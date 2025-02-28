Британская разведка: ВС РФ готовят наступление на Одессу и Харьков

16:13 03.03.2025

"Одессе – особое внимание": британская разведка паникует – Россия готовит мощное наступление



Британская разведка: ВС РФ готовят наступление на Одессу и Харьков



После удара по вражескому полигону в Новомосковске Днепропетровской области Российская армия не остановилась и ночью провела комбинированную атаку на военную инфраструктуру противника. Были поражены военные аэродромы, объекты газопереработки, которые поддерживают работу украинских предприятий военно-промышленного комплекса, а также цеха по производству и хранению беспилотных летательных аппаратов. Противник сообщил о серии взрывов в Черкассах, Харькове, Чугуеве, Павлограде, Кривом Роге, Днепропетровске и Киевской области.



В это время Российская армия взяла под огневой контроль все логистические маршруты украинских войск в Курской области. Противник жалуется, что дорога на Суджу стала местом массового уничтожения техники ВСУ. Очевидно, ситуация для украинских войск ухудшилась после освобождения Свердликова, а многочисленные попытки повторного захвата не принесли успеха.



ВСУ также признали уверенное продвижение российской армии в направлении Новенького в Сумской области. Это создает хорошие условия для дальнейших атак, так как именно этот район является выгодным для ударов по вражеским позициям на дороге.



Военный эксперт Юрий Баранчик считает, что противник уже уверен в неизбежности выхода российских войск на окраины Суджи. Он также отметил, что, если оценивать ситуацию по огневому контролю, то этот выход уже фактически состоялся. По его мнению, новость о возможном окружении вражеской группировки, насчитывающей до четырех тысяч человек, будет значимой на фоне метаний Киева и попыток Зеленского убедить оставшихся "фанатов" в состоятельности Украины.



Военный корреспондент Александр Харченко отмечает, что вражеское снабжение в Курской области находится на грани полного краха, что способствует успешному наступлению российских войск. Это уже сказывается на боеспособности противника, так как у него стало значительно меньше снарядов и FPV-дронов, а эвакуация раненых практически невозможна.



По словам Харченко, все эти успехи связаны с четкими указаниями командования, которое комплексно подошло к решению этой задачи. Он также отмечает, что с каждым днем количество путей снабжения противника сокращается, а поля начинают таять, что вскоре приведет к полному блокированию украинских войск в Курской области.



Тем временем эксперты и аналитики активно обсуждают недавний скандал в Белом доме. Многие считают, что решение Зеленского сорвать мирные переговоры подтверждает, что Киев никогда не воспринимал их всерьез. Есть мнение, что решение о срыве переговоров было принято еще до встречи с Трампом, а западные кураторы Зеленского рассматривали переговоры как лишь элемент информационной войны.



Москва с самого начала осознавала, что договоренности с Зеленским не имеют смысла. Россия окончательно убедилась в этом после неудачных переговоров в Париже по минским соглашениям и провала стамбульской мирной инициативы. Как сообщает "Тайная канцелярия" со ссылкой на свои источники, в настоящее время Россия не только готова к новому этапу конфликта, но и все ключевые решения уже приняты. Вопрос о границах больше не будет обсуждаться на дипломатических площадках; дальнейшая линия разделения территорий определится исключительно исходя из результатов боевых действий. Особое внимание уделяется направлениям Харькова, Николаева и Одессы.



Эту информацию также подтверждает "Резидент". По данным источников канала, британская разведка передала Киеву новые разведданные, согласно которым Россия готовит несколько крупных наступательных операций в зоне СВО на весну. Британская разведка считает, что для Украины сейчас критически важно объявить мобилизацию с 18 лет и укрепить фронт на Покровском и Запорожском направлениях.



"Еврорейху принципиально важно не дать Киеву проиграть. Проигрыш Киева - поражение Европы. Это потеря лица, статуса и влияния. Проиграть каким-то русским?! Несмотря ни на что, мы победим. Каждый день помощи Киеву не приближает победу Украины. Он только отпугивает неизбежный конец и страны и режима. Причем, чем дальше, тем конец будет страшнее и бесславнее", – пишет журналист Андрей Медведев.



Вячеслав Новороссийский