"Русское такси": Сказки - народу, деньги - олигархам

16:15 03.03.2025

Сколько еще чиновников Минпромторга нужно подвести под статью, чтобы автомобильное производство перестало быть бумажным



Иван Рыбин



Российский совет промышленников и предпринимателей (РСПП) внезапно выступил против закона "о локализации такси", дозволяющего покупать для перевозки пассажиров только отечественные авто. Вроде как законопроект уже год назад отложили в долгий ящик, но тема внезапно снова всплыла. И вовсе не просто так.



"Необходимо предусмотреть отсрочку вступления закона в силу не ранее 1 сентября 2026 года, а также совершенствование госпрограмм поддержки закупок автомобилей для такси, в рамках которой можно было бы предусмотреть более жесткие требования к локализации, в том числе на основе балльной системы.



Принятие закона может привести к серьезным экономическим последствиям - значительному сокращению выбора автомобилей для нужд такси, невозможности обеспечения локализации производства в короткий срок, уходу самозанятых водителей и, как следствие, росту цен на такси и дефициту машин для перевозок", - говорится в письме главы РСПП Александра Шохина на имя помощника президента РФ Ларисы Брычевой.



Вторая мысль изложена четко, первая звучит как-то уж больно витиевато. В текущей редакции законопроекта № 481272−8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (об установлении требований к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси)" значится, что для перевозки пассажиров можно будет приобретать авто, у которых не менее 3200 баллов локализации.



Что именно оно означает с точки зрения практики, непонятно. По сути, это некие хитрые цифирьки, которые еще недавно очень любили рисовать себе иностранные производители, тот же Renault, Ford и прочие. Чем больше баллов - тем более "российская" машина, хотя истинное положение вещей при этом никого не волновало.



Да и сегодня не волнует. Чем выше балл, тем меньше компания платит всяких сборов в госбюджет. Французы (американцы, немцы) делали просто - собирали пресс-конференцию, представляли на ней некую запчасть, выпущенную в РФ. Вот - она, якобы, встанет на русский конвейер. СМИ про это писали, а люди в Минпромторге (ранее - в других госструктурах) на основе данных публикаций рисовали нужный показатель. Деталька при этом место рождения в принципе менять не собиралась.



"Отверточные" сборочные производства до сих пор появляются, значит, схема и сегодня вполне рабочая. Правда, сейчас уже все не так просто, на авторынке сильное затоваривание, это многое меняет. Но, судя по всему, не все. Иначе бы не начинали.



Поэтому строгое "более жесткие требования к локализации, в том числе на основе балльной системы", звучит очень подозрительно. Нужны будут баллы - нарисуют! Благо, есть кому. По числу "сидентов" Минпромторг, наверное, чемпион среди всех министерств и ведомств, там кого-нибудь ловят и отправляют за решетку с должной регулярностью. Но не помогает. Не иначе как нужна тотальная зачистка.



И такой момент. Какой резон РСПП - откровенно олигархической структуре - заниматься такси, то есть мелким и средним бизнесом? В данном случае никакой политики и "конспирологии" - все предельно просто.



"Если мы говорим об использовании локализованных автомобилей в сфере такси, то я оцениваю это позитивно. Мы убедились в том, что непринятие во внимание использования локализованных, технологически суверенных средств транспорта может привести к непоправимым последствиям.



Тот, кто будет соответствовать требованиям, установленным правительством, нормативной и законодательной базы к локализованным автомобилям, тот и будет заниматься этим видом бизнеса, регулируемым государством", - заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов на мероприятии, организованном РСПП. Просто так сказал - или надоумили?



В переводе на русский: есть "Гранта", "Веста", "Аура" и "Ларгус", на подходе "Искра", вот их и покупайте. Ибо отечественное.



Посыл прост и понятен. Такси - это только "АвтоВАЗ". Все остальные - на выход. Вот только с локализацией, на самом деле, беда - ее цифры в Тольятти фальшивые. Кроме разве что "Гранты", там чуть получше. "Веста"-"Аура" на 70% состоит из импортных деталей, "Ларгус" тоже, еще хуже по "Искре". И когда привозных компонентов нет, весь конвейер останавливается. Вообще весь, по всем моделям! Даже по "Ниве", которая родом из Советского Союза.



Локализация в процентах и баллах - это вообще фикция. Нельзя быть немного беременной. Любо авто должно быть локализовано, и если границы закрываются, его продолжают выпускать. Как это было в СССР, где импортные автокомпоненты вообще не использовали. Либо авто не локализовано. И точка!



Таксисты "жигуляторы" покупать не хотят, но их, судя по всему, собираются поставить перед фактом. Единственный плюс - закон не будут иметь обратной силы, то есть транспортные средства, которые уже используются в такси, менять на продукцию "АвтоВАЗа" не заставят.



Между тем на 2025 год власти выделяют российским автозаводам субсидии в размере суммарно 818,9 млрд рублей, на 2026-й - 1,14 трлн рублей, на 2027-й - 1,38 трлн рублей. Как бы на "компенсацию части производственных затрат". Неплохая копеечка, на нее можно и побороться.



Чем РСПП и занимается. Есть ГАЗ и Ярославский моторный завод, у них один собственник, всем известный. Есть УАЗ и Заволжский моторный завод, там свой олигарх, не менее знаменитый. Есть еще КамАЗ, кто его реальный владелец, неизвестно, но и таковой в природе существует. Есть АО "Автомобильный завод "Урал" (г. Миасс). Есть, наконец, всякие "отверточные" заводики с "бумажной" локализацией. И все хотят денег - бюджетных, халявных.



Максим Соколов и те, кто за ним стоят, тоже их хотят, налицо конфликт интересов. Именно поэтому и поднялась такая буча вокруг такси - посадить гражданина Соколова в лужу и не дать "АвтоВАЗу" денег. Организовать это, в общем-то, не особо сложно, глава предприятия не чужд фантастических затей. Но нужно сие произвести и убедительно, и публично. То есть на глазах всей страны окунуть лицом в дерьмо.



Пока окунание вполне себе получается. Посыл о том, что всех пассажиров такси пересадят на убогие "Гранты" или на "Весты", которые в любой момент могут глюкануть и заглохнуть, народ тревожит. Полуправда, конечно, но в борьбе за бюджетные триллионы и она сгодится. Особенно если учесть то, что и глава "АвтоВАЗа" играет краплеными картами. Все хороши.