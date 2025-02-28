|КНБ Кыргызстана высказался против перехода на 12-летнее школьное образование
16:23 03.03.2025
Ташиев высказался против 12-летнего школьного образования
Бишкек, 03.03.25. /Кабар/. Заместитель председателя кабмина – председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев высказался против перехода на 12-летнее школьное образование.
По мнению Ташиева, уровень образования в школах сильно упал, и пока не решить это, нельзя стремиться менять систему образования.
Он отметил, что сторонники говорят, что учиться за границей будет удобно, но по статистике только 3-5% выпускников едут учиться в Европу и Америку, а остальные продолжают учиться в странах СНГ и в нашей стране.
По его словам, с финансово-экономической точки зрения мы понесем большой ущерб, необходимо более 30 тысяч дополнительных учителей, около 200 дополнительных школ и так далее.
"Мы движемся к очень опасной ситуации, потому что высшее образование стало просто заполнением зачетки, а для некоторых системой накопления богатства.
Все больше людей получают дипломы, не посещая университеты, пребывая в миграции, и это явление наблюдается во всех высших учебных заведениях.
Даже если 200 студентов не получат диплом, не будет ли полезнее для государства, если только 20 студентов получат диплом благодаря своему старанию.
Еще раз напоминаю руководителям всех вузов: мы успеем проверить каждый вуз, и в ближайшие 2 года мы станем государством без коррупции. Мы все должны работать вместе!", - заявил Ташиев.