 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 02.03.2025
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20 20 300 618 человек - численность населения Казахстана на 1 февраля 2025 года
16:20 03.03.2025

Новые данные о численности населения Казахстана на 1 февраля 2025 года

В Бюро национальной статистики сегодня, 3 марта 2025 года, предоставили обновленные данные о численности казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из статданных, численность населения Казахстана на 1 февраля 2025 года составила 20 20 300 618 человек, из них:

горожане – 12 795 502;
сельские жители – 7 505 116.

Стоит отметить, что за месяц численность казахстанцев выросла на 14 534 человека.

Также стоит обратить внимание, что женщин в стране на 462 136 больше, чем мужчин:

женщин – 10 381 377;
мужчины – 9 919 241.

Самыми густонаселенными по-прежнему являются Алматы и Туркестанская область: там проживают 2 297 491 и 2 154 144 человека соответственно.

Тем временем в Астане проживает 1 536 924 человека. В третьем крупнейшем городе Казахстана – Шымкенте – числится 1 258 878.

Напомним, что численность населения Казахстана на 1 декабря 2024 года составляла 20 265 320 человек. А по данным на 1 января 2025 года в стране уже проживало 20 286 084 человека.

Ранее ученые посчитали, что к середине XXI века в Казахстане будет жить свыше 30 миллионов, количество трудоспособного населения превысит 17 млн человек, при этом три четверти казахстанцев переедут из поселков и аулов в города.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
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