенции.



Отмечу, что обменный курс доллара США снизился с 89,08 сомов за 1 доллар США в начале 2024 года до 87,0 сомов за 1 доллар США по итогам 2024 года.



В продолжение темы валютного рынка также хочу отметить рост денежных переводов, обеспечивающих приток валюты в страну. Валовый приток денежных переводов составил порядка 3 млрд долларов США, увеличившись на 10,5 процентов. При этом чистый приток составил 2,5 млрд долларов США, увеличившись на 18,6 процента по сравнению с показателями 2023 года.



Банковский сектор называют одним из основных драйверов экономического развития страны. Как обстоят дела в данной сфере?



- В течение 2024 года банковский сектор Кыргызстана развивался динамично, о чем свидетельствует рост основных показателей. Так, суммарные активы банковского сектора по итогам 2024 года составили 816 млрд сомов, увеличившись за год на 33 процента или на 202 млрд сомов. Продолжилось кредитование экономики: совокупный кредитный портфель банков за 2024 год вырос на 32,2 процента или на 82,9 млрд сомов, составив 340,7 млрд сомов.



Растущее доверие к банкам обеспечило рост депозитной базы банковского сектора. Так, объем депозитов в 2024 году вырос на 37,3 процента или на 161,1 млрд сомов и составил 592,4 млрд сомов. Банки остаются высоколиквидными.



Поскольку речь зашла о банках, нельзя не спросить о санкциях в отношении "Керемет Банка". Как вы можете прокомментировать ситуацию?



- Во-первых, хочу пояснить, что когда компанию вносят в санкционный список, то, как правило, дается 30-45 дней для урегулирования всех вопросов. Что касается ситуации с "Керемет Банком", то санкции могут начать действовать с 1 марта. До этого срока Национальный банк принимает все возможные меры, чтобы добиться снятия санкций. Ведутся активные переговоры с американской стороной.



Также напомню, что "Керемет Банк" еще ранее официально заявлял, что обратится в Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США с целью обжаловать решение.



В настоящее время банковский сектор Кыргызстана стабилен, адекватно капитализирован, имеет достаточные запасы ликвидности и устойчив к различным рискам внешнего характера.



В условиях внешних вызовов, связанных с международными санкциями, Национальный банк последовательно реализует комплекс мер, направленных на защиту финансовой системы страны и минимизацию рисков для банковского сектора. Особое внимание уделяется предотвращению возможных последствий вторичных санкций.



В целях снижения этих рисков Национальный банк на постоянной основе информирует коммерческие банки о санкционных угрозах, направляя разъяснительные письма и рекомендации по усилению контроля за операциями. Особый акцент сделан на предотвращении транзакций с товарами и лицами, включенными в санкционные списки.



Еще одной актуальной темой является финансовое мошенничество. Какие меры Национальный банк принимает в этом направлении?



- Национальный банк на постоянной основе проводит информационную кампанию против мошенничества. Граждане регулярно оповещаются о новых методах и схемах мошенников, в том числе с использованием современных цифровых технологий, включая искусственный интеллект. Национальный банк распространяет подробные рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников.



Крайне важным шагом стала наша инициатива по внедрению "периода охлаждения" при онлайн-кредитовании. В результате сократилось количество заявлений и обращений граждан в Национальный банк по поводу мошенничества.



Вместе с тем нами разработан проект постановления, устанавливающий требования коммерческим банкам разрабатывать антифрод-политику, внедрять системы противодействия мошенничеству и др. Продолжается работа над разработкой других законодательных изменений, направленных на предупреждение мошенничества. На сегодняшний день проекты изменений в законодательные акты в сфере оказания банковских и платежных услуг готовятся для направления в Жогорку Кенеш.



Нацбанк призван также обеспечивать стабильность и надежность платежных систем. Есть ли успехи в данной области по итогам 2024 года?



- Платежная система Кыргызской Республики функционировала в целом стабильно. Принимались меры по обеспечению доступности цифровых банковских услуг для населения, а также популяризации безналичных платежей.



Активно проводились мероприятия по повсеместному распространению оплаты QR-кодами. Так, на конец 2024 года по всей республике установлено 62,8 тыс. унифицированных QR-кодов в торгово-сервисных предприятиях. То есть количество унифицированных QR-кодов увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом. Считаю важным сообщить, что Кыргызская Республика занимает лидирующую позицию в ЕАЭС в части обеспечения межсистемной интеграции различных платежных систем и предоставления услуг по проведению платежей и переводов с помощью QR-кодов.



Продолжая тему развития платежных систем, должен отметить существенное продвижение в работе по реализации проекта "Цифровой сом", который станет дополнительной формой национальной валюты. Согласно утвержденной концепции, реализация проекта ведется в двух направлениях: технологическом и законодательном.



В рамках технологической части разработаны функциональные и технические требования к платформе, планируется апробирование платформы цифрового сома. В рамках законодательной части разработан законопроект о правовом статусе цифрового сома, который уже одобрен Жогорку Кенешем в первом чтении.



Одной из наиболее заметных инициатив Нацбанка в 2024 году стала отмена комиссий на переводы через мобильные приложения. Как вы пришли к этому решению?



- Дело в том, что последние несколько лет главной тенденцией развития банковского сектора стало упрощение и повышение доступности услуг через мобильные приложения. Таким образом потребителям предлагается множество банковских сервисов, позволяющих проводить платежи и переводить деньги своим близким через мобильные приложения. Большой популярностью среди населения пользуется услуга денежных переводов на карты, банковские счета и электронные кошельки. Денежные переводы стали незаменимой услугой в повседневной жизни. При этом размер комиссий за переводы между клиентами разных коммерческих банков оставался для многих высоким, что снижало доступность банковских услуг и являлось своего рода барьером для перехода на безналичные расчеты.



Решение о временном запрете на взимание комиссии Национальный банк принял в целях популяризации и повышения доступности цифровых банковских услуг для населения, а также для поддержки принимаемых мер государства по увеличению доли безналичных платежей.



Напомню, что запрет касается переводов с помощью мобильных приложений и интернет-банкинга, проводимых в национальной валюте на территории Кыргызстана.



Мелис Жусупжанович, и напоследок поделитесь своими ожиданиями и прогнозами на 2025 год



- В 2025 году Национальный банк, безусловно, продолжит комплексную работу по всем ключевым направлениям деятельности, а именно по обеспечению ценовой и макроэкономической стабильности.



Если говорить более предметно, то по итогам 2025 года значение инфляции в годовом исчислении ожидается в пределах среднесрочного целевого диапазона. Основными причинами инфляционного давления могут выступить такие факторы, как ускорение инфляции в странах региона, повышенный спрос, колебания цен на мировых ранках продовольствия и т.д.



Национальный банк регулярно оценивает влияние внешних и внутренних факторов на инфляцию и принимает соответствующие меры денежно-кредитной политики в зависимости от экономической ситуации. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в текущую денежно-кредитную политику. Источник - Кабар

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