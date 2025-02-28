КНБ Кыргызстана высказался против перехода на 12-летнее школьное образование

16:23 03.03.2025

Ташиев высказался против 12-летнего школьного образования



Бишкек, 03.03.25. /Кабар/. Заместитель председателя кабмина – председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев высказался против перехода на 12-летнее школьное образование.



По мнению Ташиева, уровень образования в школах сильно упал, и пока не решить это, нельзя стремиться менять систему образования.



